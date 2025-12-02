quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Στέλιος Παππάς
ananeomeni-toyota-corolla-analytika-ekdoseis-kai-times-stin-ellada-785056

Η ανανεωμένη Toyota Corolla έρχεται με νέες αποχρώσεις, οικολογικά υλικά και αναβαθμισμένη τεχνολογία. Δες εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα.

Η Corolla συνεχίζει τη διαδρομή του δημοφιλέστερου μοντέλου στον κόσμο (12 γενιές, >50 εκατ. οχήματα) με στοχευμένες αναβαθμίσεις σε εμφάνιση, βιωσιμότητα και την απαραίτητη ψηφιοποίηση. Η παλέτα χρωμάτων εμπλουτίζεται με το ματ Onyx Grey (πρώτη φορά σε Corolla, αρχικά στις GR SPORT hatchback & Touring Sports) και τη μεταλλική Storm Grey. Το Onyx Grey λανσάρεται πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος του 2025 και επεκτείνεται στην Ευρώπη από το 2026.

Στην καμπίνα, η ταπετσαρία Samara — ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά — χρησιμοποιείται ευρύτερα σε καθίσματα/προσκέφαλα (και σε ειδικά σχέδια για το Sedan), ενώ αντικαθίστανται επενδύσεις δέρματος σε σημεία όπως τιμόνι και λεβιές με εναλλακτικά υλικά. Η προσέγγιση στοχεύει σε χαμηλότερο αποτύπωμα χωρίς να θίγει την αίσθηση ποιότητας.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3″ είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του οδηγού. Το Toyota Smart Connect+ με οθόνη 10,5″ υποστηρίζει πλοήγηση cloud με ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ OTA αναβαθμίσεις περνούν και σε συστήματα υποβοήθησης. Το Toyota T-Mate με το νεότερο Toyota Safety Sense επεκτείνει την προληπτική ασφάλεια με υποβοήθηση σε αναγνώριση κινδύνων, φρενάρισμα και τιμόνι.

Κινητήρες

Οι επιλογές κίνησης διατηρούνται: πλήρως υβριδικά σύνολα 1.8 και 2.0 λίτρων με απόδοση 140 και 197 ίππους, αντίστοιχα, ενώ στο Sedan προσφέρεται και 1.5 βενζίνη 125 PS.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

  • Corolla Sedan: από 21.570 € (1.5 125 PS, Active). Η 1.8 Hybrid 140 PS ξεκινά από 26.650 €.

  • Corolla Hatchback (5θυρο): από 28.470 € (1.8 Hybrid 140 PS, Active Plus). Το 2.0 Hybrid στην έκδοση Style από 34.570 €.

  • Corolla Touring Sports (wagon): από 30.770 € (1.8 Hybrid 140 PS, Active Plus).

Σημείωση διαθεσιμότητας: Οι χρωματικές/υλικές ανανεώσεις (Onyx Grey κ.λπ.) λανσάρονται σταδιακά: πρώτα Ην. Βασίλειο (τέλη 2025) και από Μάρτιο 2026 στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις έχει ήδη ανακοινωθεί στις παραπάνω τιμές.

Τι κρατάμε;

  • Νέες αποχρώσεις (Onyx Grey, Storm Grey) και ανακυκλωμένα υλικά Samara στο εσωτερικό.

  • Στάνταρ 12,3″ πίνακας και 10,5″ Smart Connect+ με OTA.

  • Ίδιες υβριδικές επιλογές 1.8/2.0, συν 1.5 βενζίνη στο Sedan.

  • Τιμές Ελλάδας από 21.570 € (Sedan) – πλήρης γκάμα Hatchback & Touring Sports σε υβριδικά.

Όλες οι ειδήσεις

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota Corolla
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

afto-einai-to-ananeomeno-toyota-corolla-cross-pou-erchetai-to-kalokairi-758383

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

08.05.2025

Αυτό είναι το ανανεωμένο Toyota Corolla Cross που έρχεται το καλοκαίρι
toyota-land-cruiser-nea-ipia-yvridiki-ekdosi-pote-erchetai-ellada-764150

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

23.06.2025

Toyota Land Cruiser: Νέα ήπια υβριδική έκδοση – Πότε έρχεται Ελλάδα
neo-toyota-aygo-x-yvridiko-opos-eprepe-761413

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

02.06.2025

Νέο Toyota Aygo X: Υβριδικό… όπως έπρεπε!
toyota-gr-corolla-afto-einai-to-neo-peiramatozoo-tou-akio-toyoda-755799

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

07.04.2025

Toyota GR Corolla: Αυτό είναι το νέο «πειραματόζωο» του Akio Toyoda
toyota-urban-cruiser-ilektriki-metamorfosi-748744

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

26.01.2025

Toyota Urban Cruiser: Ηλεκτρική Μεταμόρφωση
neo-volkswagen-t-roc-analytika-kinitires-kai-ekdoseis-pou-tha-doume-stin-ellada-784123

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

24.11.2025

Νέο Volkswagen T-Roc: Αναλυτικά κινητήρες και εκδόσεις που θα δούμε στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις