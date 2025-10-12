Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό; Ποιο θα σου κοστίσει λιγότερο σε βάθος 5-ετίας; – Αναλυτικά

Μια απλή ανάλυση κόστους αποκαλύπτει μια πιο αληθινή εικόνα για το αυτοκίνητο σε σχέση με ό,τι δείχνει η τιμή αγοράς του.

Θέλεις καθαρή απάντηση, όχι θεωρίες.

Πήραμε τέσσερα μοντέλα που διατίθενται και ως βενζίνη, και ως υβριδικά, και ως ηλεκτρικά στην ελληνική αγορά — Jeep Avenger, Peugeot 2008, BMW 3/4 Series (i4/330e/420i) και Hyundai Kona — και βγάλαμε το συνολικό κόστος χρήσης 5ετίας (αγορά + καύσιμο/ρεύμα για 100.000 km + service + τέλη). Στο τέλος, παρουσιάζουμε ποια έκδοση συμφέρει σε κάθε μοντέλο.

Τι θεωρήσαμε δεδομένο

Καύσιμα/ρεύμα (Ελλάδα, 08/2025): βενζίνη ~ 1,74 €/L , ρεύμα στο σπίτι 0,154 €/kWh , δημόσιο DC 0,50 €/kWh . Υποθέσαμε μείγμα φόρτισης 80% σπίτι / 20% δημόσιο ⇒ 0,223 €/kWh μέσο .

βενζίνη ~ , ρεύμα στο σπίτι , δημόσιο DC . Υποθέσαμε μείγμα φόρτισης 80% σπίτι / 20% δημόσιο ⇒ . Κατανάλωση: WLTP τιμές ανά έκδοση με ρεαλιστικό «καπέλο» +15% για βενζίνη/υβριδικά, +20% για EV.

WLTP τιμές ανά έκδοση με ρεαλιστικό «καπέλο» για βενζίνη/υβριδικά, για EV. Σέρβις (συντηρητικά): ICE/HEV 300 €/έτος , PHEV 350 €/έτος , EV 150 €/έτος .

ICE/HEV , PHEV , EV . Τέλη κυκλοφορίας (α΄ ταξινόμηση μετά το 2021): κλίμακα ανά CO₂ (0–122 g/km = 0 € · 123–139 = 0,64 €/g · 140–166 = 0,70 €/g). EV = 0 €.

Τιμές αγοράς:

Βενζίνη 1.2 Turbo 100 PS: 22.990 €

Υβριδικό e-Hybrid 136 PS: 25.990 €

Ηλεκτρικό 156 PS: 28.400 €

Κόστος 5ετίας:

Βενζίνη: 36.870 €

Υβριδικό: 37.944 €

Ηλεκτρικό: 33.302 €

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Avenger δείχνει ξεκάθαρα “Jeep” με μάσκα επτά γριλιών και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Η καμπίνα είναι νεανική, με ψηφιακές οθόνες και πορτμπαγκάζ 380 λίτρων, αρκετό για οικογένεια. Οδηγικά είναι φιλικό στην πόλη και ικανό σε ελαφρύ εκτός δρόμου. Στο οικονομικό σκέλος, το ηλεκτρικό κερδίζει χάρη στο χαμηλό ενεργειακό κόστος και τα μηδενικά τέλη.

Ετυμηγορία: το ηλεκτρικό είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Τιμές αγοράς:

Βενζίνη PureTech 100: 22.700 €

Υβριδικό 145 PS: 26.700 €

Ηλεκτρικό e-2008 156 PS: 36.900 €

Κόστος 5ετίας:

Βενζίνη: 35.974 €

Υβριδικό: 38.544 €

Ηλεκτρικό: 41.721 €

Το 2008 ξεχωρίζει με αιχμηρό design και i-Cockpit στο εσωτερικό. Οδηγικά έχει σπορ αίσθηση, με καλή ανάρτηση και δυναμική εικόνα. Παρότι το ηλεκτρικό e-2008 είναι τεχνολογικά προηγμένο, η υψηλή τιμή αγοράς του ανεβάζει το συνολικό κόστος. Το βενζινοκίνητο καταφέρνει να βγει φθηνότερο, ειδικά αν δεν γίνονται πολλά χιλιόμετρα ετησίως.

Ετυμηγορία: η βενζινοκίνητη έκδοση είναι η πιο συμφέρουσα.

Τιμές αγοράς:

420i GC (βενζίνη): 64.350 €

330e (plug-in hybrid): 55.500 €

i4 eDrive35 (ηλεκτρικό): 53.650 €

Κόστος 5ετίας:

Βενζίνη: 81.309 €

Plug-in Hybrid: 64.945 €

Ηλεκτρικό: 59.087 €

Με coupe σιλουέτα και premium εσωτερικό, η σειρά 4 Gran Coupé είναι από τις πιο ελκυστικές BMW. H 420i προσφέρει τον παραδοσιακό κινητήρα, το 330e παντρεύει βενζίνη με ηλεκτρική αυτονομία ~100 km, ενώ η i4 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Gran Coupé με κορυφαίες επιδόσεις και άνεση. Στο οικονομικό σκέλος, η i4 βγαίνει ξεκάθαρα πιο συμφέρον από κάθε άποψη.

Ετυμηγορία: η ηλεκτρική i4 είναι ο νικητής.

Τιμές αγοράς:

Βενζίνη 1.6T 198 PS: 36.690 €

Υβριδικό 1.6 HEV: 27.490 €

Ηλεκτρικό 156 PS (48 kWh): 35.990 €

Κόστος 5ετίας:

Βενζίνη: 52.338 €

Υβριδικό: 39.124 €

Ηλεκτρικό: 40.892 €

Η δεύτερη γενιά Kona έχει ανανεωμένο design με «φουτουριστική» μάσκα και ψηφιακό cockpit. Η βενζίνη είναι ισχυρή αλλά ακριβή στη χρήση, το EV έχει κορυφαία αυτονομία (ως 490 km στη μεγάλη μπαταρία) αλλά υψηλή τιμή αγοράς, ενώ το υβριδικό καταφέρνει να συνδυάσει χαμηλή κατανάλωση με προσιτό κόστος.

Ετυμηγορία: το υβριδικό Kona είναι η πιο συμφέρουσα λύση.

*Μικρές σημειώσεις για να διαβάζεις σωστά τα νούμερα

Υπολογίστηκαν 20.000 km ετησίως, μέσες τιμές καυσίμων/ρεύματος και συντηρητικά κόστη service, χωρίς απρόβλεπτες ζημιές/επισκευές

Για τα EV υπολογίστηκε φόρτιση κυρίως στο σπίτι και ένα μικρό ποσοστό σε δημόσιους φορτιστές.

Οι καταναλώσεις βασίζονται σε WLTP με ρεαλιστική προσαρμογή.

Αν ο οδηγός κάνει περισσότερα km, φορτίζει αποκλειστικά στο σπίτι ή πάρει τη κρατική επιδότηση, το ηλεκτρικό συμφέρει ακόμη περισσότερο.

Ποια έκδοση να πάρω, λοιπόν;

Η ανάλυση δείχνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση. Κάθε μοντέλο έχει τον δικό του νικητή:

Στο Jeep Avenger συμφέρει το ηλεκτρικό .

Στο Peugeot 2008 κερδίζει η βενζινοκίνητη έκδοση.

Στη BMW 3/4 Series Gran Coupé η i4 είναι η πιο οικονομική.

Στο Hyundai Kona το υβριδικό βγαίνει μπροστά.

Με άλλα λόγια, η επιλογή εξαρτάται από το αυτοκίνητο, το budget και τη χρήση. Σε κάποια μοντέλα η ηλεκτροκίνηση είναι ήδη πιο συμφέρουσα, αλλού η βενζίνη παραμένει ανίκητη, ενώ το υβριδικό συχνά αποδεικνύεται η χρυσή τομή.

Τι κρατάμε;

Η επιλογή κινητήρα σήμερα δεν είναι πλέον αυτονόητη· η ίδια κατηγορία προσφέρει τρεις τελείως διαφορετικές λύσεις.

Το ηλεκτρικό δείχνει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα σε κόστος χρήσης, αλλά η υψηλή τιμή αγοράς παραμένει το εμπόδιο.

Τα υβριδικά συχνά είναι η «ασφαλής μέση λύση», με χαμηλή κατανάλωση και χωρίς το άγχος φόρτισης.

Η βενζίνη εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος όταν η αρχική τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Συνολικά, δεν υπάρχει «one size fits all»: η αγορά δείχνει ότι οι ανάγκες, τα χιλιόμετρα και το budget καθορίζουν ποια τεχνολογία θα κερδίσει για τον κάθε οδηγό.

Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα