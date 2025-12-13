quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Volkswagen Amarok: Το premium pick-up που ξεχωρίζει για 5 λόγους

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
volkswagen-amarok-to-premium-pick-up-pou-xechorizei-gia-5-logous-775087

Στον κόσμο των pick-up, λίγα μοντέλα έχουν τη δύναμη να συνδυάζουν δυναμικό χαρακτήρα και πολυτέλεια με τόσο φυσικό τρόπο. Το νέο Volkswagen Amarok είναι ένα από αυτά.

Η δεύτερη γενιά του γερμανικού pick-up δεν αποτελεί απλώς συνέχεια του επιτυχημένου προκατόχου του — είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, εξελιγμένο από κοινού με το Ford Ranger, αλλά με καθαρόαιμο DNA Volkswagen στην αίσθηση, στον σχεδιασμό και στην ποιότητα.

Με μήκος 5,35 μέτρα και αυξημένο μεταξόνιο 3,27 μέτρων, το νέο Amarok δείχνει αμέσως πιο στιβαρό και “γεμάτο”. Ο συνδυασμός γωνιώδους σχεδίασης, κάθετης μάσκας και φουσκωμένων θόλων δημιουργεί μια εικόνα δύναμης και κύρους. Η Volkswagen προσφέρει πληθώρα εκδόσεων — Amarok, Life, Style, PanAmericana και Aventura — ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη, από το σκληρό εργαλείο δουλειάς μέχρι το lifestyle όχημα περιπέτειας.

1. Πλούσια γκάμα εκδόσεων

Η νέα γκάμα του Amarok είναι από τις πιο ολοκληρωμένες στην κατηγορία. Η βασική έκδοση Amarok στοχεύει στους επαγγελματίες, με έμφαση στη λειτουργικότητα, ανθεκτικά υλικά και προδιαγραφές εργασίας. Οι Life και Style προσθέτουν άνεση, συστήματα υποβοήθησης και multimedia τεχνολογία, ενώ οι PanAmericana και Aventura απευθύνονται σε όσους θέλουν ένα pick-up με premium φινίρισμα και εμφάνιση SUV. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται ζάντες έως 21”, δερμάτινες επενδύσεις, αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων, πλήρης LED φωτισμός και σύστημα ήχου Harman Kardon. Οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι τεράστιες — από σκληρό κάλυμμα καρότσας και roll bar έως ηλεκτρικό σκαλοπάτι φόρτωσης.

2. Εξοπλισμός επιπέδου SUV

Το εσωτερικό του Amarok έχει αλλάξει εντελώς. Η Volkswagen δημιούργησε μια καμπίνα που θυμίζει περισσότερο Touareg παρά επαγγελματικό όχημα. Η κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών με το σύστημα Volkswagen Digital Cockpit προσφέρει έλεγχο σε κάθε λειτουργία, ενώ οι φυσικοί διακόπτες σε καίρια σημεία διατηρούν την πρακτικότητα. Η λίστα εξοπλισμού περιλαμβάνει θέρμανση καθισμάτων, τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι, premium ηχοσύστημα, διζωνικό κλιματισμό και πλήρες πακέτο IQ.DRIVE με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist και Park Assist. Είναι το πρώτο Amarok που κάνει οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με την άνεση ενός SUV.

3. Εμφάνιση και χαρακτήρας

Η σχεδίαση του νέου Amarok είναι καθαρά ευρωπαϊκή, με στοιχεία από τα SUV της μάρκας. Η κάθετη μάσκα σε σχήμα X, τα full-LED φώτα και οι μυώδεις αναλογίες τονίζουν την premium εικόνα του. Το πίσω μέρος, με τη μεγάλη επιγραφή AMAROK ανάγλυφα στο πορτμπαγκάζ και τον προφυλακτήρα με ενσωματωμένο σκαλοπάτι, αποπνέει στιβαρότητα και λειτουργικότητα. Οι αποχρώσεις και τα πακέτα εξοπλισμού (όπως το PanAmericana με μαύρες λεπτομέρειες και ματ τροχούς) ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του, ενώ η Aventura προβάλλει περισσότερο την urban πλευρά, με χρωμιωμένες επιφάνειες και πολυτελή αίσθηση.

volkswagen amarok

4. Ικανότητες on και off-road

Το Amarok δεν είναι μόνο εντυπωσιακό — είναι πραγματικά ικανό. Χάρη στην πλατφόρμα ladder frame, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος (έως 237 mm) και τη δυνατότητα βύθισης στο νερό έως 80 cm, αντιμετωπίζει κάθε τερέν με ευκολία. Η τετρακίνηση 4MOTION προσφέρεται σε δύο εκδόσεις — part-time και permanent — ενώ το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό βοηθάει σημαντικά εκτός δρόμου. Η γωνία προσέγγισης φτάνει τις 30°, και η γωνία αναχώρησης τις 26°. Με ωφέλιμο φορτίο έως 1,19 τόνους και ρυμούλκηση 3,5 τόνων, το Amarok παραμένει ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία της κατηγορίας. Στην ελληνική αγορά διατίθεται με κινητήρες 2.0 TDI 205 PS και 3.0 V6 TDI 241 PS, συνδυασμένους με το αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με ροπή που ξεπερνά τα 600 Nm, ενώ η κατανάλωση παραμένει λογική για το μέγεθος και τη δύναμή του (περίπου 9 lt/100 km).

5. Χώροι και πρακτικότητα

Το εσωτερικό προσφέρει σημαντικά περισσότερους χώρους για τους πίσω επιβάτες, χάρη στο αυξημένο μεταξόνιο. Η διπλή καμπίνα φιλοξενεί πέντε ενήλικες, ενώ οι θήκες και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλαπλοί και έξυπνα τοποθετημένοι. Η καρότσα μπορεί να μεταφέρει παλέτες με πλάγια φόρτωση, χάρη στο φαρδύτερο άνοιγμα, ενώ η ηλεκτρική πρίζα 400 W και οι ράγες πρόσδεσης ενισχύουν τη χρηστικότητα. Το ηλεκτρικό roll cover (στην Aventura) προσθέτει ευκολία, ασφάλεια και στιλ.

Τι κρατάμε

  • Premium αίσθηση σε κάθε λεπτομέρεια
  • Πραγματικές ικανότητες 4×4 με έως 3,5 τόνους ρυμούλκησης
  • Πλούσια γκάμα εκδόσεων για κάθε χρήση
  • Καμπίνα SUV με τεχνολογία Volkswagen

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις