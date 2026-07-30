Τρία μεγάλα SUV για να κάνεις διακοπές με την οικογένεια οικονομικά

Με μεγάλους χώρους, προσιτές τιμές και διαφορετικό τεχνολογικό πλεονέκτημα, αυτά τα τρία SUV μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας χωρίς να εκτοξεύσουν το κόστος.

Οι οικογενειακές διακοπές απαιτούν ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να μεταφέρει τέσσερις ή πέντε επιβάτες, αποσκευές, παιδικά καθίσματα και εξοπλισμό παραλίας, χωρίς να ταλαιπωρεί τον οδηγό ή να ζητά συνεχείς στάσεις για ανεφοδιασμό. Τρία SUV που προσεγγίζουν αυτή την αποστολή με διαφορετικό τρόπο είναι το Dacia Bigster mild hybrid-G 140, το τετρακίνητο Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid ALLGRIP και το νέο Chery Tiggo 7 Hybrid με τεχνολογία Chery Super Hybrid. Το πρώτο ποντάρει στην τεράστια αυτονομία και στο χαμηλό κόστος του LPG, το δεύτερο στην πραγματική τετρακίνηση και το τρίτο στη μεγάλη ισχύ ενός σύγχρονου full hybrid συστήματος.

Dacia Bigster mild hybrid-G 140: Πάνω από 1.400 χλμ. αυτονομίας

Το Dacia Bigster είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει τους περισσότερους δυνατούς χώρους και σκοπεύει να καλύψει μεγάλες αποστάσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Η έκδοση mild hybrid-G 140 χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει τόσο με βενζίνη όσο και με LPG, ενώ υποστηρίζεται από mild hybrid σύστημα 48V. Η απόδοση φτάνει τους 140 ίππους και τα 230 Nm ροπής, με τη μετάδοση να γίνεται στους εμπρός τροχούς μέσω μηχανικού κιβωτίου έξι σχέσεων. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,6 δευτερόλεπτα, επίδοση επαρκής για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV που έχει ως βασική προτεραιότητα την οικονομία.

Το μεγάλο πλεονέκτημα βρίσκεται στα δύο ανεξάρτητα ρεζερβουάρ. Το Bigster διαθέτει 50 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα LPG, με τη συνολική αυτονομία να ξεπερνά σύμφωνα με την Dacia τα 1.400 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι και να επιστρέψει χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσει πρατήριο στον προορισμό της. Η εργοστασιακή κατανάλωση κυμαίνεται στα 7,0-7,1 λτ./100 χλμ. με LPG και στα 5,7-5,8 λτ./100 χλμ. με βενζίνη. Ατού αποτελεί και ο χώρος αποσκευών. Στη συγκεκριμένη έκδοση φτάνει τα 660 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αγγίζει τα 1.960 λίτρα. Μπορεί έτσι να φιλοξενήσει βαλίτσες, καρότσι, ψυγειάκια και εξοπλισμό παραλίας χωρίς να χρειάζεται τοποθέτηση μπαγκαζιέρας οροφής. Το Bigster mild hybrid-G 140 ξεκινά από 25.300 ευρώ στην έκδοση Essential, ενώ η πληρέστερη Expression κοστίζει 26.400 ευρώ. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει πέντε χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα και συνοδεύεται από πενταετή οδική βοήθεια.

Suzuki S-Cross 4WD: Για παραλίες, χωματόδρομους και χειμερινές αποδράσεις

Το Suzuki S-Cross δεν διαθέτει το μέγεθος του Bigster, προσφέρει όμως κάτι που σπανίζει σε αυτή την κατηγορία τιμής: μηχανική τετρακίνηση ALLGRIP SELECT. Αποτελεί επομένως μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για οικογένειες που ταξιδεύουν σε νησιά, ορεινούς προορισμούς ή παραλίες στις οποίες η τελευταία διαδρομή περιλαμβάνει χώμα, πέτρες και απότομες κλίσεις. Το σύστημα ALLGRIP SELECT διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, Auto, Sport, Snow και Lock. Στην καθημερινότητα περιορίζει την εμπλοκή του πίσω άξονα για χαμηλότερη κατανάλωση, ενώ όταν οι συνθήκες γίνουν δύσκολες μπορεί να μεταφέρει δύναμη και στους πίσω τροχούς, αυξάνοντας την πρόσφυση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος turbo 1.4 Boosterjet με mild hybrid σύστημα 48V. Αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής και συνδυάζεται είτε με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο 6AT. Η χειροκίνητη τετρακίνητη έκδοση καταναλώνει επίσημα 5,6-5,7 λτ./100 χλμ., ενώ η αυτόματη 6,1 λτ./100 χλμ. Το 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 12,2 δευτερόλεπτα με το μηχανικό κιβώτιο και 11 δευτερόλεπτα με το αυτόματο. Με μήκος 4,305 μέτρα, το S-Cross παραμένει αρκετά εύχρηστο στην πόλη για SUV, αλλά διαθέτει χώρο αποσκευών 430 λίτρων, ο οποίος φτάνει τα 1.230 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Η απόσταση των 175 χιλιοστών από το έδαφος και η τετρακίνηση του επιτρέπουν να κινηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια σε κακοτράχαλους δρόμους, χωρίς να μετατρέπεται σε βαρύ και ακριβό εκτός δρόμου μοντέλο. Η τετρακίνητη έκδοση GL+ Hybrid ξεκινά από 27.780 ευρώ με μηχανικό κιβώτιο. Διαθέτει μεταξύ άλλων διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, Blind Spot Monitor και σύστημα προειδοποίησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Η αντίστοιχη αυτόματη έκδοση κοστίζει 29.780 ευρώ. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των 320 ευρώ.

Chery Tiggo 7 Hybrid: 224 ίπποι και αυτόματο κιβώτιο

Για την οικογένεια που θέλει ισχύ, αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό, το Chery Tiggo 7 Hybrid αποτελεί την πιο δυνατή πρόταση της τριάδας. Πρόκειται για ένα SUV μήκους 4,553 μέτρων, με μεταξόνιο 2,67 μέτρων και αρκετό χώρο για πέντε ενήλικες. Το υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI απόδοσης 143 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων, μπαταρία 1,83 kWh και αυτόματο υβριδικό κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, με ροπή 295 Nm και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Οι επιδόσεις είναι αισθητά καλύτερες από εκείνες των άλλων δύο μοντέλων, καθώς τα 100 χλμ./ώρα από στάση έρχονται σε 8,7 δευτερόλεπτα. Παρά την ισχύ και το βάρος των 1.692 κιλών, η εργοστασιακή κατανάλωση περιορίζεται στα 5,7 λτ./100 χλμ., με τη συνολική αυτονομία να φτάνει έως τα 880 χιλιόμετρα. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 484 λίτρων μέχρι την οροφή και αυξάνεται στα 1.269 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η βασική Comfort διαθέτει ήδη αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής 12,3 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, adaptive cruise control και πλήρες πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Η προωθητική τιμή για το Tiggo 7 Hybrid Comfort διαμορφώνεται στα 25.990 ευρώ, ενώ ο επίσημος τιμοκατάλογος αναφέρει προτεινόμενη λιανική τιμή 26.180 ευρώ. Η Luxury κοστίζει 30.490 ευρώ και προσθέτει στοιχεία όπως πανοραμική οροφή, κάμερες 540 μοιρών, ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα.

Ποιο από τα τρία ταιριάζει καλύτερα στην οικογένεια;

Το Dacia Bigster mild hybrid-G 140 είναι το πιο ολοκληρωμένο για όσους θέλουν τεράστιο πορτμπαγκάζ, χαμηλό κόστος καυσίμου και αυτονομία που εξαλείφει το άγχος των ανεφοδιασμών. Το Suzuki S-Cross ALLGRIP είναι η κατάλληλη λύση όταν ο προορισμός περιλαμβάνει δύσκολο χωματόδρομο, χιόνι, βρεγμένη άσφαλτο ή απότομη πρόσβαση σε απομονωμένη παραλία. Το Chery Tiggo 7 Hybrid απευθύνεται σε εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στην ισχύ, στο αυτόματο κιβώτιο και στον πλούσιο εξοπλισμό, προσφέροντας 224 ίππους με τιμή χαμηλότερη από 26.000 ευρώ. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά με κοινό αποτέλεσμα: άνετες οικογενειακές διακοπές χωρίς να χρειάζεται ένα SUV των 40.000 ή 50.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;