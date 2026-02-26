Υβριδικό diesel οικογενειακό SUV της Hyundai που καίει κάτω από 5 lt/100km στο ταξίδι – Τιμή στην Ελλάδα

Η ζήτηση για οικονομικά οικογενειακά SUV παραμένει σταθερά υψηλή, με τη Hyundai να διατηρεί μια ιδιαίτερα αποδοτική diesel υβριδική πρόταση που απευθύνεται κυρίως σε όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα σε εθνικό δίκτυο.

Σε μια αγορά όπου η κατανάλωση καυσίμου έχει ξαναμπεί δυναμικά στο επίκεντρο, η λύση ενός υβριδικού diesel SUV με πραγματικές δυνατότητες ταξιδιού αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η Hyundai διατηρεί στο οπλοστάσιό της μια έκδοση που απευθύνεται ακριβώς σε όσους γράφουν χιλιόμετρα και θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς να θυσιάζουν χώρους και εξοπλισμό. Στη δεύτερη παράγραφο μπαίνει ξεκάθαρα το όνομα: το Hyundai Tucson 1.6D 136 PS 48V mild hybrid αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας C-SUV στην Ελλάδα, με τιμή 33.590 ευρώ χάρη σε προωθητική ενέργεια της εταιρείας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός SmartStream D1.6 πετρελαιοκινητήρας των 1.598 κ.εκ., με ισχύ 136 PS στις 4.000 rpm και ροπή 280 Nm από τις 1.500 έως τις 3.000 rpm. Το ήπια υβριδικό σύστημα 48V με μίζα-γεννήτρια (MHSG) αποδίδει επιπλέον 12 kW και 55 Nm, υποστηρίζοντας τον θερμικό κινητήρα στις επιταχύνσεις και στις φάσεις ανάκτησης ενέργειας. την πράξη, το σύνολο συνεργάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, προσφέροντας γραμμική απόδοση και ελαστικότητα στο φάσμα των μεσαίων στροφών. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Δεν πρόκειται για σπορ πρόταση, αλλά για ένα σύνολο προσανατολισμένο στη σταθερότητα και την οικονομία. Και εδώ βρίσκεται το ουσιαστικό του πλεονέκτημα. Στη φάση High του WLTP, που προσομοιώνει συνθήκες ταξιδιού, η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 4,6 και 4,9 lt/100 km. Ακόμη και στον συνδυαστικό κύκλο, οι τιμές 5,3 έως 5,7 lt/100 km είναι απολύτως ρεαλιστικές για ένα SUV με βάρος έως 1.618 κιλά και χώρο αποσκευών 546 λίτρων.

Το Tucson παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της κατηγορίας. Με 546 λίτρα πορτμπαγκάζ, που φτάνουν τα 1.725 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, καλύπτει άνετα ανάγκες εκδρομής ή πολυήμερου ταξιδιού. Το πίσω κάθισμα διαιρείται σε 40/20/40, διευκολύνοντας τη μεταφορά μακρόστενων αντικειμένων. Η καμπίνα δίνει έμφαση στην εργονομία και στην τεχνολογία. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών συνδυάζεται με οθόνη αφής AVN 12,3 ιντσών, με πλοήγηση, συνδεδεμένες υπηρεσίες και δυνατότητα Over-The-Air αναβαθμίσεων. Υποστηρίζονται ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το σύστημα Hyundai BlueLink επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone. Στην καθημερινότητα, στοιχεία όπως το Multi Air Mode, οι αεραγωγοί πίσω επιβατών, το ηλεκτρικό χειρόφρενο και το έξυπνο κλειδί με πλήκτρο εκκίνησης συνθέτουν ένα σύνολο που δεν υστερεί σε άνεση.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Tucson εφοδιάζεται με ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα της κατηγορίας. Το Hyundai SmartSense περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, FCA με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και δικύκλων, LKA και LFA για διατήρηση και κεντράρισμα στη λωρίδα, ISLA για αναγνώριση ορίων ταχύτητας, DAW για προειδοποίηση κόπωσης οδηγού, καθώς και Rear Occupant Alert. Σημαντική είναι και η παρουσία συστημάτων όπως το Trailer Stability Assist, στοιχείο που αποκτά αξία αν συνυπολογίσουμε την ελκτική ικανότητα έως 1.510 kg με φρένα. Για όσους κινούνται σε ορεινές ή εκτός δρόμου διαδρομές, υπάρχουν HAC και DBC, ενώ προαιρετικά διατίθεται και Electronically Controlled Suspension. Με 7 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού, και πλήρες πακέτο ESC, VSM και MDPS, το πλαίσιο ασφάλειας είναι αντίστοιχο σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η ανάρτηση εμπρός τύπου McPherson και πίσω πολλαπλών συνδέσμων προσφέρει ισορροπία μεταξύ άνεσης και ελέγχου. Το τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση στην κολώνα διατηρεί ελαφριά αίσθηση στην πόλη και ικανοποιητική σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Με απόσταση από το έδαφος 170 mm και γωνία φυγής 23,8 μοιρών, το Tucson δεν προορίζεται για σκληρό off-road, αλλά μπορεί να διαχειριστεί χωματόδρομους και εξοχικές διαδρομές χωρίς άγχος. Η δεξαμενή καυσίμου των 54 λίτρων, σε συνδυασμό με την κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km στο ταξίδι, μεταφράζεται σε αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει άνετα τα 1.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με το προφίλ οδήγησης.

Με τιμή 33.590 ευρώ, το Hyundai Tucson απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με χαμηλή κατανάλωση, πλήρη εξοπλισμό και ισορροπημένο κόστος κτήσης. Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες επιλογές της κατηγορίας στρέφονται σε βενζίνη ή full hybrid σύνολα, η ύπαρξη ενός σύγχρονου diesel mild hybrid διατηρεί νόημα για όσους κινούνται συχνά σε εθνικό δίκτυο και διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

Τι κρατάμε;