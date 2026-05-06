Rubbernecking: Η επικίνδυνη συνήθεια των Ελλήνων οδηγών που μάλλον κι εσύ έχεις

Όταν συμβαίνει ατύχημα ή περιστατικό στον δρόμο, πολλοί οδηγοί κόβουν ταχύτητα για να δουν. Μια συνήθεια που προκαλεί κίνηση και κινδύνους.

Υπάρχει μια εικόνα που τη βλέπουμε ξανά και ξανά στους ελληνικούς δρόμους. Ένα τροχαίο στην άκρη της λεωφόρου. Ένα αυτοκίνητο σταματημένο στη Λ.Ε.Α. Ένας καβγάς μετά από μικροσύγκρουση. Μια φωτιά, μια βλάβη, ένα περιπολικό, ένα ασθενοφόρο. Και ενώ το ίδιο το συμβάν μπορεί να μην εμποδίζει ουσιαστικά την κυκλοφορία, ξαφνικά αρχίζει να δημιουργείται ουρά.

Όχι επειδή έχει κλείσει λωρίδα. Όχι επειδή υπάρχει πραγματικό εμπόδιο. Αλλά επειδή πολλοί οδηγοί κόβουν ταχύτητα για να δουν τι έγινε. Πρόκειται για μια από τις πιο συνηθισμένες, ενοχλητικές και επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο. Μια συνήθεια που μοιάζει αθώα, αλλά στην πράξη μπορεί να δημιουργήσει νέο πρόβλημα εκεί που ήδη υπάρχει ένα.

Η περιέργεια που γίνεται κυκλοφοριακό πρόβλημα

Το φαινόμενο είναι γνωστό διεθνώς ως “rubbernecking”, δηλαδή η τάση των οδηγών να επιβραδύνουν και να «τεντώνουν τον λαιμό» για να παρατηρήσουν ένα συμβάν. Στην Ελλάδα το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε περιστατικό. Ακόμη και όταν το ατύχημα βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, ακόμη και όταν η Τροχαία έχει ήδη φτάσει, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό εμπόδιο στη ροή της κυκλοφορίας.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Η ταχύτητα πέφτει απότομα, δημιουργείται αδικαιολόγητη συμφόρηση και μέσα σε λίγα λεπτά μια απλή επιβράδυνση μετατρέπεται σε μποτιλιάρισμα. Σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, όπως ο Κηφισός, η Αττική Οδός ή οι μεγάλες λεωφόροι της Αθήνας, αυτό μπορεί να προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος.

Το πρόβλημα είναι ότι ο κάθε οδηγός θεωρεί πως απλώς «κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο». Όμως όταν το κάνουν εκατοντάδες οδηγοί στη σειρά, το αποτέλεσμα είναι μαζικό.

Δεν είναι μόνο ενοχλητικό. Είναι επικίνδυνο

Το πιο σοβαρό σημείο δεν είναι η καθυστέρηση. Είναι ο κίνδυνος που δημιουργείται. Σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, η αδικαιολόγητη μείωση ταχύτητας μπορεί να γίνει παγίδα για όσους ακολουθούν.

Ένας οδηγός που κινείται κανονικά και ξαφνικά βρίσκει μπροστά του ένα όχημα να πηγαίνει υπερβολικά αργά, χωρίς προφανή λόγο και χωρίς να υπάρχει εμπόδιο στη λωρίδα του, έχει πολύ λιγότερο χρόνο να αντιδράσει. Αν εκείνη τη στιγμή υπάρχει και μικρή απόσταση ασφαλείας, απόσπαση προσοχής ή πυκνή ροή, το σενάριο γίνεται επικίνδυνο.

Με απλά λόγια, η περιέργεια ενός οδηγού μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για δεύτερο ατύχημα. Και αυτό είναι το πιο παράλογο στοιχείο του φαινομένου. Ένα συμβάν που ήδη έχει γίνει, προκαλεί νέο κίνδυνο επειδή οι υπόλοιποι δεν συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους.

Το βλέμμα φεύγει από τον δρόμο

Υπάρχει και κάτι ακόμη. Όταν ο οδηγός κοιτάζει το ατύχημα, δεν κοιτάζει τον δρόμο. Μπορεί να είναι για δύο δευτερόλεπτα, αλλά αυτά τα δύο δευτερόλεπτα αρκούν.

Σε αστικές ταχύτητες, το αυτοκίνητο διανύει αρκετά μέτρα χωρίς ουσιαστική προσοχή. Σε αυτοκινητόδρομο, η απόσταση αυτή μεγαλώνει δραματικά. Αν μπροστά φρενάρει κάποιος, αν αλλάξει λωρίδα ένα όχημα, αν πεταχτεί πεζός ή αν υπάρχει μοτοσυκλέτα ανάμεσα στις λωρίδες, ο οδηγός που έχει στρέψει το βλέμμα στο περιστατικό αντιδρά καθυστερημένα.

Αυτό κάνει τη συνήθεια ακόμη πιο επικίνδυνη. Δεν είναι μόνο η μείωση ταχύτητας. Είναι και η απόσπαση προσοχής.

Και στο αντίθετο ρεύμα το ίδιο πρόβλημα

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο ρεύμα όπου έγινε το συμβάν. Πολύ συχνά βλέπουμε κίνηση να δημιουργείται και στο αντίθετο ρεύμα, απλώς επειδή οι οδηγοί κοιτούν τι συμβαίνει απέναντι.

Ένα τροχαίο στην κάθοδο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και στην άνοδο. Μια φωτιά στην άκρη του δρόμου μπορεί να κόψει τη ροή και στα δύο ρεύματα. Ακόμη και ένα σταματημένο περιπολικό ή μια οδική βοήθεια μπορεί να γίνει αιτία για αδικαιολόγητη επιβράδυνση.

Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα κυκλοφοριακό. Είναι κυρίως θέμα συμπεριφοράς.

Γιατί το κάνουν οι οδηγοί;

Η απάντηση είναι απλή αλλά όχι αθώα. Από περιέργεια. Ο άνθρωπος θέλει να δει τι έγινε, ποιος φταίει, πόσο σοβαρό είναι, αν υπάρχει ζημιά, αν υπάρχουν τραυματίες, αν πρόκειται για κάτι «ασυνήθιστο». Στην εποχή του κινητού και της συνεχούς εικόνας, αυτή η περιέργεια έχει γίνει ακόμη πιο έντονη.

Όμως ο δρόμος δεν είναι χώρος παρατήρησης. Όταν οδηγείς, η πρώτη υποχρέωση είναι να κινείσαι με ασφάλεια, να κρατάς ροή, να ελέγχεις μπροστά σου και να μην γίνεσαι εσύ μέρος του προβλήματος.

Αν δεν είσαι ο πρώτος που φτάνει στο σημείο και δεν μπορείς να βοηθήσεις ουσιαστικά, το σωστό είναι να συνεχίσεις με σταθερή, ασφαλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όχι να φρενάρεις από περιέργεια.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν περνά από σημείο συμβάντος

Η σωστή συμπεριφορά είναι συγκεκριμένη. Μειώνεις ταχύτητα μόνο όσο απαιτείται για λόγους ασφαλείας, κρατάς απόσταση, δεν αλλάζεις απότομα λωρίδα, δεν κοιτάζεις επίμονα το περιστατικό και ακολουθείς τις οδηγίες της Τροχαίας ή των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο.

Αν υπάρχει κλειστή λωρίδα, φυσικά προσαρμόζεσαι. Αν υπάρχει άνθρωπος στον δρόμο, φρενάρεις. Αν υπάρχουν οχήματα έκτακτης ανάγκης, αφήνεις χώρο. Όμως αν το περιστατικό είναι στην άκρη και η λωρίδα σου είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινείσαι σαν να περνάς μπροστά από βιτρίνα.

Η ψυχραιμία και η ομαλή ροή είναι πιο χρήσιμες από την περιέργεια.

Το λάθος με τα κινητά

Υπάρχει και η ακόμη χειρότερη εκδοχή. Oδηγοί που όχι μόνο κοιτούν, αλλά βγάζουν κινητό για φωτογραφία ή βίντεο. Αυτό είναι πολλαπλά επικίνδυνο και κοινωνικά απαράδεκτο.

Πρώτον, γιατί η χρήση κινητού στην οδήγηση αποσπά πλήρως την προσοχή. Δεύτερον, γιατί επιβραδύνει ακόμη περισσότερο τη ροή. Τρίτον, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να προσβάλλει ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη ή τραυματική στιγμή.

Το ατύχημα κάποιου άλλου δεν είναι θέαμα. Δεν είναι περιεχόμενο για social media. Είναι ένα συμβάν που απαιτεί σεβασμό, όχι αδιάκριτη παρατήρηση.

Μια μικρή αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά

Αν οι οδηγοί σταματούσαν να φρενάρουν από περιέργεια, πολλά μικρά μποτιλιαρίσματα απλώς δεν θα υπήρχαν. Η κυκλοφορία θα συνέχιζε πιο ομαλά, η Τροχαία και τα σωστικά συνεργεία θα είχαν πιο καθαρό πεδίο, και το ρίσκο δευτερογενούς ατυχήματος θα μειωνόταν.

Δεν χρειάζεται κάποια μεγάλη τεχνολογική λύση για αυτό. Χρειάζεται οδηγική παιδεία. Να καταλάβουμε ότι το να περνάμε από ένα περιστατικό δεν μας δίνει δικαίωμα να γίνουμε θεατές. Μας υποχρεώνει να γίνουμε πιο προσεκτικοί, πιο προβλέψιμοι και πιο υπεύθυνοι.

Η γνώμη μας

Η συγκεκριμένη συνήθεια είναι από εκείνες που δείχνουν πολλά για την οδηγική κουλτούρα. Δεν είναι η πιο θεαματική παράβαση, δεν είναι πάντα εύκολο να τιμωρηθεί και δεν φαίνεται τόσο «βαριά» όσο η παραβίαση κόκκινου ή η υπερβολική ταχύτητα. Όμως στην πράξη παράγει κίνηση, εκνευρισμό και κίνδυνο.

Το χειρότερο είναι ότι συχνά συμβαίνει ακριβώς δίπλα σε ανθρώπους που ήδη αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Αντί να τους αφήσουμε χώρο, χρόνο και ηρεμία, μετατρέπουμε το περιστατικό τους σε αντικείμενο παρατήρησης.

Στον δρόμο, η περιέργεια πρέπει να μπαίνει δεύτερη. Πρώτη έρχεται η ασφάλεια.

