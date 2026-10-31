Υβριδική Alfa Romeo Junior: Νέα έκδοση Business ιδανική για leasing

Η Alfa Romeo Junior Ibrida αποκτά τη νέα έκδοση Business, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τον κόσμο του leasing

Συνδυάζοντας το απαράμιλλο οδηγοκεντρικό DNA της μάρκας με ένα άκρως δελεαστικό φορολογικό πακέτο, η νέα αυτή πρόταση απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα εταιρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει στυλ, επιδόσεις και οικονομία. Η τιμή προ φόρων για μακροχρόνια μίσθωση διαμορφώνεται στις 19.972 ευρώ, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα μόλις 4,9 lt/100 km.

Κομψότητα και χαρακτήρας Alfa Romeo

Με μήκος 4,17 μέτρα, το ιταλικό B-SUV εκφράζει απόλυτα τις αρχές της Alfa Romeo. Ξεχωρίζει ως το πιο φινετσάτο και οδηγικά ικανό μοντέλο της κατηγορίας του, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα με κομψότητα.

Το μεγάλο «όπλο» της έκδοσης Business – η οποία διατίθεται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση – είναι η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), η οποία διαμορφώνεται στις €19.972. Αυτό σημαίνει ότι, όταν παραχωρείται για επαγγελματικό σκοπό, συνεπάγεται μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, καθιστώντας την μια εξαιρετικά συμφέρουσα επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Παρά τον εταιρικό της προσανατολισμό, ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας παραμένει πλούσιος. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Προβολείς και πίσω φώτα LED

Ζάντες αλουμινίου 18” ελαφρού κράματος

Τιμόνι από οικολογικό δέρμα, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος και μαύρα καλύμματα καθρεπτών

Αυτόματος κλιματισμός και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και κεντρική οθόνη αφής 10,1” με ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto

Πλήρες πακέτο σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

145 ίπποι και κατανάλωση 4,9 lt/100 km

Κάτω από το καπό, η Junior Ibrida Business εξοπλίζεται με υβριδικό σύστημα συνολικής ισχύος 145 HP. Αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, στο οποίο ενσωματώνεται ένας ηλεκτροκινητήρας 48V ισχύος 29 HP (21 kW). Το σύστημα επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ήπιες συνθήκες, περιορίζοντας τη μέση κατανάλωση στα μόλις 4,9 lt/100 km (WLTP).

Συνδυάζοντας το μιλανέζικο design, την τεχνολογία αιχμής και την καθημερινή χρηστικότητα με σημαντικά φορολογικά οφέλη, η νέα έκδοση βάζει δυναμικά τον εταιρικό χρήστη στον κόσμο της ιταλικής φίρμας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τους όρους απόκτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία χρονομίσθωσης της επιλογής τους για λήψη προσφοράς.