Υβριδικό οικογενειακό SUV με 224 PS, αυτονομία 1.000 km και τιμή 24.900 ευρώ

Το υβριδικό γίνεται πλέον η πιο λογική απάντηση για τον Έλληνα οδηγό που θέλει να συνδυάσει χαμηλό κόστος χρήσης με ευκολία στην καθημερινότητα, χωρίς να μπει στη διαδικασία φόρτισης.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται το νέο Omoda 5 SHS-H, ένα μοντέλο που επιχειρεί να φέρει ισχύ, τεχνολογία και οικονομία σε ένα πακέτο που δείχνει να «μιλάει» απευθείας στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Στη δεύτερη ανάγνωση, το Omoda 5 SHS-H δεν είναι απλώς μία ακόμη υβριδική επιλογή. Είναι η προσπάθεια της μάρκας να δημιουργήσει ένα πλήρες οικογενειακό SUV που να καλύπτει τόσο την πόλη όσο και το ταξίδι, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή στον εξοπλισμό.

Κάτω από το καπό, το σύστημα SHS-H (Super Hybrid System) συνδυάζει έναν 1.5 TGDi κινητήρα 143 PS και 215 Nm με έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 204 PS, δημιουργώντας ένα σύνολο με 224 PS και 295 Nm ροπής. Η λειτουργία του θυμίζει έντονα ηλεκτρικό στις χαμηλές ταχύτητες, με άμεση απόκριση και αθόρυβη κύλιση, ενώ ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται ομαλά όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα, επίδοση που τοποθετεί το μοντέλο πολύ ψηλά για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ταυτόχρονα, η τελική ταχύτητα των 175 km/h δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα καθαρά «αστικό» σύνολο. Το πιο ουσιαστικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η κατανάλωση. Με μέση τιμή στα 5,3 lt/100 km, το Omoda 5 SHS-H μπορεί να προσφέρει πραγματική οικονομία στην καθημερινή χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη όπου το υβριδικό σύστημα λειτουργεί στο ιδανικό του περιβάλλον. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα, κάτι που μειώνει σημαντικά τις στάσεις για ανεφοδιασμό.

Σχεδιαστικά, το Omoda 5 SHS-H διατηρεί τον γνώριμο κουπέ χαρακτήρα του μοντέλου, με έντονες γραμμές και δυναμικές αναλογίες που το διαφοροποιούν από τον μέσο όρο των C-SUV. Η νέα μάσκα και οι λεπτομέρειες στο εμπρός μέρος δίνουν μια πιο σύγχρονη και «τεχνολογική» εικόνα, χωρίς να χάνεται η ταυτότητα. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην ψηφιακή εμπειρία. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων και μια μεγάλη οθόνη infotainment, με καθαρά γραφικά και εύκολη πλοήγηση. Η υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto είναι δεδομένη, ενώ η εργονομία δείχνει ότι έχει δοθεί έμφαση στην καθημερινή χρήση. Τα υλικά κινούνται σε καλό επίπεδο για την κατηγορία, με σωστή συναρμογή και μια συνολική αίσθηση που δεν αφήνει «φθηνές» εντυπώσεις. Παράλληλα, το πακέτο ADAS συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ενισχύει το προφίλ ασφάλειας, κάτι που πλέον αποτελεί βασικό ζητούμενο για το οικογενειακό κοινό.

Εκεί που το Omoda 5 SHS-H αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον είναι στην τιμολόγηση. Με τιμή εκκίνησης τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Comfort και τα 27.500 ευρώ για την Premium, τοποθετείται εξαιρετικά ανταγωνιστικά απέναντι σε καθιερωμένα μοντέλα της κατηγορίας. Σημαντικό είναι ότι ακόμη και η βασική έκδοση έρχεται με πλούσιο εξοπλισμό, καλύπτοντας ανάγκες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας χωρίς να απαιτούνται «απαραίτητα» έξτρα. Αυτό ενισχύει ξεκάθαρα το value for money στοιχείο του μοντέλου. Το πακέτο ολοκληρώνεται με 7ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 km, στοιχείο που λειτουργεί τόσο ως εγγύηση αξιοπιστίας όσο και ως παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη μεταπωλητική αξία.

Το υβριδικό Omoda 5 SHS-H έρχεται σε μια στιγμή που η αγορά δείχνει να στρέφεται όλο και περισσότερο προς λύσεις εξηλεκτρισμού χωρίς την πολυπλοκότητα της φόρτισης. Με 224 PS, χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία που αγγίζει τα επίπεδα diesel, καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία. Σε συνδυασμό με τη σύγχρονη σχεδίαση, τον πλήρη εξοπλισμό και την επιθετική τιμή, διαμορφώνει μια πρόταση που δύσκολα αγνοείται. Για όσους αναζητούν ένα υβριδικό SUV που να καλύπτει πραγματικές ανάγκες χωρίς «αστερίσκους», το συγκεκριμένο μοντέλο δείχνει να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά.

Τι κρατάμε;