Υβριδικό SUV 224 ίππων με τιμή 26.900 ευρώ

Με μήκος 4,38 μέτρα, πλούσιο εξοπλισμό και υβριδικό σύστημα 224 ίππων, το νέο compact SUV εισέρχεται στην ελληνική αγορά με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Η κατηγορία των compact SUV αποκτά ακόμη μία ενδιαφέρουσα επιλογή, η οποία επιχειρεί να συνδυάσει δυναμική εμφάνιση, χαμηλότερη κατανάλωση και ισχυρές επιδόσεις με τιμή που παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 27.000 ευρώ. Ο λόγος για το νέο JAECOO 5 SHS-H, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τις 26.900 ευρώ. Πρόκειται για την υβριδική έκδοση του μικρότερου SUV της JAECOO, με συνδυαστική απόδοση 224 ίππων και διαστάσεις που το τοποθετούν στην καρδιά της δημοφιλούς κατηγορίας των B-SUV και compact C-SUV. Η νέα πρόταση της κινεζικής εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό, στην ευρυχωρία και στην επιβλητική εμφάνιση, επιχειρώντας να προσελκύσει όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV χωρίς να κινηθούν προς σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Υβριδικό σύστημα με 224 ίππους

Το βασικό χαρακτηριστικό του JAECOO 5 SHS-H είναι το υβριδικό του σύστημα κίνησης, το οποίο αποδίδει συνδυαστικά 224 PS. Η ονομασία SHS-H παραπέμπει στην υβριδική τεχνολογία της εταιρείας, η οποία αξιοποιεί τη συνεργασία κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα. Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση στις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς να απαιτείται η φόρτιση του αυτοκινήτου από εξωτερική πηγή. Παράλληλα, η υψηλή συνδυαστική ισχύς τοποθετεί το μοντέλο πάνω από αρκετούς άμεσους ανταγωνιστές του, οι οποίοι συνήθως περιορίζονται μεταξύ 130 και 180 ίππων. Οι 224 ίπποι υπόσχονται επαρκή αποθέματα δύναμης τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει επιβάτες και αποσκευές. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρική υποβοήθηση αναμένεται να βελτιώνει την απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες και να κάνει πιο ομαλή την καθημερινή οδήγηση.

Compact διαστάσεις με οικογενειακό χαρακτήρα

Με μήκος 4.380 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.650 mm, το JAECOO 5 SHS-H έχει τις κατάλληλες διαστάσεις για να χρησιμοποιείται εύκολα μέσα στην πόλη, χωρίς όμως να θυσιάζει την παρουσία και την ευρυχωρία ενός SUV. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.620 mm, στοιχείο που επιτρέπει την αξιοποίηση της καμπίνας προς όφελος των επιβατών. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο για πέντε άτομα, ενώ το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου υπολογίζεται περίπου στα 1.611 κιλά. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν ανάμεσα στα μικρότερα και στα μεσαία SUV. Είναι αρκετά συμπαγές ώστε να παραμένει ευέλικτο σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μεγαλύτερο πλάτος και πιο επιβλητική παρουσία από ένα συνηθισμένο μικρό crossover.

Δυναμική σχεδίαση με κάθετη μάσκα

Εξωτερικά, το JAECOO 5 SHS-H ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα των νεότερων μοντέλων της μάρκας. Το εμπρός μέρος κυριαρχείται από τη μεγάλη, κάθετη μάσκα με τις έντονες χρωμιωμένες λεπτομέρειες. Τα λεπτά LED φώτα ημέρας έχουν τοποθετηθεί ψηλά, ενώ οι κύριες φωτιστικές μονάδες βρίσκονται χαμηλότερα στον προφυλακτήρα. Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί μια σύγχρονη φωτιστική υπογραφή και ενισχύει οπτικά το πλάτος του αυτοκινήτου. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι τροχοί των 18 ιντσών, με σχεδιασμό πέντε ακτίνων και συνδυασμό μαύρου και ασημί. Το αμάξωμα έχει καθαρές επιφάνειες, έντονους θόλους τροχών και σχετικά τετραγωνισμένες αναλογίες, χωρίς υπερβολικά περίπλοκες γραμμές. Στο πίσω μέρος συναντάμε φωτιστικά σώματα LED με pixel σχεδίαση και μία λεπτή φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται κατά μήκος της πίσω πόρτας. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο και επιτρέπει στο μοντέλο να διατηρεί τη δική του ταυτότητα ακόμη και τη νύχτα.

Πανοραμική οροφή 1,45 τετραγωνικών μέτρων

Ένα από τα στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της καμπίνας είναι η μεγάλη πανοραμική οροφή, με επιφάνεια 1,45 τετραγωνικών μέτρων. Η γυάλινη οροφή επιτρέπει την είσοδο περισσότερου φυσικού φωτός στο εσωτερικό και δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση ευρυχωρίας, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες. Πρόκειται για χαρακτηριστικό που συναντάται συνήθως σε ακριβότερες εκδόσεις ανταγωνιστικών μοντέλων και όχι απαραίτητα σε SUV με τιμή κάτω από τις 27.000 ευρώ. Το JAECOO 5 SHS-H επιχειρεί γενικότερα να δώσει έμφαση στην αίσθηση ποιότητας και στην πληρότητα του εξοπλισμού, ώστε να διαφοροποιηθεί από προτάσεις που βασίζονται κυρίως στη χαμηλή τιμή αγοράς.

Έμφαση στην ασφάλεια

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δομή του αμαξώματος βασίζεται σε χάλυβα υψηλής αντοχής και διαθέτει ενισχυμένες ζώνες προστασίας για τους επιβάτες. Η JAECOO αναφέρει επίπεδο προστασίας πέντε αστέρων, ενώ η στιβαρή κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τόσο την παθητική ασφάλεια όσο και τη συνολική ακαμψία του αυτοκινήτου. Η ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο πεδίο για κάθε νέο κατασκευαστή που επιχειρεί να εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τον λόγο αυτό, το JAECOO 5 SHS-H συνοδεύεται από σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και προηγμένες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας.

Τιμή που το βάζει απέναντι στα μικρότερα SUV

Με τιμή εκκίνησης τις 26.900 ευρώ, το JAECOO 5 SHS-H τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο της αγοράς. Το ποσό αυτό είναι αντίστοιχο με εκείνο αρκετών μικρότερων SUV με ισχύ κοντά στους 130 ή 150 ίππους. Στην περίπτωση του JAECOO, όμως, ο αγοραστής αποκτά ένα μεγαλύτερο αμάξωμα μήκους 4,38 μέτρων, υβριδική τεχνολογία και συνδυαστική απόδοση 224 ίππων. Η τιμή είναι χαμηλότερη κατά 4.000 ευρώ από εκείνη του μεγαλύτερου JAECOO 7 SHS-H, το οποίο ξεκινά από 30.900 ευρώ. Παράλληλα, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση JAECOO 5 EV κοστίζει από 35.900 ευρώ, δημιουργώντας σημαντική οικονομική απόσταση υπέρ του υβριδικού μοντέλου. Το νέο JAECOO 5 SHS-H απευθύνεται επομένως σε αγοραστές που θέλουν ένα σύγχρονο SUV με πλούσιο εξοπλισμό και υψηλή ισχύ, αλλά δεν επιθυμούν να περάσουν στο κόστος ενός plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Μια από τις πιο ισχυρές προτάσεις κάτω από τις 27.000 ευρώ

Ο συνδυασμός 224 ίππων και τιμής 26.900 ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό πλεονέκτημα του νέου JAECOO 5 SHS-H. Δεν βασίζεται μόνο στη χαμηλή τιμή για να προσελκύσει το κοινό. Προσφέρει μεγάλες για την κατηγορία διαστάσεις, τροχούς 18 ιντσών, πανοραμική οροφή, σύγχρονο φωτισμό LED και μία καμπίνα σχεδιασμένη για οικογενειακή χρήση. Σε μια αγορά όπου οι τιμές των περισσότερων καλά εξοπλισμένων υβριδικών SUV πλησιάζουν ή ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ, η νέα πρόταση της JAECOO επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της θέση. Το αν θα καταφέρει να εδραιωθεί θα εξαρτηθεί από την πραγματική κατανάλωση, την ποιότητα κύλισης και την εμπειρία χρήσης, όμως σε επίπεδο τιμής, ισχύος και βασικών χαρακτηριστικών, ξεκινά με ισχυρά επιχειρήματα.

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