Αυτό είναι το νέο οικογενειακό της Leapmotor που έρχεται να τα βάλει με το VW ID.3

Η Leapmotor, η κινεζική φίρμα που συνεργάζεται με τη Stellantis, έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα «teaser» του νέου της hatchback, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου την επόμενη εβδομάδα

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο Leapmotor B05, έρχεται να ανταγωνιστεί το Volkswagen ID.3 στην ευρωπαϊκή αγορά

Έμφαση στην αυτονομία, την ισχύ και την ψηφιακή εμπειρία στο εσωτερικό

Αποτελεί ένα από τα βήματα στο στρατηγικό πλάνο επέκτασής της εταιρείας στην Ευρώπη και στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Το μοντέλο φέρει την κωδική ονομασία B05 για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ στην Κίνα είναι γνωστό ως Lafa 5. Τοποθετείται χαμηλότερα και πιο «προσιτά» σε σχέση με το crossover B10 – το οποίο επίσης αναμένεται σύντομα στην Ευρώπη – και συμπληρώνει τη γκάμα ανάμεσα στο μικρό T03 και στο μεγαλύτερο SUV.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Leapmotor, Cao Li, το νέο μοντέλο αποτελεί «δώρο για τους νέους σε όλο τον κόσμο». Όπως τόνισε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο-όνειρο για όσους αρνούνται να συμβιβαστούν, να ακολουθήσουν το πλήθος ή να είναι απλοί».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το B05 αναμένεται να έχει μήκος περίπου 4,3 μέτρα, να εξοπλίζεται με μπαταρία 67,1 kWh που θα του χαρίζει αυτονομία γύρω στις 260 μίλια (420 χλμ) και να κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα με ισχύ 215 ίππων.

Οι επιδόσεις και τα τεχνικά του στοιχεία το φέρνουν σε άμεση αντιπαράθεση με μοντέλα όπως το Volkswagen ID.3, το MG4 EV, το BYD Dolphin και το Renault Megane E-Tech Electric.

Σtο εσωτερικό, η εικόνα θα παραπέμπει σχεδόν αυτούσια στο B10, με μινιμαλιστικό ταμπλό και έντονη έμφαση στη ψηφιακή τεχνολογία: οθόνη αφής 14,6 ιντσών στο κέντρο και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών.

Η στρατηγική της Leapmotor

Το B05 είναι το τέταρτο από τα έξι νέα αυτοκίνητα που σχεδιάζει να φέρει η Leapmotor στην Ευρώπη μέχρι το 2027. Μέσα στο 2026 θα ακολουθήσουν το μικρό crossover A10, ανταγωνιστής του Volkswagen ID.2X, καθώς και το αδελφό του hatchback A05, με τιμή που εκτιμάται γύρω στα 23.000 ευρώ

Παραμένει ασαφές αν η εταιρεία θα διαθέσει στην Ευρώπη και την υβριδική τεχνολογία με range extender που ήδη χρησιμοποιεί στο C10 SUV, καθώς οι επικεφαλής δηλώνουν πως πρώτα θα αξιολογήσουν την αντίδραση του κοινού.

Φιλοδοξίες παγκόσμιας ανάπτυξης

Μέσα σε μια δεκαετία ύπαρξης, η Leapmotor έχει αναπτυχθεί ραγδαία, διαθέτοντας πλέον σχεδόν 1.500 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Το 2024 βρέθηκε στη 11η θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων διεθνώς.

Ο στόχος για το 2025 είναι να ανέβει στην 9η θέση, το 2026 στην 7η, ενώ το μεγάλο όραμα είναι να καθιερωθεί ως μία από τις πέντε κορυφαίες μάρκες EV στον κόσμο.

Τι κρατάμε

Το B05 είναι ένα προσιτό ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία 420 χλμ και ισχύ 215 ίππων, ιδανικό για νεανικό κοινό

Η Leapmotor σχεδιάζει να λανσάρει έξι μοντέλα στην Ευρώπη έως το 2027, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά

Το εσωτερικό του B05 ακολουθεί μινιμαλιστική φιλοσοφία με μεγάλες οθόνες και ψηφιακό έλεγχο λειτουργιών

Η εταιρεία στοχεύει να γίνει μία από τις πέντε κορυφαίες μάρκες EV παγκοσμίως μέσα στα επόμενα χρόνια

