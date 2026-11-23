Πόσο συχνά παίρνουμε τα μάτια μας από τον δρόμο και τι βλέπουμε ακόμη κι όταν κοιτάζουμε αλλού; Στο Λονδίνο, ο Mikael Ljung Aust μας εξήγησε τι έχει μάθει για τους οδηγούς έπειτα από 25 χρόνια έρευνας και πώς απαντά σε μια απορία που ακούγεται όλο και συχνότερα για τα smartphone και τις μεγάλες οθόνες.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Γιατί απαγορεύεται να πιάσεις το κινητό για να αλλάξεις τραγούδι, όταν για να κάνεις το ίδιο στο αυτοκίνητο πρέπει πάλι να κοιτάξεις και να αγγίξεις μια οθόνη; Αυτή είναι η απορία πολλών αγανακτισμένων οδηγών, όπως έχουμε διαπιστώσει από διάφορα σχόλια στα Social Media, από κάθε παρουσίαση νέου μοντέλου με τεράστιες οθόνες. Κι αν έχεις βρεθεί να ψάχνεις μέσα σε μενού για να χαμηλώσεις τη θερμοκρασία κατά έναν βαθμό, μάλλον τους καταλαβαίνεις.

Στο Λονδίνο, στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση των νέων Volvo XC40, EX40, EC40, XC60 και XC90, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Mikael Ljung Aust, Senior Safety Technical Leader της Volvo Cars. Η κουβέντα μας κράτησε σχεδόν μία ώρα. Προς το τέλος τον ρωτήσαμε ευθέως αν, από πλευράς ασφάλειας, εξακολουθεί να έχει νόημα η διάκριση ανάμεσα στο κινητό που κρατά ο οδηγός και στη μεγάλη οθόνη που έχει μπροστά του. Η εξήγησή του, όμως, είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα, με ένα στοιχείο για τη δική μας συμπεριφορά. Σε μία ώρα οδήγησης, πόσα λεπτά κοιτάζουμε άραγε ευθεία μπροστά;

Ποιος είναι ο Mikael Ljung Aust Προτού ενταχθεί στο Κέντρο Ασφάλειας της Volvo Cars το 2007, ο Ljung Aust ερευνούσε τροχαία στον τόπο της σύγκρουσης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και στη Γνωσιακή Επιστήμη και διδακτορικό στην οδική ασφάλεια από το σουηδικό πανεπιστήμιο Chalmers. Μελετά τι συμβαίνει στα δευτερόλεπτα πριν από ένα τροχαίο και πότε ένα σύστημα υποβοήθησης μπορεί να προλάβει τη σύγκρουση. Για τη συμβολή του στην ασφάλεια των οχημάτων, το 2019 η αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας NHTSA τον τίμησε με το U.S. Government Award for Safety Engineering Excellence.

Τα 12 λεπτά που κοιτάζουμε αλλού

«Αν οδηγήσεις για μία ώρα, συνήθως το 80% αυτού του χρόνου κοιτάζεις τον δρόμο μπροστά σου και το υπόλοιπο 20% κοιτάζεις κάπου αλλού», μας είπε. Δηλαδή 48 λεπτά με το βλέμμα μπροστά και 12 λεπτά με το βλέμμα στραμμένο αλλού. Το δεύτερο νούμερο περιλαμβάνει ακόμη και μια ματιά στον καθρέφτη. Θα ήταν λάθος να το διαβάσουμε ως 12 λεπτά απροσεξίας. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι πόσο λίγο άλλαξε αυτή η αναλογία. Ο Ljung Aust λέει ότι την έβλεπαν σε μελέτη ήδη από το 2006, πριν κυκλοφορήσει το πρώτο iPhone, και τη συναντούν ακόμη στα σύγχρονα Volvo. «Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί στο να μεταφέρουν την προσοχή τους από το ένα πράγμα στο άλλο. Δεν περνούν αυτά τα 12 λεπτά κοιτάζοντας αλλού συνεχόμενα».

Και εάν αναρωτιέσαι «πόσο από αυτόν τον χρόνο παίρνει η οθόνη;» σκέψου τη δική σου διαδρομή. Ρύθμισες τη θερμοκρασία, διάλεξες μουσική, ίσως χρειάστηκες την πλοήγηση. Πόση ώρα ασχολήθηκες συνολικά με την κεντρική κονσόλα; «Ο χρόνος που ασχολείσαι με την κεντρική κονσόλα, ενός Volvo για παράδειγμα, σε μία ώρα οδήγησης είναι ίσως ένα λεπτό. Μισό λεπτό, ενάμισι λεπτό», εκτιμά. Για να πει η ομάδα του ότι η οθόνη αυξάνει συνολικά τον χρόνο που κοιτάζει αλλού ο οδηγός, θα έπρεπε να δει, για παράδειγμα, τα 12 λεπτά να γίνονται 14. Όπως μας είπε, μέχρι σήμερα δεν έχουν διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

Ο μέσος όρος, όμως, αφήνει ανοιχτό ένα σημαντικό ερώτημα. Τι συμβαίνει στη διάρκεια μιας και μόνο παρατεταμένης ματιάς; Στα δεδομένα που περιγράφει, οι ματιές διάρκειας ενός, δύο ή τριών δευτερολέπτων ήταν συνηθισμένες. Εκείνες που έφταναν τα τέσσερα ήταν αισθητά λιγότερες. Οι ίδιοι οι οδηγοί αρχίζουν να νιώθουν ότι άργησαν να ξανακοιτάξουν μπροστά. Γι’ αυτό φέρνει ως παράδειγμα μια προειδοποίηση στα 4,5 δευτερόλεπτα. Εκεί ο οδηγός είναι πιθανότερο να συμφωνήσει με το αυτοκίνητο ότι παρατράβηξε. Τα 4,5 δευτερόλεπτα εξηγούν πώς επιλέγεται η στιγμή μιας ειδοποίησης. Δεν ορίζουν πόσο είναι ασφαλές να κοιτάζει κανείς αλλού.

Ένα μικρό βάζο και ένα απότομο φρενάρισμα

Κάποια στιγμή, όση ώρα διατύπωνε μια απάντηση, ο Ljung Aust είχε το βλέμμα καρφωμένο σε ένα μικρό βάζο. Όταν του το επισημάναμε, μας περιέγραψε ένα πείραμα. Σε προσομοιωτή, οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν ένα αυτοκίνητο και ταυτόχρονα εκτελούσαν μια εργασία σε οθόνη. Οι ερευνητές άλλαζαν τη θέση της οθόνης. Κάποια στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, το προπορευόμενο φρέναρε απότομα.

Όσο το προπορευόμενο έμενε μέσα σε μια γωνία περίπου 40 μοιρών από εκεί που κοιτούσε ο οδηγός, η περιφερειακή όραση έπιανε την αλλαγή στην κίνησή του. Στις θέσεις που δοκίμασαν μέσα σε αυτό το εύρος, οι χρόνοι αντίδρασης ήταν παρόμοιοι. Πέρα από τις περίπου 40 – 45 μοίρες, κάτι άλλαζε. «Μετακινούν αμέσως τα μάτια τους, αλλά δεν πατούν αμέσως το φρένο. Ρίχνουν μια δεύτερη ματιά». Στο συγκεκριμένο πείραμα, εξήγησε, αυτή η επιβεβαίωση μπορούσε να κοστίσει άλλα τρία με τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου μέχρι το φρενάρισμα.

Υπάρχει και η αντίστροφη περίπτωση. Ο οδηγός κοιτάζει μπροστά, κρατάει το τιμόνι και παρ’ όλα αυτά το μυαλό του ταξιδεύει. Ο Ljung Aust την περιγράφει μιλώντας για τα συστήματα υποβοήθησης. «Έχεις τα χέρια στο τιμόνι, έχεις τα μάτια στον δρόμο, αλλά χρειάζεται να έχεις και το μυαλό στην οδήγηση». Γι’ αυτό η ομάδα του μελετά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται το βλέμμα. Όπως μας εξήγησε, ένας οδηγός παρατηρεί τον δρόμο διαφορετικά από έναν επιβάτη.

Τελικά, τι διαφορά έχει το κινητό;

Όταν, λοιπόν, τον ρωτήσαμε ευθέως τι ξεχωρίζει το κινητό από την οθόνη του αυτοκινήτου, η απάντησή του χωρούσε σε δύο προτάσεις. «Για εμάς, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ελέγχουμε την οθόνη. Δεν ελέγχουμε τι κάνουν οι άνθρωποι με τα κινητά τους».

Στην προκειμένη περίπτωση, η Volvo αποφασίζει ποιες λειτουργίες παραμένουν διαθέσιμες όσο κινούνται τα αυτοκίνητά της και πόσα βήματα απαιτεί καθεμιά. Ο σχεδιαστικός στόχος που μας περιέγραψε είναι επτά ή οκτώ βήματα το πολύ, κατά προτίμηση πολύ λιγότερα. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την έκφραση «short and sweet». Θέλει ο οδηγός να τελειώνει γρήγορα αυτό που ξεκίνησε. «Δεν μπορείς να δεις YouTube, να διαβάσεις ένα e-book ή να σκρολάρεις ατελείωτα σε έναν browser». Στο κινητό, αντίθετα, το επόμενο βίντεο ή μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή και ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου δεν έχει λόγο στο πότε θα σταματήσεις. Και εσύ μπορείς χωρίς κανένα περιορισμό να δεις το βίντεο ή να απαντήσεις στο μήνυμα.

Θα άλλαζε λοιπόν τον νόμο; «Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μια νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση του κινητού θα άλλαζε κάτι από τη δική μας σκοπιά». Εκείνο που ενδιαφέρει τη Volvo, εξηγεί, είναι να μπορεί το αυτοκίνητο να αντιληφθεί ότι η προσοχή του οδηγού βρίσκεται αλλού και, αν χρειαστεί, να παρέμβει. Ο λόγος που έστρεψε το βλέμμα του έχει μικρότερη σημασία εκείνη τη στιγμή.

Στην Ελλάδα, ο ΚΟΚ απαγορεύει τη χρήση κινητού στο χέρι εν κινήσει. Το άρθρο 17 προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρήση του για πλοήγηση όταν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση. Παράλληλα, απαιτεί από τον οδηγό να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημά του σε όλη τη διάρκεια της οδήγησης.

Η δική μας άποψη

Η εξήγηση του Ljung Aust δίνει κι ένα μέτρο για να κρίνουμε τους ίδιους τους κατασκευαστές. Αφού εκείνοι ελέγχουν την οθόνη, εκείνοι αποφασίζουν και πόσο θα ψάξεις για μια απλή ρύθμιση. Και τα συστήματα infotainment διαφέρουν πολύ από μάρκα σε μάρκα. Σε ορισμένα, για να δυναμώσεις λίγο τον ανεμιστήρα, πρέπει να χαμηλώσεις το βλέμμα, να ανοίξεις το μενού του κλιματισμού και να ξανακοιτάξεις για να βεβαιωθείς ότι πάτησες στο σωστό σημείο. Έτσι, μια καθημερινή κίνηση κρατά τα μάτια σου μακριά από τον δρόμο για περισσότερη ώρα.

Κάποιες εταιρείες φαίνεται πως άκουσαν αυτό το παράπονο. Στα νέα μοντέλα της Volkswagen, για παράδειγμα, οι φυσικοί διακόπτες του κλιματισμού επέστρεψαν σε μια σειρά κάτω από την οθόνη.

Αυτό ακριβώς το παράδειγμα έφερα και στην κουβέντα μας στο Λονδίνο, όταν ρώτησα τον Mikael Ljung Aust πώς βλέπει την επιστροφή των φυσικών διακοπτών. Λίγο νωρίτερα μου είχε περιγράψει τις μελέτες που έκανε η ομάδα του όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα. Στην ερώτησή μου για το ID. Polo στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που αισθάνεται ο οδηγός και σε αυτό που έδειξαν οι μελέτες. «Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζεις μια καλή εμπειρία χρήσης, γιατί σου δίνει αίσθηση ασφάλειας. Αλλά ως προς τον κίνδυνο σύγκρουσης; Τίποτα», απάντησε.

Πώς το εξηγεί; Ο οδηγός που βρίσκει με την αφή τον διακόπτη του κλιματισμού μπορεί πράγματι να γλιτώσει μια ματιά προς την κονσόλα. Το ερώτημα για τον Ljung Aust είναι πού θα πάει τελικά αυτή η ματιά. «Πριν από είκοσι χρόνια οι άνθρωποι κοίταζαν διάφορα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο. Σήμερα ίσως κοιτάζουν περισσότερο ό,τι υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο», μου είπε. Στα Volvo που μελέτησε η ομάδα του, η χρήση της κεντρικής κονσόλας δεν φάνηκε να αυξάνει τον συνολικό χρόνο που οι οδηγοί κοιτούσαν αλλού. Γι’ αυτό και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η επιστροφή ενός φυσικού διακόπτη αρκεί από μόνη της για να μειώσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Από τον Ιανουάριο του 2026, ο τρόπος χειρισμού βασικών λειτουργιών μετράει και στη βαθμολογία του Euro NCAP. Για τα φλας και τα αλάρμ, ο οργανισμός ζητά φυσικό χειριστήριο. Για τη θερμοκρασία δέχεται και τον άμεσο χειρισμό με την αφή, σε επιφάνεια αρκετά μεγάλη και διακριτή από τα διπλανά χειριστήρια. Στα νέα Volvo που γνωρίσαμε στο Λονδίνο, πάντως, βρήκαμε εύκολη τη ρύθμιση της θερμοκρασίας από την οθόνη. Οι κάθετες μπάρες ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά και καταλαβαίνεις αμέσως πού να ακουμπήσεις για να ζεστάνεις ή να δροσίσεις την καμπίνα. Παράλληλα, το ενσωματωμένο Google Gemini, κάνει την όλη διαδικασία ακόμη πιο εύκολη. Θα προτιμούσαμε φυσικούς διακόπτες; Σίγουρα. Για το αν τελικά, μια λειτουργία μέσα από την οθόνη αφής, που είναι καλά σχεδιασμένη, είναι πιο επικίνδυνη από το κλασικό κουμπί, σύμφωνα με την επιστήμη η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Επομένως, τώρα ξέρεις γιατί οι μεγάλες οθόνες επιτρέπονται, ενώ το κινητό σου πρέπει να μένει σε κάποια θήκη ή στην βάση. Και γιατί φυσικά, εκτός από επικίνδυνο, είναι και παράνομο να το χρησιμοποιείς.