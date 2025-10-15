quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale: Με τι κινητήρες θα έρθει στην Ελλάδα και πότε

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
Στέλιος Παππάς
afti-einai-i-nea-alfa-romeo-tonale-me-ti-kinitires-tha-erthei-stin-ellada-kai-pote-779359

Το SUV που έβαλε την Alfa Romeo στην πιο εμπορική κατηγορία οικογενειακών, επιστρέφει ανανεωμένο με φρέσκια γκάμα κινητήρων.

Η ανανεωμένη Tonale δεν αλλάζει χαρακτήρα, τον τονίζει. Με πιο έντονο σπορ παρουσιαστικό, αναβαθμισμένο cockpit και τρεις αποδοτικές εκδοχές κίνησης, το C-SUV της Alfa Romeo ετοιμάζεται για ελληνική πρεμιέρα.

Σχεδίαση: πιο «Alfa» από ποτέ

Το εμπρός μέρος επανασχεδιάστηκε γύρω από το νέο Trilobe και το κοίλο Scudetto, με αναφορές στις 33 Stradale/GT 2000. Νέος προφυλακτήρας μικραίνει οπτικά τον πρόβολο, ενώ τα πλατύτερα μετατρόχια και οι ζάντες 19’’–20’’ δυναμώνουν το πάτημα. Πίσω, οι εισαγωγές/ανοίγματα παραπέμπουν σε Giulia GTA/GTAm.

Η παλέτα χρωμάτων με 8 αποχρώσεις (νέα Rosso Brera, Verde Monza, Giallo Ocra) συνοδεύεται πλέον από διχρωμία με μαύρη οροφή (διαθέσιμη και με ηλιοροφή).

Καμπίνα & τεχνολογία

Σπορ καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση σε 8 κατευθύνσεις, οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση/αερισμό, νέο περιστροφικό επιλογέα στην κονσόλα και τα χαρακτηριστικά αλουμινένια paddles στην κολόνα τιμονιού.

Ψηφιακός πίνακας 12,3’’, infotainment 10,25’’ τύπου smartphone με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και δυνατότητα OTA αναβαθμίσεων.

Κινητήρες & μετάδοση – Τι έρχεται Ελλάδα

Η γκάμα ευθυγραμμίζεται με Euro 6E bis και στην Ελλάδα θα δούμε τρεις εκδόσεις, όλες με αυτόματο κιβώτιο:

Ibrida 175 HP: 1.5 turbo βενζίνης με VGT και 7 σχέσεις DCT. Βελτιωμένη χαρτογράφηση για πιο άμεση, γραμμική απόδοση.

Plug-in Hybrid Q4 270 HP:  κινητήρας 1.3 βενζίνης μπροστά (+ ηλεκτρικό πίσω για τετρακίνηση) με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Diesel 130 HP: για όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα σε ανοιχτό δρόμο, με 6 σχέσεις DCT.

Πλαίσιο & δυναμική οδήγηση

Η Tonale παραμένει φτιαγμένη για τους πιο ενθουσιώδεις οδηγούς. Οι μηχανικοί δηλώνουν ότι προσπάθησαν για την ιδανική κατανομή μάζας, με ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson εμπρός/πίσω, Brembo 4πίστονες δαγκάνες και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία (13,6:1).

Διαθέσιμα Dual Stage ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD) , brake-by-wire για σταθερή αίσθηση φρεναρίσματος και, στην PHEV, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4. Το γνωστό DNA (Dynamic–Natural–Advanced Efficiency) ρυθμίζει χαρακτήρα και απόκριση.

Ασφάλεια & βοηθήματα

5 αστέρια Euro NCAP και πλήρες πακέτο ADAS επιπέδου 2 με adaptive cruise control και διατήρηση λωρίδας, Blind Spot/Rear Cross Traffic, αναγνώριση σημάτων με ενεργό Speed Assist και αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση πεζών/δικυκλιστών. Νέα κάμερα 360° και ημιαυτόνομο παρκάρισμα διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα;

Οι πρώτες παραδόσεις στην ελληνική αγορά είναι προγραμματισμένες για το 1ο τρίμηνο του 2026. Η διάθεση θα ξεκινήσει με τις τρεις παραπάνω εκδόσεις κίνησης και πλήρη βασικό εξοπλισμό ασφάλειας/άνεσης/συνδεσιμότητας. (Τιμές/λεπτομέρειες εξοπλισμού ανά επίπεδο θα ανακοινωθούν κοντά στο λανσάρισμα.)

Τι κρατάμε;

  • Πιο αιχμηρή εμφάνιση, φαρδύτερο πάτημα, ζάντες έως 20’’.
  • Τρεις εκδόσεις για Ελλάδα: 175 HP Ibrida, 270 HP PHEV Q4, 130 HP Diesel — όλες αυτόματες.
  • Σπορ ρύθμιση πλαισίου, γρήγορο τιμόνι, Brembo φρένα και εξελιγμένα αμορτισέρ.
  • Πλήρως ψηφιακή καμπίνα με OTA και ADAS επιπέδου 2.
  • Έρχεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Όλες οι ειδήσεις

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Δωρεάν Διόδια στην Ελλάδα: Ποιοι τα δικαιούνται – Πώς υποβάλλεις αίτηση

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ALFA ROMEO#Alfa Romeo Tonale#C SUV
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ananeosi-gia-tin-alfa-romeo-junior-ti-allages-fernei-775884

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

19.09.2025

Ανανέωση για την Alfa Romeo Junior: Τι αλλαγές φέρνει;
nees-ekdoseis-black-edition-gia-ti-gkama-tis-cupra-763751

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

20.06.2025

Νέες εκδόσεις Black Edition για τη γκάμα της CUPRA
ntebouto-gia-ti-nea-alfa-romeo-junior-ibrida-q4-stis-vryxelles-747633

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

15.01.2025

Ντεμπούτο για τη νέα Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 στις Βρυξέλλες
h-alfa-romeo-stradale-33-sto-teliko-stadio-dokimon-epiase-333-chlm-ora-sto-nardo-740737

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

26.11.2024

H Alfa Romeo Stradale 33 στο τελικό στάδιο δοκιμών, έπιασε 333 χλμ./ώρα στο Nardò
dacia-bigster-nea-yvridiki-ekdosi-me-aftonomia-1-450-km-kai-timi-kato-apo-25-000-evro-analytika-ta-paketa-778357

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

08.10.2025

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα
skoda-fabia-130-i-pio-elkystiki-ekdosi-simera-poso-pio-akrivi-einai-778289

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

07.10.2025

Skoda Fabia 130: Η πιο ελκυστική έκδοση σήμερα – Πόσο πιο ακριβή είναι;

Πρόσφατες Ειδήσεις