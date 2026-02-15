quattroruote-icon
Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Τιμή στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
yvridiko-44-suv-me-ygraerio-kai-portbagkaz-556-lt-timi-stin-ellada-777873

Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας, όπου το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι διαστάσεις ή ο εξοπλισμός, αλλά η συνολική αποδοτικότητα.

Ο σύγχρονος αγοραστής αναζητά χώρους, τετρακίνηση, χαμηλό κόστος καυσίμου και μεγάλη αυτονομία, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί σε πολύ ακριβότερες προτάσεις. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται να τοποθετηθεί το Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4, ένα μοντέλο που ανεβάζει επίπεδο τη φίρμα, όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε τεχνολογική προσέγγιση. Με τιμή εκκίνησης από 32.500 ευρώ στην ελληνική αγορά, φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις που μέχρι σήμερα έβρισκες ένα σκαλί πιο πάνω.

Η ουσία του Bigster βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Εδώ δεν έχουμε απλώς ένα ακόμη υβριδικό σύνολο, αλλά έναν συνδυασμό mild hybrid τεχνολογίας με εγκατάσταση LPG, που λειτουργεί ως σύστημα διπλού καυσίμου. Στη βάση του βρίσκεται ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο οποίος συνεργάζεται με μίζα-γεννήτρια για ηλεκτρική υποβοήθηση, αλλά και με ηλεκτροκινητήρα που διαθέτει κιβώτιο δύο σχέσεων. Όλα αυτά συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, δημιουργώντας ένα σύνολο που εστιάζει περισσότερο στην αποδοτικότητα παρά στις επιδόσεις. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει καύσιμο χειροκίνητα ή να αφήσει το σύστημα να διαχειρίζεται αυτόματα τη μετάβαση από βενζίνη σε υγραέριο, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ένα από τα πιο πρακτικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία γεμίζει αποκλειστικά μέσω ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα και την επιβράδυνση. Στην καθημερινότητα αυτό μεταφράζεται σε αμιγώς ηλεκτρικές εκκινήσεις και δυνατότητα κίνησης με μηδενική κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλές ταχύτητες. Σε αστικές συνθήκες, μεγάλο ποσοστό της μετακίνησης μπορεί να γίνεται ηλεκτρικά, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος αλλά και τον θόρυβο κύλισης.

Η έκδοση 4×4 δεν περιορίζεται σε μια απλή τετρακίνηση on-demand, αλλά συνοδεύεται από επιλογέα προγραμμάτων οδήγησης που μεταβάλλει τη λειτουργία του συστήματος ανάλογα με το οδόστρωμα. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου για χιόνι, λάσπη, άμμο ή εκτός δρόμου χρήση, ενώ υπάρχει και πρόγραμμα οικονομίας για καθημερινή μετακίνηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που δεν φοβάται να βγει από την άσφαλτο, χωρίς όμως να χάνει τον πολιτισμένο του χαρακτήρα στην πόλη.

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Bigster είναι η πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ των 556 λίτρων τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα, καλύπτοντας με άνεση οικογενειακές αποσκευές ή εξοπλισμό δραστηριοτήτων. Η καμπίνα ακολουθεί γνώριμη φιλοσοφία Dacia, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη χρηστικότητα. Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, επίπεδο δάπεδο και εργονομική διάταξη δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξυπηρετεί την καθημερινότητα χωρίς περιττές πολυτέλειες.

Ο συνδυασμός υβριδικού συστήματος και LPG έχει άμεσο αντίκτυπο στο πορτοφόλι. Το κόστος χρήσης μπορεί να είναι έως και 30% χαμηλότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο SUV, ενώ η τιμή του υγραερίου παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τη βενζίνη. Παράλληλα, το διπλό ρεζερβουάρ σε συνδυασμό με την ηλεκτρική υποβοήθηση χαρίζει συνολική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και 1.500 km, νούμερο που πρακτικά σημαίνει λιγότερες στάσεις και μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης.

Στο δρόμο, η υβριδική λειτουργία μεταφράζεται σε ομαλές εκκινήσεις, γραμμική απόδοση και χαμηλό θόρυβο. Η ηλεκτρική ροπή καλύπτει το αρχικό φορτίο, ενώ το αυτόματο κιβώτιο κρατά χαμηλά τις στροφές στο ταξίδι. Δεν προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του σπορ SUV. Αντίθετα, εστιάζει σε άνεση, ευκολία και οικονομία, στοιχεία που για τον αγοραστή της κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα απόλυτα νούμερα επιδόσεων.

Τι κρατάμε;

  • Υβριδικό σύστημα χωρίς ανάγκη φόρτισης
  • Διπλό καύσιμο βενζίνης και LPG
  • Αυτονομία έως 1.500 km
  • Τιμή εκκίνησης από 32.500 ευρώ στην Ελλάδα

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις