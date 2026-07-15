Αυτό είναι το νέο Volkswagen ID. Cross – Το ηλεκτρικό SUV που είδαμε στο Αμβούργο

Το νέο Volkswagen ID. Cross αποκαλύφθηκε και φιλοδοξεί να μεταφέρει τη γνώριμη πρακτικότητα του T-Cross στην ηλεκτρική εποχή, προσφέροντας έως 211 PS, αυτονομία 427 km και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης.

Βρεθήκαμε στο Αμβούργο για να δούμε από κοντά ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της Volkswagen. Το ID. Cross είναι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV της γερμανικής εταιρείας και ταυτόχρονα ένα από τα βασικά κομμάτια της επόμενης γενιάς προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της. Με μήκος λίγο μεγαλύτερο από τέσσερα μέτρα, ευρύχωρο εσωτερικό, μεγάλο χώρο αποσκευών και τιμή που στη Γερμανία θα ξεκινά κάτω από τις 28.000 ευρώ, έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στο νέο ID. Polo, ως η SUV επιλογή της νέας ηλεκτρικής οικογένειας της Volkswagen.

Η θέση του ID. Cross στην γκάμα γίνεται εύκολα κατανοητή. Πρόκειται ουσιαστικά για το ηλεκτρικό αντίστοιχο του Volkswagen T-Cross, χωρίς όμως να βασίζεται πάνω στο υπάρχον θερμικό μοντέλο. Έχει εξελιχθεί εξαρχής ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο πάνω στη νέα πλατφόρμα MEB+, γεγονός που επέτρεψε στους μηχανικούς να αξιοποιήσουν καλύτερα τις εξωτερικές του διαστάσεις και να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Το αμάξωμα έχει μήκος 4.153 mm, πλάτος 1.794 mm και ύψος 1.581 mm, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.601 mm. Πρόκειται επομένως για ένα πραγματικά compact SUV, προσανατολισμένο κυρίως στην πόλη, το οποίο όμως δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός δεύτερου αυτοκινήτου. Από κοντά, οι αναλογίες του δείχνουν σωστά μελετημένες. Οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί κοντά στις άκρες του αμαξώματος, οι πρόβολοι είναι περιορισμένοι και η σχετικά ψηλή γραμμή της οροφής ενισχύει τόσο τον SUV χαρακτήρα όσο και την πρακτικότητα.

Το ID. Cross ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Positive» της Volkswagen. Η προσέγγιση είναι περισσότερο καθαρή και φιλική παρά επιθετική, αποφεύγοντας τις υπερβολές που συναντάμε σε αρκετά σύγχρονα ηλεκτρικά SUV. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα και η φωτεινή λωρίδα που τα συνδέει, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις θα διατίθενται προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix και φωτιζόμενο λογότυπο VW. Ιδιαίτερο σχεδιαστικό στοιχείο αποτελεί η επιμήκης οροφή Flying Roof, σε συνδυασμό με την έντονα διαμορφωμένη πίσω κολόνα. Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα LED ενώνονται επίσης μέσω μιας φωτεινής λωρίδας, δημιουργώντας μια περισσότερο premium εικόνα. Το αποτέλεσμα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο ως Volkswagen. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με περίπλοκες ακμές ή υπερβολικά φουτουριστικές λεπτομέρειες, αλλά δείχνει σύγχρονο, στιβαρό και αρκετά ώριμο σχεδιαστικά.

Στο εσωτερικό φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια της Volkswagen να διορθώσει ορισμένα από τα σημεία που είχαν δεχθεί κριτική στα πρώτα μοντέλα της οικογένειας ID. Το ταμπλό έχει καθαρή οριζόντια διάταξη, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη να βρίσκονται στον ίδιο οπτικό άξονα. Το Digital Cockpit Pro έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment φτάνει τις 12,9 ίντσες. Η καμπίνα διαθέτει υφασμάτινες επενδύσεις στο ταμπλό και προσεγμένες επιφάνειες, με στόχο να προσφέρει περισσότερο φιλόξενο και ποιοτικό χαρακτήρα. Παράλληλα, η Volkswagen έχει διατηρήσει ξεχωριστά φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, βελτιώνοντας σημαντικά την εργονομία. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες είναι η λειτουργία Retro. Με το πάτημα του πλήκτρου View στο τιμόνι, ο ψηφιακός πίνακας αλλάζει εμφάνιση και υιοθετεί γραφικά εμπνευσμένα από το πρώτο Volkswagen Golf. Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται ένα κλασικό ταχύμετρο, ενώ στα δεξιά προβάλλεται ένα όργανο που θυμίζει στροφόμετρο, αλλά στην πραγματικότητα δείχνει την παροχή και την ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του ID. Cross είναι η πρακτικότητα. Παρότι οι εξωτερικές του διαστάσεις παραμένουν περιορισμένες, το ηλεκτρικό SUV προσφέρει περισσότερο χώρο από το θερμικό T-Cross. Ο κύριος χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 475 λίτρων, δηλαδή είναι κατά 20 λίτρα μεγαλύτερος από εκείνον του T-Cross. Κάτω από το μεταβλητό δάπεδο υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, ενώ κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται ένα μικρό frunk 25 λίτρων. Ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος είναι αρκετός για το καλώδιο φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να καταλαμβάνουν χώρο στο πίσω πορτμπαγκάζ. Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες, με το μακρύ για τα δεδομένα της κατηγορίας μεταξόνιο να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για τα γόνατα των πίσω επιβατών.

Το νέο Volkswagen ID. Cross θα διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και δύο επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση αποδίδει 116 PS και συνδυάζεται με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh. Ακολουθεί η έκδοση των 135 PS, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η ισχυρότερη επιλογή των 211 PS, με μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 427 km κατά WLTP, τιμή που επιτρέπει στο ID. Cross να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και για μεγαλύτερα ταξίδια. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας ID., τα οποία διαθέτουν κατά κανόνα πίσω κίνηση, το ID. Cross χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον εμπρός άξονα. Πρόκειται για τον νέο ηλεκτροκινητήρα APP290, ο οποίος έχει εξελιχθεί ειδικά για τη νέα πλατφόρμα MEB+.

Η ισχύς φόρτισης AC φτάνει τα 11 kW, τόσο σε οικιακό wallbox όσο και σε συμβατό δημόσιο φορτιστή. Η μικρή μπαταρία των 37 kWh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW και μπορεί να φορτιστεί από το 10% έως το 80% σε περίπου 23 λεπτά. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh δέχεται έως 105 kW, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά. Η απόλυτη ισχύς δεν εντυπωσιάζει με βάση τα δεδομένα της αγοράς, όμως η Volkswagen υποστηρίζει ότι η σταθερή καμπύλη φόρτισης περιορίζει τον συνολικό χρόνο αναμονής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και λειτουργία Vehicle-to-Load, η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW.

Το ID. Cross αποκτά τεχνολογίες που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε ακριβότερες κατηγορίες. Η νέα γενιά του Connected Travel Assist χρησιμοποιεί online δεδομένα και μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες. Όταν εντοπίσει κόκκινο φανάρι, έχει τη δυνατότητα να επιβραδύνει αυτόματα το αυτοκίνητο έως την πλήρη ακινητοποίησή του, εντός φυσικά των ορίων λειτουργίας του συστήματος. Διαθέσιμη είναι επίσης λειτουργία One Pedal Driving, πανοραμική κάμερα Area View 360 μοιρών και το Park Assist Pro, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματα τον ελιγμό στάθμευσης ακόμη και μέσω smartphone. Για την ισχυρότερη έκδοση των 211 PS θα προσφέρεται προαιρετικά και προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC, στοιχείο ιδιαίτερα σπάνιο για ηλεκτρικό SUV αυτής της κατηγορίας.

Πόσο θα κοστίζει το Volkswagen ID. Cross;

Η προπώληση του ID. Cross ξεκινά στη Γερμανία με τις πλουσιότερες εκδόσεις Life και Style, οι οποίες αποδίδουν 211 PS και χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh. Η γερμανική τιμή εκκίνησης για αυτές τις εκδόσεις έχει οριστεί στα 36.525 ευρώ. Αργότερα θα ακολουθήσει η βασική έκδοση Trend, με 116 PS και μπαταρία 37 kWh, η οποία θα ξεκινά από μόλις 27.995 ευρώ. Οι τιμές και η ακριβής σύνθεση της ελληνικής γκάμας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Ωστόσο, η γερμανική τιμή της βασικής έκδοσης δείχνει ξεκάθαρα ότι η Volkswagen θέλει το ID. Cross να αποτελέσει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά SUV της ευρωπαϊκής αγοράς. Το μοντέλο που είδαμε στο Αμβούργο δεν επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το compact SUV. Ακολουθεί μια περισσότερο πρακτική προσέγγιση, συνδυάζοντας γνώριμη σχεδίαση, πραγματικά μεγάλους χώρους, σύγχρονη τεχνολογία και μια τιμή που μπορεί να φέρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Τι κρατάμε;