Υβριδικό SUV με πάνω 200 ίππους με τη χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα – Έχει 12 χρόνια εγγύηση

Με 204 ίππους, αυτόματο κιβώτιο, κατανάλωση 5,3 λτ./100 χλμ. και τιμή από 22.990 ευρώ, το συγκεκριμένο υβριδικό SUV αλλάζει τα δεδομένα στα B-SUV.

Τα περισσότερα SUV που κινούνται στην περιοχή των 23.000 ευρώ διαθέτουν κινητήρες με ισχύ γύρω στους 100 έως 150 ίππους. Υπάρχει όμως μία πρόταση που ξεπερνά τους 200 ίππους, χρησιμοποιεί πλήρως υβριδικό σύστημα χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης και εξακολουθεί να κοστίζει λιγότερο από αρκετά μικρότερα και ασθενέστερα μοντέλα. Πρόκειται για το Chery Tiggo 4 Hybrid, το οποίο με ισχύ 204 ίππων και αρχική τιμή 22.990 ευρώ αποτελεί το οικονομικότερο υβριδικό SUV άνω των 200 ίππων που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.

Full hybrid με 204 ίππους

Κάτω από το αμάξωμα του Tiggo 4 βρίσκεται το σύστημα Chery Super Hybrid, το οποίο συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, μικρή μπαταρία και ειδικό αυτόματο υβριδικό κιβώτιο DHT. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 95 ίππους και 125 Nm ροπής, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας φτάνει τους 204 ίππους και τα 310 Nm. Η ισχύς που ανακοινώνεται για το αυτοκίνητο είναι 204 ίπποι, με τη μετάδοση να πραγματοποιείται στους εμπρός τροχούς. Η μπαταρία τεχνολογίας NCM έχει χωρητικότητα 1,83 kWh. Δεν φορτίζεται από πρίζα, καθώς ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, ενώ το ίδιο το σύστημα αποφασίζει πότε θα χρησιμοποιήσει τον ηλεκτροκινητήρα, τον βενζινοκινητήρα ή τον συνδυασμό τους. Στις χαμηλές ταχύτητες και στην αστική κίνηση δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρική λειτουργία, όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο όταν αυξάνονται η ταχύτητα και οι απαιτήσεις ισχύος.

Παρά τη σημαντική ισχύ του, το Tiggo 4 Hybrid δεν έχει σχεδιαστεί ως κάποιο σπορ SUV. Ο βασικός στόχος του υβριδικού συστήματος είναι να προσφέρει άμεση απόκριση και χαμηλή κατανάλωση, ιδιαίτερα στην καθημερινή μετακίνηση. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις WLTP, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να περιορίζονται στα 120 γρ./χλμ.. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο απαλλάσσεται και από την καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, επίδοση ιδιαίτερα καλή για τα δεδομένα ενός προσιτού οικογενειακού SUV. Η τελική ταχύτητα έχει καθοριστεί στα 150 χλμ./ώρα, επιλογή που συνδέεται περισσότερο με τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος παρά με την πραγματική ισχύ του αυτοκινήτου. Το ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση, επιτρέπει μεγάλη αυτονομία χωρίς την ανάγκη συχνών ανεφοδιασμών.

Με μήκος 4.320 χλστ., πλάτος 1.831 χλστ. και ύψος 1.653 χλστ., το Tiggo 4 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV. Το μεταξόνιο των 2.610 χλστ. επιτρέπει την άνετη μεταφορά τεσσάρων ενηλίκων, ενώ το αυξημένο ύψος του αμαξώματος δημιουργεί περισσότερο διαθέσιμο χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Η απόσταση των 162 χλστ. από το έδαφος δεν το μετατρέπει σε καθαρόαιμο εκτός δρόμου μοντέλο, είναι όμως αρκετή για τις καθημερινές απαιτήσεις, τους κακούς δρόμους και τη διέλευση από έναν βατό χωματόδρομο. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 λίτρα όταν μετριέται μέχρι την οροφή, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.190 λίτρα. Το πίσω κάθισμα διαιρείται σε αναλογία 60:40, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία όταν χρειάζεται να μεταφερθούν ογκώδη αντικείμενα.

Η τιμή των 22.990 ευρώ δεν αφορά κάποια ιδιαίτερα «γυμνή» έκδοση. Αντίθετα, το βασικό Tiggo 4 Comfort Auto διαθέτει ήδη εξοπλισμό που σε αρκετά ανταγωνιστικά μοντέλα συναντάται σε ακριβότερες εκδόσεις. Στο ταμπλό υπάρχουν δύο ενωμένες οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Το infotainment υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιείται επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED, ράγες οροφής και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον εξοπλισμό ασφαλείας. Το Tiggo 4 διαθέτει επτά αερόσακους, στους οποίους περιλαμβάνεται και κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό. Παράλληλα, περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, το adaptive cruise control, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, η επιτήρηση τυφλού σημείου και η προειδοποίηση για διερχόμενη κίνηση κατά την οπισθοπορεία. Δεν πρόκειται επομένως για ένα αυτοκίνητο που βασίζεται αποκλειστικά στη χαμηλή τιμή του, αλλά για μια έκδοση με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ενεργητικής ασφάλειας.

Τι επιπλέον προσφέρει η έκδοση Premium

Πάνω από την Comfort τοποθετείται η Premium Auto, η οποία κοστίζει 24.990 ευρώ. Η διαφορά των 2.000 ευρώ προσθέτει σύστημα καμερών με πανοραμική απεικόνιση 540 μοιρών, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης, καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με επίπεδο κάτω μέρος. Η πλουσιότερη έκδοση διαθέτει επίσης φιμέ πίσω κρύσταλλα, ηχοσύστημα έξι ηχείων, ambient φωτισμό και θερμαινόμενο παρμπρίζ.

Έκδοση Ισχύς Κιβώτιο Τιμή Tiggo 4 Hybrid Comfort Auto 204 PS Αυτόματο DHT 22.990 ευρώ Tiggo 4 Hybrid Premium Auto 204 PS Αυτόματο DHT 24.990 ευρώ

Τι ακριβώς ισχύει με την εγγύηση των 12 ετών

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Tiggo 4 είναι η κάλυψη που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 12 χρόνια. Η βασική εργοστασιακή εγγύηση της Chery έχει διάρκεια 7 χρόνια ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Μέσω του προγράμματος επέκτασης που προσφέρεται στην ελληνική αγορά, η χρονική διάρκεια της κάλυψης μπορεί να επεκταθεί για ακόμη πέντε χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 12. Χρειάζεται επομένως να διευκρινιστεί ότι το «12 χρόνια εγγύηση» αφορά έως 12 χρόνια κάλυψης και όχι απεριόριστη 12ετή εργοστασιακή εγγύηση. Ισχύουν συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις συντήρησης και χιλιομετρικά όρια, τα οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει κατά την παραγγελία. Για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ., όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο.

Το Chery Tiggo 4 Hybrid δεν είναι απλώς ένα από τα φθηνότερα full hybrid SUV της αγοράς. Είναι το οικονομικότερο υβριδικό SUV στην Ελλάδα που περνά το όριο των 200 ίππων, με την τιμή του να παραμένει στις 22.990 ευρώ. Για αυτά τα χρήματα προσφέρει 204 ίππους, αυτόματο κιβώτιο, χαμηλή κατανάλωση, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, επτά αερόσακους, περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης και δύο μεγάλες οθόνες. Μπορεί η άφιξη νέων κινεζικών κατασκευαστών να έχει αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, όμως η σχέση τιμής, ισχύος και εξοπλισμού του συγκεκριμένου μοντέλου είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Τι κρατάμε;