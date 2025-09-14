Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ

Η κατηγορία των compact SUV βρίσκεται σε άνθηση στην Ελλάδα, με τις περισσότερες μάρκες να επενδύουν σε υβριδικά σύνολα που προσφέρουν καλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και πιο πράσινο προφίλ.

Υβριδικό B-SUV με συνολική ισχύ 204 ίππων

με συνολική ισχύ 204 ίππων Τιμή εκκίνησης: 22.990 ευρώ στην ελληνική αγορά

στην ελληνική αγορά Πλούσιος βασικός εξοπλισμός , με έμφαση στην άνεση και την τεχνολογία

, με έμφαση στην άνεση και την τεχνολογία Ευρύχωρο εσωτερικό με κορυφαία πρακτικότητα για την κατηγορία

Σε αυτό το περιβάλλον κάνει την εμφάνισή του το Chery Tiggo 4 Hybrid, με μια πρόταση που συνδυάζει ισχύ, τεχνολογία και ιδιαίτερα ελκυστική τιμή εκκίνησης.

Σχεδίαση και αίσθηση

Το Tiggo 4 ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Chery, με έντονες γωνίες, επιβλητική μάσκα και full LED φωτιστικά σώματα. Το προφίλ δείχνει μυώδες, με τονισμένα φτερά και ζάντες αλουμινίου που ενισχύουν τον χαρακτήρα SUV. Οι διαστάσεις το τοποθετούν στο άνω άκρο της κατηγορίας B-SUV, εξασφαλίζοντας πιο άνετους χώρους σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές.

Στο εσωτερικό συναντάμε μοντέρνο ταμπλό, με διπλές οθόνες 12.3″ (ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρικό infotainment), υλικά καλής ποιότητας και πρακτική διάταξη. Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι από τους πιο άνετους της κατηγορίας, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει επαρκές για οικογενειακή χρήση.

Υβριδική τεχνολογία με 204 ίππους

Καρδιά του μοντέλου είναι το υβριδικό σύνολο 1.5 λίτρων που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η ισχύς αυτή μεταφέρεται στους τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου, προσφέροντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση.

Η τεχνολογία full hybrid επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η συνδυαστική ισχύς δίνει στο Tiggo 4 πλεονέκτημα έναντι πολλών αντιπάλων του, οι οποίοι κινούνται στην περιοχή των 120–150 ίππων.

Εξοπλισμός που καλύπτει τα πάντα

Η βασική έκδοση Comfort των 22.990 ευρώ είναι ιδιαίτερα πλούσια, στοιχείο που διαφοροποιεί το Tiggo 4 από τον ανταγωνισμό. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

Δύο οθόνες 12,3’’

Ηχοσύστημα με 4 ηχεία

7 αερόσακοι και πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης

Κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

LED προβολείς εμπρός και πίσω

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Με αυτόν τον εξοπλισμό, το Tiggo 4 απευθύνεται σε οδηγούς που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς στην άνεση και στην τεχνολογία, ακόμη και στη βασική έκδοση.

Η τοποθέτηση στην αγορά

Με τιμή 22.990 ευρώ, το υβριδικό SUV της Chery γίνεται μια από τις πιο προσιτές προτάσεις στην κατηγορία του, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η ισχύς και ο εξοπλισμός. Η μάρκα συνοδεύει το μοντέλο με 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, στοιχείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη απέναντι σε ένα νέο όνομα για την ελληνική αγορά.

Η Chery στοχεύει σε πελάτες που θέλουν να αποκτήσουν υβριδικό SUV με κορυφαία αναλογία τιμής-εξοπλισμού, χωρίς να ανεβαίνουν στα υψηλότερα επίπεδα τιμών που ζητούν οι ευρωπαϊκές μάρκες.

Τι κρατάμε;

Τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ με πλήρη εξοπλισμό

με πλήρη εξοπλισμό Ισχυρό υβριδικό σύνολο 204 ίππων που ξεχωρίζει στην κατηγορία

που ξεχωρίζει στην κατηγορία Ευρύχωρο εσωτερικό με πρακτικότητα για οικογενειακή χρήση

με πρακτικότητα για οικογενειακή χρήση 12 χρόνια εγγύηση, που ενισχύουν την αξία αγοράς

