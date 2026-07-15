Υβριδικό C-SUV με 140 ίππους, χώρους και τιμή 27.990 ευρώ

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV της ελληνικής αγοράς γίνεται σημαντικά πιο προσιτό, προσφέροντας υβριδικό υπόβαθρο, οικογενειακούς χώρους και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η αγορά ενός σύγχρονου υβριδικού C-SUV με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η δημοφιλέστερη κατηγορία της αγοράς έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία, όμως μαζί της έχουν αυξηθεί αισθητά και οι τιμές. Η Nissan έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας το Qashqai στην τιμή των 27.990 ευρώ. Πρόκειται για την εισαγωγική έκδοση Unique με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 140 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο, η οποία συνδυάζει οικογενειακό χαρακτήρα, σύγχρονη τεχνολογία και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος αγοράς.

Από 30.590 ευρώ, τώρα στα 27.990 ευρώ

Η κανονική τιμή του Nissan Qashqai Unique 1.3 Hybrid 140 PS ανέρχεται στα 30.590 ευρώ. Με την τρέχουσα εμπορική πολιτική της ελληνικής αντιπροσωπείας, όμως, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 27.990 ευρώ, με το συνολικό όφελος να φτάνει τα 2.600 ευρώ. Η Nissan διευκρινίζει, μάλιστα, ότι η αναγραφόμενη τιμή δεν περιλαμβάνει τυχόν επιπλέον εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν μέσω του επίσημου δικτύου εμπόρων. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με την περίοδο και τον τρόπο αγοράς, το τελικό κόστος ενδέχεται να γίνει ακόμη χαμηλότερο. Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, η τιμή των 27.990 ευρώ τοποθετεί το Qashqai απέναντι όχι μόνο σε άλλα C-SUV, αλλά ακόμη και σε αρκετά μικρότερα B-SUV με πλούσιο εξοπλισμό ή ισχυρότερο κινητήρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,3 λίτρων DIG-T, ο οποίος συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα και αποδίδει 140 ίππους. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 240 Nm, προσφέροντας την απαραίτητη ελαστικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και για ένα ταξίδι με πλήρες φορτίο. Η ισχύς μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι mild hybrid και όχι full hybrid. Αυτό σημαίνει ότι το Qashqai δεν μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, όπως συμβαίνει με την έκδοση e-Power. Το ηλεκτρικό κύκλωμα υποστηρίζει τον βενζινοκινητήρα, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών. Η επιλογή του χειροκίνητου κιβωτίου διατηρεί χαμηλά την τιμή, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Για όσους προτιμούν αυτόματο κιβώτιο, η γκάμα περιλαμβάνει τον ισχυρότερο 1.3 Hybrid των 158 ίππων με X-Tronic, όμως η τιμή του ξεκινά από υψηλότερο επίπεδο.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Qashqai είναι ότι, παρά την ανταγωνιστική τιμή του, παραμένει ένα ολοκληρωμένο C-SUV και όχι ένα υπερυψωμένο supermini. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,43 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,67 μέτρων εξασφαλίζει ικανοποιητικό χώρο για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς. Ο χώρος αποσκευών φτάνει, ανάλογα με την έκδοση, έως τα 504 λίτρα, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας οικογένειας τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε μεγαλύτερα ταξίδια. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 λίτρα. Η ψηλότερη θέση οδήγησης διευκολύνει την πρόσβαση και βελτιώνει την ορατότητα, ενώ οι σχετικά compact εξωτερικές διαστάσεις επιτρέπουν στο Qashqai να παραμένει εύχρηστο μέσα στην πόλη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το μοντέλο έχει διατηρήσει ισχυρή παρουσία στην αγορά. Προσφέρει την εμφάνιση και την πρακτικότητα ενός SUV χωρίς να αποκτά τις διαστάσεις και το βάρος ενός μεγαλύτερου οικογενειακού μοντέλου.

Η προσιτή τιμή δεν αφορά κάποια απογυμνωμένη έκδοση με βασικό μόνο εξοπλισμό. Το Qashqai Unique διαθέτει μεταξύ άλλων κεντρική οθόνη NissanConnect 12,3 ιντσών, η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του συστήματος πολυμέσων και των εφαρμογών συνδεσιμότητας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης κάμερα οπισθοπορείας, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Η καμπίνα διατηρεί τη γνώριμη λογική του Qashqai, με σύγχρονη ψηφιακή εικόνα, αλλά και φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως ο έλεγχος του κλιματισμού. Η επόμενη έκδοση N-Connecta προσθέτει στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και NissanConnect με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, όμως ανεβάζει την τιμή του 1.3 Hybrid 140 PS στα 32.590 ευρώ πριν από ενδεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις.

Η γκάμα του Nissan Qashqai δεν περιορίζεται στην έκδοση των 140 ίππων. Ο ίδιος ήπια υβριδικός κινητήρας προσφέρεται και με 158 ίππους, αυτόματο κιβώτιο X-Tronic και, σε συγκεκριμένες εκδόσεις, σύστημα τετρακίνησης. Στην κορυφή βρίσκεται το Qashqai e-Power, το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετική υβριδική τεχνολογία. Σε αυτή την περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και την κίνηση των τροχών αναλαμβάνει ηλεκτροκινητήρας. Η ισχύς της έκδοσης φτάνει τους 204 ίππους, με το κόστος αγοράς να ξεκινά από 40.590 ευρώ. Η έκδοση των 140 ίππων, ωστόσο, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οικονομικής πλευράς. Δεν προσφέρει την ηλεκτρική αίσθηση του e-Power ούτε την άνεση ενός αυτόματου κιβωτίου, όμως διατηρεί όλα τα βασικά πλεονεκτήματα του Qashqai σε μια τιμή που πλησιάζει εκείνη μικρότερων αυτοκινήτων. Με 140 ίππους, οικογενειακούς χώρους, σύγχρονο εξοπλισμό και τιμή 27.990 ευρώ, το Nissan Qashqai επιστρέφει δυναμικά στο παιχνίδι της σχέσης τιμής και αξίας.

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