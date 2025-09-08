Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο Renault Clio VI – Δες τι άλλαξε στο Best Seller

Με έως 160 ίππους, 3,9 λίτρα/100 km και 29 συστήματα υποβοήθησης, το Best Seller Renault Clio ανεβαίνει επίπεδο σε όλους τους τομείς.

Η Renault παρουσίασε επίσημα το νέο Clio στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου

Πρόκειται για την έκτη γενιά του δημοφιλούς supermini, με μεγάλες αλλαγές σε σχεδίαση, τεχνολογία και κινητήρες

Για πρώτη φορά, η γκάμα δίνει έμφαση στην υβριδική τεχνολογία, με εκδόσεις έως 160 ίππους

Η Renault αποκάλυψε στο Μόναχο την έκτη γενιά του Clio, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το πιο επιτυχημένο supermini της μάρκας. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 17 εκατομμύρια μονάδες σε 120 χώρες και μια ιστορία 35 χρόνων, το Clio εξελίσσεται σε μια πιο ώριμη, δυναμική και τεχνολογικά προηγμένη εκδοχή του εαυτού του.

Μεγαλύτερο και πιο κομψό

Το νέο Clio μεγάλωσε κατά περίπου 7 εκατοστά σε μήκος, αποκτώντας πιο επιβλητική παρουσία στο δρόμο και καλύτερους χώρους στο εσωτερικό. Η σχεδίαση εμπνέεται από την πιο πρόσφατη αισθητική ταυτότητα της Renault:

Νέα μάσκα με έντονη γραμμή και εμφατικές / σπορ γρίλιες

Λεπτότερα LED φωτιστικά σώματα με χαρακτηριστική DRL «ταυτότητα»

Δυναμικές αναλογίες και πιο καθαρές γραμμές στο προφίλ

Το αποτέλεσμα είναι ένα Clio πιο «σοβαρό» αισθητικά, που αφήνει πίσω την εικόνα του καθαρά νεανικού supermini και πλησιάζει την αίσθηση ενός μικρού premium hatchback.

Υβριδικές και εναλλακτικές επιλογές

Η μεγάλη είδηση είναι ότι η Renault λανσάρει το νέο Clio με μια πλούσια γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων.

Full Hybrid E-Tech 160 ίππων : πρόκειται για την κορυφαία έκδοση, που συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση 67 hp. Η Renault υπόσχεται εκπομπές CO₂ μόλις 89 g/km και μέση κατανάλωση 3,9 l/100 km . Στην καθημερινή χρήση, έως και 80% των αστικών διαδρομών μπορεί να γίνουν ηλεκτρικά , με συνολικό όφελος καυσίμου έως 40% σε σχέση με αντίστοιχους βενζινοκινητήρες.

Βενζινοκίνητες εκδόσεις : διαθέσιμες από τους 115 ίππους, με στόχο το χαμηλότερο κόστος αγοράς.

LPG (υγραερίου): παραμένει στη γκάμα για επιλεγμένες αγορές, αποτελώντας οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Έτσι, το Clio VI καλύπτει τόσο όσους επιθυμούν κορυφαία υβριδική τεχνολογία όσο και εκείνους που προτιμούν πιο παραδοσιακές ή οικονομικές επιλογές.

Εσωτερικό με Google και ψηφιακό χαρακτήρα

Το εσωτερικό του Clio VI έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εμπειρία από ανώτερη κατηγορία:

Διπλές οθόνες 10 ιντσών , σε πανοραμικη διάταξη, με σύστημα OpenR Link

Ενσωμάτωση των υπηρεσιών της Google (Maps, Assistant, Play Store) για πλήρη συνδεσιμότητα

Μέχρι και 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), όπως ενεργό cruise control, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης

Η ποιότητα κατασκευής έχει αναβαθμιστεί, με περισσότερα μαλακά υλικά και νέους χρωματικούς συνδυασμούς, ώστε να ενισχυθεί η premium αίσθηση.

Παραγωγή και διάθεση

Η παραγωγή του νέου Clio VI θα πραγματοποιείται στην Τουρκία (Μπούρσα), ένα από τα πιο σημαντικά εργοστάσια της Renault. Η εμπορική διάθεση στην Ευρώπη ξεκινά μέσα στο 2025, με την Ελλάδα να αναμένεται να υποδεχτεί το νέο μοντέλο προς το τέλος της χρονιάς. Οι τιμές εκκίνησης εκτιμάται ότι θα τοποθετηθούν λίγο πάνω από αυτές της απερχόμενης έκδοσης.

