Τελικά χρειάζεται να ζεσταίνεις το αυτοκίνητο τον χειμώνα ή όχι;

Τα κρύα έφεραν μαζί τους και μια απορία που απασχολεί πολλούς οδηγούς: είναι αναγκαίο ζέσταμα του αυτοκινήτου το πρωί;

Σίγουρα θα το έχετε ακούσει και πολλοί από εσάς ίσως το εφαρμόζετε κιόλας, σπαταλώντας καύσιμο και χρόνο, μέχρι που να ζεσταθεί το αυτοκίνητο όταν εκκινεί από στάση διάρκειας με το μοτέρ «κρύο».

Ειδικά τώρα που –επιτέλους- έχουν ξεκινήσει τα πρώτα κρύα, η πρακτική αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη και στους δρόμους βλέπεις παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε λειτουργία, με τους αγουροξυπνημένους οδηγούς τους να περιμένουν «να ζεσταθεί η μηχανή»

Τελικά χρειάζεται κάτι τέτοιο;

Εξαρτάται… στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως, όλο αυτό γίνεται «τζάμπα», αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος και καμία ανάγκη που να δικαιολογεί τη διαδικασία. Είναι μια τακτική που ακολουθούσαν οι οδηγοί πολύ παλιά, όταν τα κράματα και οι τεχνικές μεταλλουργίας ήταν άλλων εποχών.

Όντως, υπήρχε μια εποχή όπου οι κινητήρες ήταν φτιαγμένοι από… μαντέμι και άλλα τέτοια «δεινοσαυρικά» κράματα , με ατελή χύτευση και «στο περίπου» κοπές, με αποτέλεσμα οι ανοχές μεταξύ των κινούμενων μερών να είναι τεράστιες. Αυτό, εξυπηρετούσε -κάποτε- έναν άλλο σκοπό.

Τα μέταλλα αυτά διαστέλλονταν αρκετά όταν έφταναν σε θερμοκρασία λειτουργίας, έτσι, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να έχουν σε «κρύα» κατάσταση τις διαστάσεις που είχε ορίσει ο κατασκευαστής, στη «θεωρητική» σχεδίαση του μοτέρ.

Αν τις είχαν, με την διαστολή τους θα υπερέβαιναν τις τιμές ασφαλείας, κάτι που θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλη αύξηση της τριβής και πολύ πιθανόν, σε «κόλλημα» του κινητήρα. Για αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή έπρεπε να υπάρχει «τζόγος» (να το πούμε και έτσι) ώστε να αντισταθμίσει τη διαστολή, τα «κρύα» μοτέρ της εποχής εκείνης, είχαν απώλειες συμπίεσης, έκαιγαν λάδι και γενικά δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε.

Τι γίνεται στο σήμερα

Ευτυχώς για εμάς, τα πράγματα εδώ και δεκαετίες έχουν αλλάξει. Έχουν σημειωθεί άλματα προόδου στη μεταλλουργία και στη σύσταση των κραμάτων που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες των αυτοκινήτων. Πλέον, οι θερμικές επεξεργασίες και οι αντιτριβικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται, επιτρέπουν πολύ μικρότερες ανοχές, ενώ και τα μέταλλα τα ίδια παρουσιάζουν ασύγκριτα μεγαλύτερες αντοχές στη διαστολή τους υπό θερμικό φορτίο.

Πέραν αυτού, οι αντλίες λαδιού και τα κυκλώματα λίπανσης είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά και άμεσα, ενώ και τα λιπαντικά τα ίδια, προσφέρουν προστασία σε ένα μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών. Τέλος, η εποχή που η τροφοδοσία, ήταν «αναλογική», μέσω καρμπιρατέρ, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί εδώ και δεκαετίες. Ένα σύνολο αισθητήρων και ψηφιακών «χαρτών» τροφοδοσίας, φροντίζουν να παρέχουν την ιδανική ποσόστωση μίγματος στα μοτέρ, αναλόγως θερμοκρασίας και συνθηκών.

Συνοψίζοντας λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει κανένα λόγος να «ζεστάνετε» ένα αυτοκίνητο, μπορείτε να εκκινήσετε άμεσα, ούτε ζημιά θα πάθει ο κινητήρας, ούτε θα καταπονηθεί. Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν ώστε το κύκλωμα λίπανσης να ανεβάσει την σωστή πίεση και το λιπαντικό να διανεμηθεί σε όλα τα κινούμενα μέρη.

Όχι τέρμα γκάζι με το «καλημέρα»

Το ότι δεν χρειάζεται ζέσταμα σε ακινήσια, δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε «παντιλίκια και κόφτες». Υπάρχει ένα εύρος ιδανικής θερμοκρασίας λειτουργίας του μοτέρ και μπορείτε να συμβουλευτείτε το θερμόμετρο του αυτοκινήτου για αυτό. Στις πραγματικά κρύες ημέρες, ίσως χρειαστούν 2-3 λεπτά ώστε η ένδειξη να φτάσει εκεί. Απλά όλη αυτή η διαδικασία, γίνεται πλέον εν κινήσει και όχι στατικά. Σε αυτό το διάστημα καλό είναι να αποφεύγονται δυναμικές επιταχύνσεις και υπερβολικό στροφάρισμα. Άλλωστε θα πρέπει και τα ελαστικά να φτάσουν σε θερμοκρασία λειτουργίας.

Τι κρατάμε

Δεν χρειάζεται στατικό ζέσταμα του κινητήρα στο κρύο

Δεν υπάρχει κίνδυνος αν ξεκινήσουμε άμεσα την οδήγηση τα πρωϊνά ή μετά από πολύωρη στάση

Όχι υψηλές στροφές και πίεση του μοτέρ στην αρχή

Υπάρχει μια ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα, την φτάνουμε εν κινήσει

Δεν ξεχνάμε ότι και τα ελαστικά χρειάζονται ζέσταμα

