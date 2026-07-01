Toyota Yaris Cross Full Hybrid ή Peugeot 2008 mild hybrid; Ποιο best-seller προτιμάς;

Τα δύο πρώτα σε πωλήσεις B-SUV στην ελληνική αγορά μπαίνουν απέναντι, με διαφορετική hybrid φιλοσοφία, διαφορετικό χαρακτήρα και τιμές που τα τοποθετούν στην καρδιά της πιο εμπορικής κατηγορίας.

Η κατηγορία των B-SUV είναι σήμερα η πιο δυνατή της ελληνικής αγοράς και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθεί το Peugeot 2008. Πρόκειται για δύο μοντέλα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού έχουν καταφέρει να κερδίσουν το κοινό με διαφορετικό τρόπο. Το ένα ποντάρει στην full hybrid τεχνολογία της Toyota, στην οικονομία και στη μακροχρόνια εγγύηση. Το άλλο απαντά με πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, έντονο design, Peugeot i-Cockpit και mild hybrid λογική. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ποιο είναι φθηνότερο. Είναι ποιο ταιριάζει καλύτερα στον οδηγό που θέλει ένα σύγχρονο, οικονομικό και εύχρηστο B-SUV για καθημερινή χρήση, οικογενειακές ανάγκες και χαμηλό κόστος μετακίνησης.

Toyota Yaris Cross: Full hybrid από 24.120 ευρώ

Το Toyota Yaris Cross ξεκινά από τις 24.120 ευρώ στην έκδοση Active Hybrid Electric, με κινητήρα 1.5L 116 hp Hybrid Electric, κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο CVT. Η συγκεκριμένη έκδοση ανακοινώνει κατανάλωση 4,5 l/100 km και εκπομπές CO2 101 g/km, στοιχεία που το τοποθετούν πολύ δυνατά απέναντι στον ανταγωνισμό. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η ίδια η υβριδική τεχνολογία. Το Yaris Cross δεν είναι mild hybrid, αλλά full hybrid, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες ή σε αστικές συνθήκες, χωρίς ο οδηγός να το φορτίζει σε πρίζα. Το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, φορτίζει μόνο του την μπαταρία και διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλή κατανάλωση μέσα στην πόλη, ήρεμη λειτουργία στο μποτιλιάρισμα και πολύ εύκολη καθημερινή οδήγηση. Το e-CVT κιβώτιο βοηθάει σε αυτή τη φιλοσοφία, αφού δεν απαιτεί καμία παρέμβαση από τον οδηγό και δίνει στο αυτοκίνητο έναν ξεκούραστο χαρακτήρα. Η Toyota αναφέρει για το υβριδικό σύνολο των 116 ίππων κατανάλωση 4,5-4,8 l/100 km, εκπομπές CO2 101-108 g/km και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,2 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάμε για σπορ επιδόσεις, αλλά για ένα σύνολο που έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα την οικονομία, την αξιοπιστία και την ευκολία.

Peugeot 2008: mild hybrid με πιο προσιτή αφετηρία

Απέναντί του, το Peugeot 2008 ξεκινά από τις 22.900 ευρώ, σύμφωνα με την ελληνική σελίδα του μοντέλου για τη γκάμα Hybrid & Βενζίνη. Η Peugeot το παρουσιάζει ως ένα compact SUV με δυναμικό χαρακτήρα, προηγμένες τεχνολογίες, έντονη σχεδίαση και υβριδικό κινητήρα που επιτρέπει οδήγηση με θερμικό μοτέρ ή με ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η διαφορά εδώ είναι ότι το 2008 δεν χρησιμοποιεί full hybrid σύστημα αντίστοιχο του Toyota. Η λογική του είναι mild hybrid, δηλαδή ένα πιο απλό και ελαφρύ ηλεκτρικό σύστημα που υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση, χωρίς όμως να προσφέρει την ίδια δυνατότητα εκτεταμένης ηλεκτρικής κίνησης που έχει ένα full hybrid. Το πλεονέκτημα του Peugeot βρίσκεται αλλού. Έχει πιο έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα, πιο premium εικόνα στο εσωτερικό και το γνωστό Peugeot i-Cockpit, με μικρό τιμόνι, ψηφιακό περιβάλλον και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών στις πλουσιότερες εκδόσεις. Είναι ένα B-SUV που απευθύνεται περισσότερο σε εκείνον που δίνει μεγάλη σημασία στο στυλ, στην καμπίνα και στην οδηγική αίσθηση. Η Peugeot τονίζει επίσης τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τη συνδεσιμότητα και τη συνολική τεχνολογική εικόνα του μοντέλου. Το 2008 δείχνει πιο «αστικό premium» στην παρουσία του, με δυναμική μάσκα, χαρακτηριστικά φώτα εμπρός και πίσω, νέες ζάντες και μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε μικρογραφία μεγαλύτερου SUV.

Full hybrid ή mild hybrid;

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της σύγκρισης. Το Toyota Yaris Cross κερδίζει τεχνολογικά στο κομμάτι της υβριδικής λειτουργίας. Το full hybrid σύστημα της Toyota έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, ειδικά στην πόλη, και είναι πιο ολοκληρωμένη λύση για όποιον θέλει πραγματικά χαμηλή κατανάλωση στην καθημερινότητα. Το Peugeot 2008, από την άλλη, απευθύνεται σε εκείνον που θέλει ένα πιο συμβατικό οδηγικά σύνολο, με ηλεκτρική υποβοήθηση και χαμηλότερη τιμή εκκίνησης. Δεν έχει το ίδιο βάθος υβριδικής λειτουργίας, αλλά προσφέρει πιο δυναμική εικόνα, μοντέρνο εσωτερικό και έναν χαρακτήρα που στηρίζεται περισσότερο στο design και στην αίσθηση. Με απλά λόγια, το Toyota είναι πιο υβριδικό. Το Peugeot είναι πιο στυλάτο. Το πρώτο δίνει προτεραιότητα στην κατανάλωση και στη μακροχρόνια σιγουριά. Το δεύτερο στην εικόνα, στην αίσθηση και στην πιο προσιτή είσοδο στη γκάμα.

Τι παίρνεις στη βασική έκδοση;

Το Yaris Cross Active δίνει από την πρώτη έκδοση αυτόματο κιβώτιο, full hybrid σύστημα, κατανάλωση κοντά στα 4,5 l/100 km και την πρακτικότητα ενός B-SUV με αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Είναι μια έκδοση που καλύπτει τον οδηγό που θέλει να μπει στην υβριδική λογική της Toyota χωρίς να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις. Παράλληλα, η Toyota δίνει μεγάλη έμφαση και στη μακροχρόνια κάλυψη. Η εγγύηση Toyota μπορεί να φτάσει έως το 11ο έτος ή τα 200.000 km, ενώ για την υβριδική μπαταρία η κάλυψη μπορεί να φτάσει έως 1.000.000 km, με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ελέγχου. Το Peugeot 2008, από την άλλη, έχει ως δυνατό χαρτί τη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης και την πιο έντονη σχεδιαστική προσωπικότητα. Η βασική του πρόταση στη γκάμα ξεκινά από τις 22.900 ευρώ, με το μοντέλο να δίνει έμφαση στο compact SUV προφίλ, στο i-Cockpit και στις σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και υποβοήθησης.

Αν το βασικό κριτήριο είναι η τιμή εκκίνησης, το Peugeot 2008 έχει προβάδισμα, αφού ξεκινά από τις 22.900 ευρώ, ενώ το Toyota Yaris Cross Hybrid από τις 24.120 ευρώ. Η διαφορά των 1.220 ευρώ δεν είναι αμελητέα, ειδικά σε μια κατηγορία όπου ο αγοραστής μετράει πολύ προσεκτικά το τελικό κόστος. Αν όμως το βασικό κριτήριο είναι η υβριδική τεχνολογία, το Yaris Cross έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα. Το full hybrid της Toyota είναι πιο αποδοτικό μέσα στην πόλη, μπορεί να κινείται περισσότερο ηλεκτρικά και έχει πίσω του μια τεχνογνωσία δεκαετιών. Για κάποιον που κάνει πολλά αστικά χιλιόμετρα, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντικό από τη διαφορά στην αρχική τιμή. Το Peugeot 2008 είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει περισσότερο στυλ, πιο ξεχωριστή καμπίνα και πιο μοντέρνα ευρωπαϊκή αίσθηση. Το Toyota Yaris Cross είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει οικονομία, full hybrid τεχνολογία, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μεγάλη εγγύηση.

Το Toyota Yaris Cross και το Peugeot 2008 δεν είναι δύο ίδια αυτοκίνητα με διαφορετικό σήμα. Εκφράζουν δύο διαφορετικές λογικές μέσα στην ίδια κατηγορία. Το Toyota είναι πιο λογικό, πιο οικονομικό στην καθημερινή χρήση και πιο δυνατό τεχνολογικά στο υβριδικό κομμάτι. Είναι το B-SUV που θα επιλέξει εκείνος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και να το κρατήσει πολλά χρόνια με όσο το δυνατόν λιγότερες έγνοιες. Το Peugeot είναι πιο εμφανίσιμο, πιο ιδιαίτερο και πιο κοντά σε όσους βάζουν ψηλά το design, το εσωτερικό και την αίσθηση ενός πιο ευρωπαϊκού SUV. Με χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, μπαίνει πιο εύκολα στη λίστα του αγοραστή, έστω κι αν η mild hybrid τεχνολογία του δεν έχει το ίδιο βάθος με το full hybrid σύστημα της Toyota. Η τελική επιλογή εξαρτάται από το τι ζητάς. Αν θέλεις το πιο ολοκληρωμένο υβριδικό πακέτο, το Toyota Yaris Cross έχει το προβάδισμα. Αν θέλεις πιο δυναμική εικόνα και χαμηλότερη τιμή εισόδου, το Peugeot 2008 έχει πολύ ισχυρά επιχειρήματα.

Τι κρατάμε;