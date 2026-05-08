Τροχαίο και δολοφονία στην Κρήτη: Συγχαρητήρια Θάνο Πλεύρη

Με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, μπορείς να διαφωνείς σε πολλά, είτε ιδεολογικά, είτε σε όσα αφορούν την πολιτική που ασκεί στον τομέα που εποπτεύει ως υπουργός της κυβέρνησης.

ΟΜΩΣ. Είναι ένας από τους χιλιάδες Έλληνες, που θρηνεί στην οικογένειά του θύμα τροχαίου ατυχήματος – που εξελίχθηκε σε δυστύχημα – και αυτό του δίνει το δικαίωμα να έχει έναν παραπάνω λόγο στο θέμα που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη αυτές τις ημέρες.

Ένας άνθρωπος που πονάει και θα πονάει για πάντα, που είχε και έχει κάθε λόγο να είναι οργισμένος, που «είχε και έχει κάθε λόγο να ζητά την κεφαλή επί πίνακι» ενός πολίτη που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο στερώντας μια ζωή, -τη ζωή της μητέρας του-, επιλέγει τον άλλο δρόμο. Επιλέγει να συγχωρήσει, να σταθεί με σεβασμό στη μνήμη της μητέρας που έχασε, επιλέγει να παραμείνει ευάλωτος, να παραμένει άνθρωπος.

Ο Θάνος Πλεύρης επιλέγει να μας δώσει ένα μάθημα, μέσα από ένα μικρό σημείωμα με πολλές αναγνώσεις. Ως συγγενής θύματος τροχαίου η δήλωσή του έχει μια μεγαλύτερη αξία. Ως πολιτικός δε, περνά ένα επιπλέον μήνυμα.

«Πριν 6 χρόνια τέτοια περίοδο έχασα τη μητέρα μου σε τροχαίο ατύχημα. Είχε βγει για περπάτημα και από λάθος ένας άνθρωπος παραβίασε στοπ και την κτύπησε. Η συμπεριφορά του ήταν ανθρώπινη και έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία της υγείας της μητέρας μου, η οποία τελικά μετά από περίπου ένα μήνα πέθανε στο νοσοκομείο, έχοντας συγχωρέσει τον άνθρωπο που την κτύπησε, καθώς αναγνώρισε ότι συμπεριφέρθηκε σωστά μετά την πράξη του, της είχε φανεί καλός άνθρωπος και μου ζήτησε να μην τον καταδιωξω. Ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε, καθώς τα αδικήματα αυτά είναι αυτεπάγγελτα, αλλά με την αδελφή μου επιλεξαμε να παραστούμε μόνο ως μάρτυρες στη δίκη και όχι ως διάδικοι, σεβόμενοι την επιθυμία της μητέρας μας και εκτιμώντας τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος που θα κάνει ένα τροχαίο ατύχημα, επειδή έδειξε μια αμέλεια στη συμπεριφορά του, δεν είναι δολοφόνος. Δυστυχώς τα τροχαία συμβαίνουν και σίγουρα και ο ίδιος που θα προκαλέσει ατύχημα και είναι υπεύθυνος για το θάνατο ενός ανθρώπου θα έχει πάντα ένα βάρος.

Προφανώς θα πρέπει να τιμωρηθεί αναλογικά για την πράξη του. Ο νόμος μάλιστα έχει κλιμάκωση από πλημμελήματα με μέτριες ποινές, εάν η αμέλεια είναι μικρή, αλλά και σοβαρά αδικήματα με πολυετείς ποινές ή και ισόβια εάν η συμπεριφορά του δράστη έχει χαρακτηριστικά έντονα αντικοινωνικά (πχ οδηγούσε μεθυσμένος).

Έχω σοκαριστεί με την περίπτωση της Κρήτης όπου ένας πατέρας δολοφόνησε τον φίλο του γιου του, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, επειδή αυτός ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο που προκάλεσε το θάνατο. Δε γνωρίζω τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά ακόμη και εάν ο 21 χρόνος είχε επιδείξει σοβαρή αμέλεια και φέρει τεράστια ευθύνη, θα τιμωρούνταν για αυτό που έπραξε, αναλόγως της βαρύτητας της συμεριφοράς του. Κανένας όμως πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για ένα θανατηφόρο τροχαίο. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κοινωνίες που καλλιεργούν και δικαιολογούν ως ένα είδος ηθικής τάξης και κανόνων τέτοιες συμπεριφορές.

Όσοι έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχαία έχουμε πόνο και άλγος. Οι άνθρωποι όμως που προκάλεσαν τα τροχαία δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν πάμε να σκοτώσουμε άνθρωπο. Έσφαλαν, οφείλουν να πληρώσουν για τις πράξεις τους, αλλά για αυτό που έκαναν την αμέλεια που επέδειξαν και όχι για αυτό που θέλουμε πιθανά εμείς ως θύματα να τιμωρηθούν.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις που ο θύτης δεν έχει αντικοινωνικά χαρακτηριστικά και ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση του (πχ όλοι μπορεί να παραβιάσουμε ένα στοπ, να κάνουμε ένα λάθος ελιγμό, να χάσουμε τη προσοχή μας και να προκαλέσουμε ένα ατύχημα) μήπως η συγχώρεση του δράστη είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε και να θυμόμαστε τη μνήμη των ανθρώπων μας;»