Υβριδικό C-SUV με αυτόματο κιβώτιο που πλέον ξεκινά από 23.200 ευρώ – Ποιο είναι;

Με χώρους για όλη την οικογένεια, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, αυτό το SUV αποτελεί μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας.

Η απόκτηση ενός καινούργιου υβριδικού C-SUV με αυτόματο κιβώτιο δεν απαιτεί πλέον ένα απαγορευτικό ποσό. Η Opel εμπλουτίζει την ελληνική γκάμα του Frontera Hybrid με μία νέα έκδοση 110 ίππων, η οποία κατεβάζει την τιμή εκκίνησης στα 23.200 ευρώ. Το νέο Opel Frontera συνδυάζει τις οικογενειακές διαστάσεις με ένα εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης, αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα διαμόρφωσης ακόμη και με επτά καθίσματα. Με μήκος σχεδόν 4,4 μέτρων και χώρο αποσκευών 460 λίτρων, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα πρακτικό SUV χωρίς να ξεφύγουν σημαντικά πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Η σημαντικότερη αλλαγή στη γκάμα του Frontera είναι η προσθήκη του Hybrid 1.2 Turbo των 110 ίππων. Το σύστημα αποτελείται από έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.199 κ.εκ., ισχύος 100 ίππων, και έναν ηλεκτροκινητήρα 21 ίππων. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 110 ίππους, με τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς να πραγματοποιείται μέσω του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη eDCT6. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο και τροφοδοτείται από το σύστημα των 48 Volt, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως σε χαμηλές ταχύτητες και κατά τους ελιγμούς. Η Opel ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,2 έως 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με εκπομπές CO2 από 118 έως 119 γρ./χλμ. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα, ενώ η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα.

Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, το Frontera Hybrid συνεχίζει να διατίθεται με το ισχυρότερο σύστημα των 145 ίππων. Σε αυτή την περίπτωση ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και συνεργάζεται με τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα των 21 ίππων και το αυτόματο eDCT6. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα περιορίζεται στα 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 194 χλμ./ώρα. Παρά την υψηλότερη απόδοση, η επίσημη κατανάλωση παραμένει στα ίδια επίπεδα, μεταξύ 5,2 και 5,3 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα.

Έκδοση 110 ίπποι 145 ίπποι Edition 23.200 ευρώ 24.200 ευρώ Edition Plus 24.500 ευρώ 25.200 ευρώ GS 28.200 ευρώ 29.200 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν την ενιαία χρέωση 200 ευρώ για έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, ούτε τα έξοδα ταξινόμησης. Και οι δύο υβριδικές εκδόσεις απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας.

Παρά τη χαμηλή τιμή, η βασική έκδοση Edition διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, air condition, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα ελέγχου κόπωσης οδηγού και έξυπνος ρυθμιστής με περιοριστή ταχύτητας. Η βασική Edition χρησιμοποιεί ένα Smartphone Station αντί για κεντρική οθόνη αφής. Διαθέτει Bluetooth, hands-free, χειριστήρια στο τιμόνι, δύο εμπρός ηχεία και μία θύρα USB-C. Οι ζάντες είναι ατσάλινες 16 ιντσών. Η Edition Plus, από 24.500 ευρώ με τους 110 ίππους, προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ηλεκτρονικό κλιματισμό, τιμόνι από οικολογικό δέρμα και σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10 ιντσών. Περιλαμβάνει επίσης πλοήγηση, ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, έξι ηχεία, ασύρματη φόρτιση κινητού, κάμερα οπισθοπορείας και κεντρικό υποβραχιόνιο. Στην κορυφή βρίσκεται η GS, με μαύρη οροφή, διαφορετικές ζάντες 17 ιντσών, φιμέ πίσω κρύσταλλα, θερμαινόμενα καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ειδοποίηση τυφλού σημείου, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.

Το Opel Frontera έχει μήκος 4.385 χιλιοστά, πλάτος 1.795 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.670 χιλιοστά. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 460 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί έως τα 1.600 λίτρα. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι η προαιρετική επταθέσια διάταξη. Διατίθεται στις υβριδικές εκδόσεις GS και κοστίζει 700 ευρώ προ φόρων, προσθέτοντας δύο καθίσματα στην τρίτη σειρά και μία επιπλέον θύρα USB-C. Με αρχική τιμή 23.200 ευρώ, το Opel Frontera Hybrid 110 Edition διαμορφώνει μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Προσφέρει αυτόματο κιβώτιο, πραγματικά οικογενειακούς χώρους, χαμηλή κατανάλωση και ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας, με τιμή που πλησιάζει περισσότερο εκείνη ενός μικρότερου B-SUV.