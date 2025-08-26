Αυτό είναι το νέο SUV της Audi που φέρνει τεχνολογία ναυαρχίδων στην πιο δημοφιλή κατηγορία

Με νέα σχεδίαση, υβριδική ισχύ και ψηφιακές λύσεις τελευταίας γενιάς, η Audi ανανεώνει ριζικά την παρουσία της στα compact premium SUV

Νέα γενιά Audi Q3 με SUV και Sportback εκδόσεις

Matrix LED micro-LED προβολείς και προαιρετικά OLED πίσω φώτα

Εσωτερικό με 12,8’’ MMI, Android Automotive και καλύτερη εργονομία

Χώροι έως 1.386 λίτρα και δυνατότητα ρυμούλκησης 2,1 τόνων

Γκάμα με 1.5 TFSI, 2.0 TDI και PHEV 272 PS (119 km EV)

Στην Ελλάδα: Οκτώβριος 2025 (SUV), Δεκέμβριος 2025 (Sportback)

Η Audi παρουσιάζει τη νέα γενιά του Q3, ενός μοντέλου που έχει ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως στην κατηγορία των premium compact SUV. Το νέο Q3 έρχεται σε SUV και Sportback εκδόσεις, με ανανεωμένη σχεδίαση, εξελιγμένη τεχνολογία και μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα.

Σχεδίαση και εκδόσεις

Η εμφάνιση ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Audi, με πιο έντονες γραμμές, μεγάλη μάσκα Singleframe και σμιλεμένες επιφάνειες. Η έκδοση Sportback διαφέρει με χαμηλότερη οροφή κατά 29 χιλιοστά και πιο κουπέ σιλουέτα, διατηρώντας ωστόσο την πρακτικότητα ενός SUV.

Τεχνολογία φωτισμού

Για πρώτη φορά στην κατηγορία της, η Audi εξοπλίζει το Q3 με προβολείς Matrix LED που βασίζονται σε micro-LED. Το σύστημα ενσωματώνει περισσότερα από 25.000 στοιχεία, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια και εξατομικευμένες υπογραφές φωτισμού. Στο πίσω μέρος προσφέρονται προαιρετικά OLED φώτα με φωτιζόμενα δαχτυλίδια.

Εσωτερικό και εργονομία

Στο ταμπλό κυριαρχεί ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9’’ και η οθόνη αφής MMI 12,8’’ με λειτουργικό Android Automotive OS, που επιτρέπει πρόσβαση σε εφαρμογές χωρίς τη χρήση smartphone. Ο νέος σχεδιασμός της κεντρικής κονσόλας, με περισσότερους χώρους και ποτηροθήκες, βελτιώνει την εργονομία. Για πρώτη φορά σε compact Audi χρησιμοποιούνται ηχομονωτικά κρύσταλλα στα εμπρός παράθυρα.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 488 λίτρα, επεκτεινόμενα έως 1.386 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (1.289 λίτρα στο Sportback). Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 2.100 κιλά.

Κινητήρες και επιδόσεις

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις βασικές επιλογές:

1.5 TFSI 150 hp με τεχνολογία Mild Hybrid και σύστημα cylinder on demand.

2.0 TDI 150 hp με 360 Nm ροπής.

Plug-in Hybrid (e-hybrid) 272 hp με μπαταρία 25,7 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km και ταχεία φόρτιση DC 50 kW.

Η κατανάλωση ξεκινά από 5,3 l/100 km στις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις και 1,7 l/100 km στις PHEV, με εκπομπές CO₂ από 39 g/km.

Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια

Η στάνταρ ανάρτηση έχει βελτιωθεί, ενώ διατίθενται επιλογές σπορ ανάρτησης ή ανάρτησης με έλεγχο αμορτισέρ. Το νέο Q3 ενσωματώνει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, με cruise control, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και ενεργή υποβοήθηση ελιγμών. Προαιρετικά διατίθεται το Adaptive Driving Assistant Plus.

Παραγωγή και διάθεση

Η παραγωγή του μοντέλου μοιράζεται ανάμεσα στις εγκαταστάσεις Győr (Ουγγαρία) και Ingolstadt (Γερμανία). Στην ελληνική αγορά το Q3 SUV θα λανσαριστεί τον Οκτώβριο 2025 και το Q3 Sportback θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο.

Τι κρατάμε;

Νέα γενιά : Τρίτη, πλήρως ανανεωμένη, premium compact SUV best seller με πάνω από 2 εκατ. πωλήσεις

Σχεδίαση : Μυώδης, σπορ και μοντέρνα, SUV & Sportback εκδόσεις (χαμηλότερη οροφή, πιο coupe look)

Φωτισμός : Νέοι προβολείς Matrix LED με micro-LED (πρώτη φορά σε compact Audi). Προαιρετικά OLED πίσω φώτα με φωτιζόμενα δαχτυλίδια Audi

Εσωτερικό : Ψηφιακή σκηνή (11,9’’ πίνακας + 12,8’’ MMI touchscreen, Android Automotive OS, Audi Application Store). Νέα εργονομία, ποτηροθήκες, ηχομονωτικά κρύσταλλα

Χώροι : Πορτμπαγκάζ 488–1.386 λίτρα (Sportback έως 1.289 λ.), ρυμούλκηση έως 2.100 κιλά

Κινητήρες : 1.5 TFSI 150 hp Mild Hybrid 2.0 TDI 150 hp Plug-in Hybrid e-hybrid 272 hp, 119 km EV range, DC φόρτιση 50 kW (10–80% σε <30’)

Οδήγηση : Βελτιωμένη ανάρτηση, επιλογές sport ή adaptive

Ασφάλεια/βοήθειες : Parking system plus, cruise control, lane assist, adaptive driving assistant plus

Διαθεσιμότητα: Ελλάδα – Οκτώβριος 2025 (SUV), Δεκέμβριος 2025 (Sportback)

