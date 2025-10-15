Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale: Με τι κινητήρες θα έρθει στην Ελλάδα και πότε

Το SUV που έβαλε την Alfa Romeo στην πιο εμπορική κατηγορία οικογενειακών, επιστρέφει ανανεωμένο με φρέσκια γκάμα κινητήρων.
Η ανανεωμένη Tonale δεν αλλάζει χαρακτήρα, τον τονίζει. Με πιο έντονο σπορ παρουσιαστικό, αναβαθμισμένο cockpit και τρεις αποδοτικές εκδοχές κίνησης, το C-SUV της Alfa Romeo ετοιμάζεται για ελληνική πρεμιέρα.
Σχεδίαση: πιο «Alfa» από ποτέ
Το εμπρός μέρος επανασχεδιάστηκε γύρω από το νέο Trilobe και το κοίλο Scudetto, με αναφορές στις 33 Stradale/GT 2000. Νέος προφυλακτήρας μικραίνει οπτικά τον πρόβολο, ενώ τα πλατύτερα μετατρόχια και οι ζάντες 19’’–20’’ δυναμώνουν το πάτημα. Πίσω, οι εισαγωγές/ανοίγματα παραπέμπουν σε Giulia GTA/GTAm.
Η παλέτα χρωμάτων με 8 αποχρώσεις (νέα Rosso Brera, Verde Monza, Giallo Ocra) συνοδεύεται πλέον από διχρωμία με μαύρη οροφή (διαθέσιμη και με ηλιοροφή).
Καμπίνα & τεχνολογία
Σπορ καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση σε 8 κατευθύνσεις, οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση/αερισμό, νέο περιστροφικό επιλογέα στην κονσόλα και τα χαρακτηριστικά αλουμινένια paddles στην κολόνα τιμονιού.
Ψηφιακός πίνακας 12,3’’, infotainment 10,25’’ τύπου smartphone με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και δυνατότητα OTA αναβαθμίσεων.
Κινητήρες & μετάδοση – Τι έρχεται Ελλάδα
Η γκάμα ευθυγραμμίζεται με Euro 6E bis και στην Ελλάδα θα δούμε τρεις εκδόσεις, όλες με αυτόματο κιβώτιο:
Ibrida 175 HP: 1.5 turbo βενζίνης με VGT και 7 σχέσεις DCT. Βελτιωμένη χαρτογράφηση για πιο άμεση, γραμμική απόδοση.
Plug-in Hybrid Q4 270 HP: κινητήρας 1.3 βενζίνης μπροστά (+ ηλεκτρικό πίσω για τετρακίνηση) με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.
Diesel 130 HP: για όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα σε ανοιχτό δρόμο, με 6 σχέσεις DCT.
Πλαίσιο & δυναμική οδήγηση
Η Tonale παραμένει φτιαγμένη για τους πιο ενθουσιώδεις οδηγούς. Οι μηχανικοί δηλώνουν ότι προσπάθησαν για την ιδανική κατανομή μάζας, με ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson εμπρός/πίσω, Brembo 4πίστονες δαγκάνες και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία (13,6:1).
Διαθέσιμα Dual Stage ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD) , brake-by-wire για σταθερή αίσθηση φρεναρίσματος και, στην PHEV, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4. Το γνωστό DNA (Dynamic–Natural–Advanced Efficiency) ρυθμίζει χαρακτήρα και απόκριση.
Ασφάλεια & βοηθήματα
5 αστέρια Euro NCAP και πλήρες πακέτο ADAS επιπέδου 2 με adaptive cruise control και διατήρηση λωρίδας, Blind Spot/Rear Cross Traffic, αναγνώριση σημάτων με ενεργό Speed Assist και αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση πεζών/δικυκλιστών. Νέα κάμερα 360° και ημιαυτόνομο παρκάρισμα διευκολύνουν την καθημερινότητα.
Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;
Οι πρώτες παραδόσεις στην ελληνική αγορά είναι προγραμματισμένες για το 1ο τρίμηνο του 2026. Η διάθεση θα ξεκινήσει με τις τρεις παραπάνω εκδόσεις κίνησης και πλήρη βασικό εξοπλισμό ασφάλειας/άνεσης/συνδεσιμότητας. (Τιμές/λεπτομέρειες εξοπλισμού ανά επίπεδο θα ανακοινωθούν κοντά στο λανσάρισμα.)
Τι κρατάμε;
- Πιο αιχμηρή εμφάνιση, φαρδύτερο πάτημα, ζάντες έως 20’’.
- Τρεις εκδόσεις για Ελλάδα: 175 HP Ibrida, 270 HP PHEV Q4, 130 HP Diesel — όλες αυτόματες.
- Σπορ ρύθμιση πλαισίου, γρήγορο τιμόνι, Brembo φρένα και εξελιγμένα αμορτισέρ.
- Πλήρως ψηφιακή καμπίνα με OTA και ADAS επιπέδου 2.
- Έρχεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.
