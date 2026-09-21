Sold out το νέο Polo – Πώς η Volkswagen θα πάει μπροστά, κοιτώντας πίσω

Τελικά δεν χρειάζεται μαγικά. Χρειάζεται να θυμηθείς την ιστορία σου για να κάνεις εμπορική επιτυχία στην εποχή της ομοιομορφίας. Η Volkswagen φαίνεται να το κατάλαβε αυτό.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Οι 30.000 παραγγελίες δεν συνιστούν ακόμη εμπορικό θρίαμβο. Δείχνουν όμως ότι, όταν η Volkswagen θυμάται γιατί έγινε Volkswagen, ο κόσμος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται.

Ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο, γιατί το «sold out» χρειάζεται έναν αστερίσκο. Οι περισσότερες από 30.000 παραγγελίες που συγκέντρωσε το ID. Polo από τα τέλη Απριλίου αντιστοιχούν σε περίπου 6.500 με 7.000 αυτοκίνητα τον μήνα. Είναι ένας πολύ καλός ρυθμός για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όχι όμως κάποιος ασύλληπτος αριθμός για ένα μοντέλο που φέρει το όνομα Polo. Στην πραγματικότητα, «sold out» δεν σημαίνει ότι η Volkswagen σταμάτησε να δέχεται παραγγελίες ή ότι εξαφανίστηκαν δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα από τις εκθέσεις. Σημαίνει ότι καλύφθηκαν οι αρχικά προγραμματισμένες θέσεις παραγωγής, με τον χρόνο αναμονής για μια νέα παραγγελία να φτάνει πλέον τουλάχιστον τους δέκα μήνες.

Η πραγματική είδηση και σημαντικότητα κρύβεται όμως εκεί. Όχι ότι ολόκληρη η Ευρώπη παραληρεί για τοID. Polo, αλλά ότι η ίδια η Volkswagen περίμενε μικρότερη ζήτηση. Το παραδέχεται άλλωστε: η ανταπόκριση για τη νέα οικογένεια προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων ξεπέρασε αισθητά τις αρχικές προβλέψεις της. Γιατί όμως η Volkswagen είχε τόσο συγκρατημένες προσδοκίες για ένα μικρό, προσιτό αυτοκίνητο; Ίσως επειδή τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για την ίδια τη συνταγή που την έκανε μεγάλη.

Η ιστορία της Volkswagen δεν χτίστηκε πάνω στο εντυπωσιακό ή στο εξεζητημένο. Χτίστηκε πάνω στην ικανότητά της να παίρνει κάτι σύνθετο και να το κάνει απλό, χρηστικό και προσιτό σε εκατομμύρια ανθρώπους. Από τον Σκαραβαίο μέχρι το Golf, από το Polo της δεκαετίας του ’70, τα σημαντικότερα Volkswagen δεν ζητούσαν από τον οδηγό να προσαρμοστεί σε αυτά. Προσαρμόζονταν εκείνα στη ζωή του. Είχαν χώρους, σωστή εργονομία, καθαρή σχεδίαση και χειριστήρια που βρίσκονταν εκεί όπου περίμενες να τα βρεις. Δεν ήταν πάντοτε τα φθηνότερα, αλλά έδιναν την αίσθηση ότι άξιζαν τα χρήματά τους. Από τον τρόπο που έκλεινε η πόρτα, μέχρι την απόσβεση της ανάρτησης και τα μαλακά ταμπλό, υπήρχε μια συνοχή. Αυτό ήταν κάποτε ένα Volkswagen.

Στην εποχή του Herbert Diess, η εταιρεία έπρεπε να κάνει ένα τεράστιο και αναγκαίο άλμα προς την ηλεκτροκίνηση. Και πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι πίεσε έναν ολόκληρο όμιλο να κινηθεί ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση – καλός ή κακώς. Στην πορεία, όμως, η Volkswagen μπέρδεψε σε ορισμένες περιπτώσεις το μέλλον με τη ρήξη από οτιδήποτε γνώριζε μέχρι τότε. Τα πρώτα ID. έμοιαζαν να έχουν σχεδιαστεί περισσότερο για να εκφράσουν τη στρατηγική και τις φιλοδοξίες της διοίκησης παρά τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου που θα τα οδηγούσε. Διακόπτες αφής, βασικές λειτουργίες κρυμμένες σε μενού, περίεργες εργονομικές επιλογές και εσωτερικά που προσπαθούσαν υπερβολικά να δείξουν διαφορετικά. Δεν ήταν απαραίτητα κακά αυτοκίνητα. Ζητούσαν, όμως, από τον οδηγό να μάθει ξανά πράγματα που η Volkswagen είχε περάσει δεκαετίες τελειοποιώντας.

Μια ιστορία που μου μετέφεραν άνθρωποι από την ομάδα εξέλιξης του νέου ID. Polo, είναι χαρακτηριστική εκείνης της περιόδου. Η απόφαση του Diess να δημιουργηθούν οι εκδόσεις GTX ήρθε εκ των υστέρων. Δεν είχαν προβλεφθεί εξαρχής ώστε το πλαίσιο και ο συνολικός χαρακτήρας των αυτοκινήτων να εξελιχθούν με γνώμονα και μια πραγματικά σπορ έκδοση στο μέλλον. Και αυτή είναι μια θεμελιώδης διαφορά από τη φιλοσοφία των GTI. Ένα GTI δεν δημιουργείται απλώς προσθέτοντας ισχύ, διαφορετικούς προφυλακτήρες και μερικά διακριτικά στο τέλος της εξέλιξης. Προβλέπεται από την αρχή. Το στήσιμο, το τιμόνι, τα φρένα και η ισορροπία του αποτελούν μέρος του αρχικού σχεδιασμού. Το GTX, αντίθετα, έμοιαζε περισσότερο με εμπορική ιδέα που προστέθηκε πάνω σε ένα ήδη ολοκληρωμένο προϊόν.

Το ID. Polo δείχνει ότι αυτή η λογική αλλάζει. Όταν το οδηγήσαμε στη Βιέννη, δεν μας εντυπωσίασε με κάποιο θεαματικό τέχνασμα ή με μία ακόμη γιγαντιαία οθόνη. Μας εντυπωσίασε επειδή έμοιαζε ξανά με Volkswagen. Η ανάρτησή του συνδυάζει τον έλεγχο του αμαξώματος με πολύ καλή απορρόφηση, η ποιότητα κύλισης είναι ανώτερη από αυτή που περιμένεις από ένα μικρό αυτοκίνητο και τα φρένα έχουν φυσική, προοδευτική αίσθηση – κάτι που ακόμη και σήμερα δεν είναι αυτονόητο στα ηλεκτρικά. Στο εσωτερικό υπάρχουν ξανά φυσικοί διακόπτες, πρακτικές θήκες και λύσεις που δεν απαιτούν να ανοίξεις το εγχειρίδιο χρήσης. Τίποτα από αυτά δεν ακούγεται επαναστατικό. Όλα μαζί, όμως, περιγράφουν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι ένα Volkswagen. Μάλιστα, οι άνθρωποι της εταιρείας, ονόμασαν την στρατηγική ως “True Volkswagen”, που από μόνο του λέει πολλά.

Το ίδιο πνεύμα αρχίζει να διακρίνεται και στα υπόλοιπα νέα μοντέλα της εταιρείας, θερμικά και ηλεκτρικά. Η εργονομία αποκτά ξανά σημασία, τα φυσικά χειριστήρια επιστρέφουν και η πρακτικότητα παύει να αντιμετωπίζεται ως κάτι παλιομοδίτικο. Παράλληλα, η Volkswagen δείχνει να καταλαβαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν θα γίνει πραγματικά μαζική μόνο με μεγαλύτερες αυτονομίες, αλλά με αυτοκίνητα σε τιμές που μπορεί να προσεγγίσει ο πραγματικός κόσμος.

Η τιμή στις 25.000 ευρώ του βασικού ID. Polo είναι επομένως σημαντική. Όχι επειδή κάνει ξαφνικά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φθηνό, αλλά επειδή επαναφέρει τη Volkswagen σε μια περιοχή της αγοράς την οποία δεν έπρεπε ποτέ να εγκαταλείψει. Άλλωστε, «αυτοκίνητο του λαού» δεν σημαίνει απαραίτητα το απολύτως φθηνότερο. Σημαίνει ένα αυτοκίνητο προσιτό, λογικό, ποιοτικό και σχεδιασμένο γύρω από την καθημερινότητα. Οι 30.000 παραγγελίες δεν αποτελούν ακόμη τον θρίαμβο της Volkswagen ούτε αποδεικνύουν από μόνες τους ότι η επιστροφή της έχει ολοκληρωθεί. Είναι όμως το πρώτο καθαρό μήνυμα ότι υπάρχει κόσμος που περιμένει από αυτήν κάτι πολύ συγκεκριμένο: να ξαναφτιάξει αυτοκίνητα ουσιαστικά, πρακτικά, εργονομικά και φιλικά.