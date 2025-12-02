Η ανανεωμένη Toyota Corolla έρχεται με νέες αποχρώσεις, οικολογικά υλικά και αναβαθμισμένη τεχνολογία. Δες εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα.

Η Corolla συνεχίζει τη διαδρομή του δημοφιλέστερου μοντέλου στον κόσμο (12 γενιές, >50 εκατ. οχήματα) με στοχευμένες αναβαθμίσεις σε εμφάνιση, βιωσιμότητα και την απαραίτητη ψηφιοποίηση. Η παλέτα χρωμάτων εμπλουτίζεται με το ματ Onyx Grey (πρώτη φορά σε Corolla, αρχικά στις GR SPORT hatchback & Touring Sports) και τη μεταλλική Storm Grey. Το Onyx Grey λανσάρεται πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος του 2025 και επεκτείνεται στην Ευρώπη από το 2026.

Στην καμπίνα, η ταπετσαρία Samara — ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά — χρησιμοποιείται ευρύτερα σε καθίσματα/προσκέφαλα (και σε ειδικά σχέδια για το Sedan), ενώ αντικαθίστανται επενδύσεις δέρματος σε σημεία όπως τιμόνι και λεβιές με εναλλακτικά υλικά. Η προσέγγιση στοχεύει σε χαμηλότερο αποτύπωμα χωρίς να θίγει την αίσθηση ποιότητας.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3″ είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του οδηγού. Το Toyota Smart Connect+ με οθόνη 10,5″ υποστηρίζει πλοήγηση cloud με ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ OTA αναβαθμίσεις περνούν και σε συστήματα υποβοήθησης. Το Toyota T-Mate με το νεότερο Toyota Safety Sense επεκτείνει την προληπτική ασφάλεια με υποβοήθηση σε αναγνώριση κινδύνων, φρενάρισμα και τιμόνι.

Κινητήρες

Οι επιλογές κίνησης διατηρούνται: πλήρως υβριδικά σύνολα 1.8 και 2.0 λίτρων με απόδοση 140 και 197 ίππους, αντίστοιχα, ενώ στο Sedan προσφέρεται και 1.5 βενζίνη 125 PS.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

Corolla Sedan : από 21.570 € (1.5 125 PS, Active). Η 1.8 Hybrid 140 PS ξεκινά από 26.650 € .

Corolla Hatchback (5θυρο) : από 28.470 € (1.8 Hybrid 140 PS, Active Plus). Το 2.0 Hybrid στην έκδοση Style από 34.570 € .

Corolla Touring Sports (wagon): από 30.770 € (1.8 Hybrid 140 PS, Active Plus).

Σημείωση διαθεσιμότητας: Οι χρωματικές/υλικές ανανεώσεις (Onyx Grey κ.λπ.) λανσάρονται σταδιακά: πρώτα Ην. Βασίλειο (τέλη 2025) και από Μάρτιο 2026 στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις έχει ήδη ανακοινωθεί στις παραπάνω τιμές.

Τι κρατάμε;

Νέες αποχρώσεις (Onyx Grey, Storm Grey) και ανακυκλωμένα υλικά Samara στο εσωτερικό.

Στάνταρ 12,3″ πίνακας και 10,5″ Smart Connect+ με OTA .

Ίδιες υβριδικές επιλογές 1.8/2.0, συν 1.5 βενζίνη στο Sedan.

Τιμές Ελλάδας από 21.570 € (Sedan) – πλήρης γκάμα Hatchback & Touring Sports σε υβριδικά.

