ΑΓΟΡΑ

Υβριδικό με 197 ίππους, κατανάλωση 4,4 lt/100km και τιμή 19.750 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Το υβριδικό αυτοκίνητο δεν είναι πλέον συνώνυμο μόνο της οικονομίας, αλλά και των επιδόσεων, κάτι που αποδεικνύεται ξεκάθαρα στη σύγχρονη εποχή των μικρών μοντέλων.

Το νέο MG3 Hybrid+ έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε για την κατηγορία των supermini. Με συνδυαστική ισχύ 197 ίππων, κατανάλωση μόλις 4,4 lt/100 km και τιμή εκκίνησης 19.750 ευρώ, τοποθετείται ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.

Στην καρδιά του MG3 βρίσκεται ένα πλήρες υβριδικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 λίτρων με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο. Η λειτουργία του είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς την ανάγκη φόρτισης, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα πρακτικό στην καθημερινότητα. Στην πόλη, το αυτοκίνητο κινείται συχνά με ηλεκτρική υποβοήθηση ή ακόμα και αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή κατανάλωση και πιο ήσυχη λειτουργία, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα για καλύτερη απόδοση.

Οι 197 ίπποι αλλάζουν πλήρως τον χαρακτήρα του μοντέλου. Το MG3 δεν είναι απλώς ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα σύνολο που μπορεί να κινηθεί με άνεση και εκτός αυτής. Η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα προσφέρει γρήγορες εκκινήσεις και άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ το αυτοκίνητο διατηρεί σταθερή και γραμμική επιτάχυνση χωρίς «κομπιάσματα». Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε πιο ασφαλείς προσπεράσεις και μεγαλύτερη οδηγική άνεση.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του MG3 είναι η κατανάλωση. Τα 4,4 lt/100 km αποτελούν ένα ρεαλιστικό νούμερο για ένα πλήρες υβριδικό της κατηγορίας, ειδικά σε αστικές συνθήκες. Σε καθημερινή χρήση, το αυτοκίνητο εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος χρήσης και λιγότερες επισκέψεις στο πρατήριο, κάτι που έχει άμεσο όφελος για τον οδηγό.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σχεδιαστικά, το MG3 ακολουθεί μια νεανική και δυναμική προσέγγιση, με έντονες γραμμές και σύγχρονα φωτιστικά σώματα. Δεν δείχνει «οικονομικό», αλλά αντίθετα αποπνέει έναν πιο premium χαρακτήρα για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως αναβαθμισμένη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα infotainment που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες συνδεσιμότητας. Η ποιότητα κύλισης είναι καλή, ενώ η άνεση παραμένει σε υψηλό επίπεδο για καθημερινή χρήση.

Η τιμή εκκίνησης των 19.750 ευρώ είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί του MG3. Σε αυτά τα χρήματα, η πρόταση γίνεται εξαιρετικά ανταγωνιστική, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς την ισχύ, την τεχνολογία και το επίπεδο εξοπλισμού. Το MG3 δεν προσπαθεί απλώς να είναι φθηνό. Προσπαθεί να δώσει περισσότερα από όσα περιμένεις σε αυτή την κατηγορία.

Το MG3 Hybrid+ δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κατευθύνεται η αγορά. Τα μικρά αυτοκίνητα γίνονται πιο ολοκληρωμένα, πιο ισχυρά και πιο αποδοτικά. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο. Ότι το υβριδικό δεν είναι πλέον μια συμβιβαστική επιλογή, αλλά μια λύση που συνδυάζει οικονομία, επιδόσεις και ευκολία χρήσης.

Τι κρατάμε;

  • 197 ίπποι σε κατηγορία supermini
  • Κατανάλωση μόλις 4,4 lt/100 km
  • Πλήρες υβριδικό χωρίς ανάγκη φόρτισης
  • Τιμή από 19.750 ευρώ με ισχυρό value for money
#MG#MG 3
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
