Υβριδικό B-SUV που είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή

Η κατηγορία των B-SUV στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί στο πιο «σκληρό» πεδίο μάχης της αγοράς, με δεκάδες επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και budget.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει ένα μοντέλο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ξεκάθαρα, ανεβαίνοντας στην κορυφή των πωλήσεων. Το νέο Citroen C3 Hybrid είναι αυτή τη στιγμή το υβριδικό B-SUV που οδηγεί την κούρσα στην ελληνική αγορά.

Το νέο C3 δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Η Citroen το μεταμόρφωσε πλήρως, δίνοντάς του χαρακτηριστικά SUV, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και σε φιλοσοφία χρήσης. Οι πιο «τετραγωνισμένες» γραμμές, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η συνολική στιβαρή εικόνα το φέρνουν πιο κοντά σε crossover λογική, χωρίς όμως να χάνει τον αστικό χαρακτήρα του. Με μήκος κοντά στα 4 μέτρα και μεταξόνιο που εξασφαλίζει αξιοπρεπείς χώρους, το C3 καταφέρνει να ισορροπεί σωστά ανάμεσα σε ευελιξία και πρακτικότητα. Δεν είναι το μεγαλύτερο της κατηγορίας, αλλά είναι από τα πιο εύχρηστα στην καθημερινότητα.

Η καρδιά του μοντέλου είναι ο γνωστός 1.2 turbo κινητήρας, ο οποίος στην υβριδική του μορφή συνδυάζεται με σύστημα 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 110 ίππους, με το ηλεκτρικό μοτέρ να υποστηρίζει τον θερμικό κυρίως στις χαμηλές ταχύτητες. Στην πράξη, το σύστημα λειτουργεί αθόρυβα και ομαλά, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά σε μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση, η οποία σε πραγματικές συνθήκες παραμένει χαμηλή, ειδικά σε αστική χρήση. Το αυτόματο κιβώτιο είναι κομβικό για τον χαρακτήρα του μοντέλου, καθώς ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του. Δεν είναι σπορ, αλλά είναι ξεκούραστο και αποτελεσματικό.

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου το C3 ξεχωρίζει ξεκάθαρα, αυτός είναι η άνεση. Η Citroen έχει επενδύσει στην τεχνολογία Advanced Comfort, με ανάρτηση που απορροφά τις κακοτεχνίες του δρόμου με τρόπο που λίγα αυτοκίνητα της κατηγορίας μπορούν. Σε ελληνικές συνθήκες, με λακκούβες και φθαρμένη άσφαλτο, αυτή η διαφορά φαίνεται άμεσα. Το C3 δεν σε κουράζει, δεν σε ταλαιπωρεί και διατηρεί έναν χαλαρό χαρακτήρα, που σε κάνει να το οδηγείς χωρίς άγχος.

Η καμπίνα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά εστιάζει στην πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης. Η εργονομία είναι απλή, οι χώροι επαρκείς για τέσσερις επιβάτες και το συνολικό περιβάλλον είναι ευχάριστο στην καθημερινή χρήση. Είναι ξεκάθαρο ότι το C3 δεν στοχεύει να γίνει το πιο τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο της κατηγορίας, αλλά το πιο εύχρηστο.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πλεονέκτημα. Το Citroen C3 Hybrid προσφέρεται στην Ελλάδα με τιμές που το τοποθετούν εξαιρετικά ανταγωνιστικά:

Hybrid 110hp Automatic PLUS HYBRID: 23.100 ευρώ

Hybrid 110hp Automatic MAX HYBRID: 24.100 ευρώ

Για αυτά τα χρήματα, ο αγοραστής παίρνει ένα υβριδικό B-SUV με αυτόματο κιβώτιο, χαμηλή κατανάλωση και υψηλό επίπεδο άνεσης, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την εμπορική του επιτυχία.

Το C3 δεν είναι τυχαία στην κορυφή. Είναι ένα αυτοκίνητο που απαντά ακριβώς σε αυτά που ζητά η ελληνική αγορά. Είναι οικονομικό στην αγορά, οικονομικό στη χρήση και εύκολο στην καθημερινότητα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με επιδόσεις ή premium χαρακτήρα. Αντίθετα, προσφέρει μια ισορροπημένη πρόταση που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των οδηγών.

Τι κρατάμε;