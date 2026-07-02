Αυτό είναι το αποκλειστικά full hybrid νέο Kia Niro

Το νέο Kia Niro έρχεται στην Ευρώπη αποκλειστικά ως full hybrid, με 138 PS, νέο design, 12,3” οθόνες και περισσότερα ADAS.

Η Kia αποκάλυψε το νέο Niro για την ευρωπαϊκή αγορά, φέρνοντας μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική του μοντέλου. Το δημοφιλές CUV της μάρκας περνά πλέον σε μια αποκλειστικά full hybrid λογική, αφήνοντας πίσω τη μέχρι σήμερα πολυδιάστατη γκάμα που περιλάμβανε hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η Kia βλέπει το full hybrid Niro ως την πιο προσιτή και εύκολη είσοδο στην ηλεκτροκίνηση για τον Ευρωπαίο οδηγό. Δηλαδή για εκείνον που θέλει χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές, αλλά χωρίς φόρτιση, καλώδια ή αλλαγή καθημερινών συνηθειών.

Το νέο Kia Niro διατηρεί τον πρακτικό crossover χαρακτήρα του, όμως αποκτά πιο σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, νέα ψηφιακή εμπειρία και περισσότερα συστήματα υποβοήθησης από τη βασική έκδοση.

Το Niro γίνεται αποκλειστικά full hybrid

Το σημαντικότερο νέο αφορά την ίδια τη γκάμα. Το facelifted Kia Niro θα προσφέρεται στην Ευρώπη αποκλειστικά με full hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,6 lt GDI άμεσου ψεκασμού με ηλεκτροκινητήρα.

Το θερμικό μοτέρ αποδίδει 75 kW, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας προσθέτει 32 kW. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 138 PS, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Η επιλογή του 6DCT έχει ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιεί το Niro από αρκετά υβριδικά μοντέλα που χρησιμοποιούν CVT ή e-CVT διατάξεις. Στόχος είναι να προσφέρει πιο γνώριμη αίσθηση οδήγησης, με πιο φυσική απόκριση και πιο οικείο τρόπο λειτουργίας για τον οδηγό που έρχεται από συμβατικό αυτοκίνητο.

Σε επιδόσεις, το νέο Niro επιταχύνει από 0-100 km/h σε 11,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 km/h. Τα νούμερα δεν στοχεύουν σε σπορ χαρακτήρα, αλλά σε αποδοτική και άνετη καθημερινή χρήση.

Γιατί η Kia κράτησε μόνο την υβριδική έκδοση

Το Niro έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Kia προς την ηλεκτροκίνηση. Από το ευρωπαϊκό του λανσάρισμα, το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 620.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, με την υβριδική έκδοση να αναδεικνύεται στην πιο δημοφιλή επιλογή.

Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη νέα στρατηγική. Η Kia κρατά την έκδοση που είχε τη μεγαλύτερη απήχηση, μειώνει την πολυπλοκότητα της γκάμας και τοποθετεί το Niro ως ένα πρακτικό, προσιτό και αποδοτικό full hybrid crossover.

Για πολλούς οδηγούς, το full hybrid παραμένει η πιο εύκολη μορφή εξηλεκτρισμού. Δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση, δεν εξαρτάται από δημόσιους φορτιστές και δεν ζητά αλλαγή στον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου. Παράλληλα, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση στην πόλη, όπου το ηλεκτρικό μοτέρ συμμετέχει συχνότερα στην κίνηση.

Με αυτή τη λογική, το νέο Niro απευθύνεται σε όσους θέλουν ηλεκτρική υποβοήθηση και χαμηλότερο κόστος χρήσης, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Νέα σχεδίαση με κάθετη φωτεινή υπογραφή

Σχεδιαστικά, το νέο Kia Niro ακολουθεί τη φιλοσοφία Opposites United της μάρκας, με πιο καθαρή και πιο μοντέρνα εικόνα. Οι αλλαγές δεν αλλοιώνουν τον crossover χαρακτήρα του, όμως του δίνουν πιο σύγχρονη παρουσία στον δρόμο.

Στο εμπρός μέρος, οι προβολείς αποκτούν κάθετη διάταξη, δημιουργώντας πιο αναγνωρίσιμη φωτεινή υπογραφή. Τα στάνταρ LED φωτιστικά σώματα χρησιμοποιούν τεχνολογία Multi-Faceted Reflector, η οποία στοχεύει σε καλύτερη κατανομή φωτός και πιο καθαρή ορατότητα στην καθημερινή χρήση.

Οι προφυλακτήρες εμπρός και πίσω έχουν επανασχεδιαστεί, ώστε το αυτοκίνητο να δείχνει πιο αιχμηρό και πιο σίγουρο. Πίσω, η νέα πόρτα χώρου αποσκευών αποκτά πιο καθαρή επιφάνεια, καθώς η υποδοχή της πινακίδας έχει αφαιρεθεί από το κέντρο. Έτσι, το πίσω μέρος δείχνει πιο φαρδύ και πιο minimal.

Τα πίσω φώτα ακολουθούν νέα γραφικά, σε συνέχεια της εικόνας του εμπρός μέρους. Το αποτέλεσμα είναι ένα Niro που δείχνει πιο κοντά στη σημερινή σχεδιαστική ταυτότητα της Kia, χωρίς να χάνει την πρακτική του λογική.

Διαστάσεις και πρακτικότητα

Το νέο Kia Niro έχει μήκος 4.430 mm και μεταξόνιο 2.720 mm, διαστάσεις που το κρατούν στην καρδιά της compact CUV κατηγορίας. Η elevated θέση οδήγησης, οι καλοί χώροι και η πρακτική καμπίνα παραμένουν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 lt κατά VDA, τιμή που καλύπτει άνετα τις ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός οδηγού που θέλει ένα καθημερινό αυτοκίνητο με δυνατότητα ταξιδιού. Παράλληλα, το Niro μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.010 kg με φρένα, στοιχείο που αυξάνει την πρακτικότητά του για δραστηριότητες αναψυχής ή ελαφριά επαγγελματική χρήση.

Η αεροδυναμική έχει επίσης σημασία. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι 0,28 Cd, ενώ οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και νέες ζάντες 18 ιντσών στις πιο πλούσιες εκδόσεις.

Νέο εσωτερικό με διπλή ψηφιακή διάταξη 12,3 ιντσών

Στο εσωτερικό, η Kia αναβαθμίζει αισθητά την εικόνα του Niro, με νέα υλικά, νέους χρωματικούς συνδυασμούς και ανασχεδιασμένη αρχιτεκτονική για το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα.

Το κέντρο της καμπίνας είναι η νέα ψηφιακή διάταξη με οθόνες 12,3 ιντσών, η οποία βασίζεται στο infotainment ccNC της Kia. Το σύστημα ενσωματώνει πλοήγηση, λειτουργίες οχήματος και υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

οθόνη infotainment και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών,

Over-the-Air ενημερώσεις για πλοήγηση και λογισμικό,

Digital Key 2.0 για πρόσβαση μέσω smartphone,

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto,

Head-Up Display,

ασύρματη φόρτιση smartphone.

Η καμπίνα δείχνει έτσι πιο κοντά στα νεότερα μοντέλα της Kia και λιγότερο σε ένα απλό υβριδικό crossover καθημερινής χρήσης. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το Niro θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικό σε μια κατηγορία όπου η τεχνολογία έχει πλέον κεντρικό ρόλο στην απόφαση αγοράς.

Περισσότερα ADAS από τη βασική έκδοση

Η Kia ενισχύει και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με περισσότερες τεχνολογίες διαθέσιμες από τις εισαγωγικές εκδόσεις. Στόχος είναι το νέο Niro να προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας όχι μόνο στις ακριβές εκδόσεις, αλλά σε όλη τη γκάμα.

Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

Forward Collision Avoidance Assist 1.5, με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλατών,

Highway Driving Assist 2.0,

Lane Following Assist 2,

Blind-Spot Collision Avoidance Assist,

Intelligent Speed Limit Assist,

Parking Distance Warning εμπρός και πίσω,

Rear View Monitor.

Το νέο Niro αποκτά επίσης Hands-On Detection μέσω χωρητικού τιμονιού. Το σύστημα αναγνωρίζει αν ο οδηγός παραμένει ενεργά εμπλεκόμενος όταν χρησιμοποιεί λειτουργίες υποβοήθησης, βελτιώνοντας τη συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας.

Ανάλογα με την έκδοση, διαθέσιμο είναι και το Remote Smart Parking Assist, που βοηθά σε ελιγμούς στάθμευσης χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται πάντα να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.

Τι κρατάμε;