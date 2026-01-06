Υβριδικό αυτόματο SUV: Citroen C3 Aircross ή Suzuki S-Cross;

Τα υβριδικά SUV με αυτόματο κιβώτιο δεν είναι πια σπάνια επιλογή στην ελληνική οικογένεια. Τα δύο που συγκρίνονται εδώ παίζουν στο ίδιο γήπεδο, αλλά με διαφορετική προσέγγιση.

Το Citroën C3 Aircross θέλει να είναι ιδανική επιλογή για κάθε μέρα, ενώ το Suzuki S-Cross κρατάει πιο παραδοσιακή λογική. Μετά από αρκετές μέρες μαζί τους, αυτό που μένει δεν είναι ποιο έχει περισσότερη ροπή, αλλά ποιο σε βγάζει πιο ξεκούραστο στο τέλος της εβδομάδας.

Συγκρίνοντας «τα νούμερα»:

Χαρακτηριστικό C3 Aircross Hybrid S-Cross 6ΑΤ Ιπποδύναμη (ίπποι) 145 110 Ροπή (Nm) 230 235 Κατανάλωση (λίτρα ανά 100 χλμ.) 5,3 – 5,4 5,8-5,9 Εκπομπές ρύπων (g/km) 120 132 0-100 km/h 9,5″ 10.1 Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 201 180 Χώρος αποσκευών (λίτρα) 460 430 Τέλη κυκλοφορίας 0€ 84,48€ Τιμή αγοράς 25.000€ 26.680€ Το C3 Aircross σίγουρα ξεκινά με ένα προβάδισμα, προσφέροντας περισσότερη δύναμη και καλύτερες επιδόσεις, ταυτόχρονα με χαμηλότερη κατανάλωση βενζίνης, μεγαλύτερους χώρους και πιο σημαντικά, καλύτερη τιμή!

Σχεδίαση και πρώτη εντύπωση

Το Citroën C3 Aircross μπαίνει στη ζωή σου με αυτοπεποίθηση. Αν και δεν είναι σπορ, έχει χαρακτήρα και μια εικόνα που δείχνει SUV με προσωπικότητα. Το βλέμμα σου δεν αγνοεί τις λεπτομέρειες, τις αναλογίες, την αίσθηση «κάτι περισσότερο από απλά πρακτικό».

Το Suzuki S-Cross από την άλλη είναι πιο «σεμνό». Δεν προκαλεί τα βλέμματα. Σε μια μέρα με 50 αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, δεν θα ξεχωρίσεις το S-Cross. Όμως, το Citroën είναι ότι «έχει μια αύρα» που το κάνει να ξεχωρίζει.

Εσωτερικό – καθημερινότητα χρήσης

Μπαίνοντας στο C3 Aircross, η πρώτη αίσθηση είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε για να σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με ψηλή θέση οδήγησης, καλή περιμετρική ορατότητα και διάκοσμο που δεν απαιτεί να διαβάζεις εγχειρίδιο για να καταλάβεις τα πάντα, η καθημερινότητα γίνεται απλούστερη.

Στο S-Cross η εικόνα είναι πιο ουδέτερη. Όλα είναι σωστά τοποθετημένα, λογικά, χωρίς αμφιβολία για το πού είναι κάθε κουμπί. Αν σου αρέσει η αναλγητική λειτουργικότητα, εδώ είσαι ευχαριστημένος. Αν όμως θες να χαμογελάς όταν ανοίγεις την πόρτα, το C3 Aircross το πετυχαίνει πιο εύκολα.

Χώροι και πρακτικότητα

Το C3 Aircross αποδεικνύεται… ευρύχωρο με τρόπο που δεν το περιμένεις. Πίσω κάθισμα που δεν σε κάνει να λυπάσαι αν έχεις ενήλικες επιβάτες, χώρος αποσκευών που δεν χρειάζεται να κλαις όταν μπαίνουν σακίδια, και μια αίσθηση «χωράω τα πάντα» που στην πράξη λειτουργεί. Ειδικά με οικογένεια ή συχνές μεταφορές πραγμάτων, νιώθεις την ξεκάθαρη διαφορά. Μάλιστα, μπορεί να αγοραστεί και με επταθέσια διάταξη!

Το S-Cross καλύπτει τις ανάγκες ενός τετραμελούς νοικοκυριού. Δεν λέω ότι είναι μικρό, λέω ότι είναι πιο μετρημένο. Αν έχεις πολλά πράγματα ή συχνά ανοιγοκλείνεις το πορτ-μπαγκάζ, μερικές φορές μπορεί να ευχηθείς για λίγο παραπάνω χώρο.

Οδήγηση – στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο

Το Citroën C3 Aircross έχει ρύθμιση ανάρτησης που βάζει την άνεση στη πρώτη θέση. Δεν αγχώνει, δεν κόβει νεύρα στις κακοτεχνίες, και στην κίνηση της Αθήνας μοιάζει να καταλαβαίνει πότε θέλεις απλώς να φτάσεις χωρίς να τσατίζεσαι. Το υβριδικό του σύστημα είναι πολιτισμένο, χωρίς νεύρα, και το αυτόματο κιβώτιο συνεργάζεται ώστε να κινείσαι με ηρεμία.

Το S-Cross είναι πιο ισορροπημένο στην αίσθηση. Μένει σταθερό σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, δεν σε φοβίζει στις αλλαγές κατεύθυνσης, αλλά δεν έχει το ίδιο «μαξιλάρι» άνεσης που σου δίνει το C3 Aircross. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μετά από μια εβδομάδα με καθημερινές κοντινές διαδρομές και λίγα ταξίδια, το Citroën αφήνει την αίσθηση της λιγότερης κόπωσης.

Κόστος χρήσης και λογική αγοράς

Και τα δύο είναι καλοστημένα, τίμια SUV. Το S-Cross έχει πάντα το πλεονέκτημα της ουδετερότητας: δεν εκτίθεται, δεν εκπλήσσει, απλώς δουλεύει. Στην ελληνική αγορά όμως, εκεί που οι περισσότεροι αγοράζουν SUV για την άνεση και όχι για να δείξουν κάτι, το C3 Aircross προσφέρει περισσότερα ανά «μέρα χρήσης». Περισσότερη άνεση σημαίνει λιγότερη κούραση, και αυτό μετρά περισσότερο από ένα δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τι κρατάμε;

Citroën C3 Aircross:

Το SUV που σε κάνει να νιώθεις πιο ξεκούραστος στην καθημερινότητα. Άνεση, λειτουργικότητα και χώρος που στην πράξη μετράει κάθε μέρα. Με πιο χαλαρό, ανθρώπινο χαρακτήρα.

Suzuki S-Cross:

Ένα σωστό, αξιοπρεπές SUV που δεν προβληματίζει. Σταθερό, λογικό, τίμιο. Αν θες «να κάνεις τη δουλειά σου» χωρίς εκπλήξεις, είναι μια καλή επιλογή.

Νικητής για καθημερινή ελληνική χρήση: Citroën C3 Aircross.

Δεν νικάει επειδή είναι πιο γρήγορο ή πιο τεχνικό. Νικάει επειδή σου αναβαθμίζει την καθημερινή σου ζωή.