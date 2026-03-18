Αυτή είναι η νέα BMW i3 – Κάνει 900 km με μια φόρτιση

Η Σειρά 3 δεν είναι απλώς ένα μοντέλο της BMW, αλλά ένα που εδώ και πέντε δεκαετίες αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της μάρκας, συνδυάζοντας σπορ χαρακτήρα, ελκυστική σχεδίαση και συνεχή τεχνολογική εξέλιξη. Πάνω σε αυτή τη βάση έρχεται τώρα να χτιστεί κάτι νέο: η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, που ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τη Σειρά 3 για την εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Ένα τεχνολογικό άλμα

Ως το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, η νέα i3 σηματοδοτεί ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό άλμα. Η πρώτη της εκδοχή, η BMW i3 50 xDrive, χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες – έναν σε κάθε άξονα – αποδίδοντας συνολικά 469 ίππους και 645 Nm ροπής. Σε συνδυασμό με την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, το νέο σύστημα BMW Panoramic iDrive και τον κεντρικό υπολογιστή “Heart of Joy”, η εμπειρία οδήγησης περνά σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με το BMW Symbiotic Drive να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου.

Σχεδιαστικά, η i3 παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη ως Σειρά 3, αλλά με μια πιο σύγχρονη και τεχνολογικά εξελιγμένη προσέγγιση. Οι κλασικές αναλογίες της BMW διατηρούνται, ενώ το μπροστινό μέρος επαναπροσδιορίζεται, με τη μάσκα και τους διπλούς προβολείς να ενώνονται σε μια ενιαία φωτιστική υπογραφή. Παράλληλα, στο πίσω μέρος τα οριζόντια φωτιστικά σώματα τονίζουν το πλάτος και την τεχνολογική ταυτότητα του μοντέλου και οι έντονοι θόλοι των τροχών ενισχύουν τη σπορ παρουσία του.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην ηλεκτροκίνηση, με έμφαση τόσο στην ευρυχωρία όσο και στην οδηγική εμπειρία. Το νέο BMW Panoramic iDrive καθορίζει τον χαρακτήρα της καμπίνας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον, χωρίς να χάνεται η κλασική οδηγοκεντρική προσέγγιση της BMW.

Ο σπορ χαρακτήρας παραμένει βασικό στοιχείο κι εδώ: η ηλεκτροκίνηση αξιοποιείται πλήρως, προσφέροντας ακρίβεια και αμεσότητα στις αντιδράσεις. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο «υπερεγκέφαλος» Heart of Joy, ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα έως και δέκα φορές ταχύτερα από προηγούμενα συστήματα. Μαζί με τρεις ακόμη ισχυρούς υπολογιστές, αποτελεί τον πυρήνα της νέας ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής του αυτοκινήτου.

Αυτονομία μέχρι και 900 χλμ.

Η νέα BMW i3 δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η αυτονομία της φτάνει έως και τα 900 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP, ενώ η φόρτιση γίνεται σημαντικά πιο γρήγορη χάρη σε δυνατότητες DC έως 400 kW. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις 10 λεπτά μπορεί να προστεθεί ενέργεια για έως και 400 χιλιόμετρα οδήγησης. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει η τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς, με σύστημα 800 volt και νέες μπαταρίες υψηλής τάσης. Παράλληλα, το μοντέλο υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση, όπως Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.

Η παραγωγή της νέας BMW i3 θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, ένα εργοστάσιο με ιστορία άνω των 100 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, με νέες εγκαταστάσεις κατασκευής αμαξωμάτων, σύγχρονες γραμμές συναρμολόγησης και χώρους logistics. Η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, το εργοστάσιο θα έχει περάσει αποκλειστικά στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Neue Klasse.

Με λίγα λόγια, η νέα BMW i3 δεν είναι απλώς μια ηλεκτρική εκδοχή της Σειράς 3. Είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξη ενός εκ των πιο εμβληματικών μοντέλων της γερμανικής μάρκας.

