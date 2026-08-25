Ανανεώνεται το ομορφότερο Renault που κυκλοφορεί σήμερα – Οι εκδόσεις

Το Renault 5 E-Tech ανανεώνεται με μεγαλύτερη αυτονομία, νέα βασική έκδοση 110 PS, μπαταρία LFP και επιπλέον τεχνολογία.

Το Renault 5 E-Tech electric ανανεώνεται, χωρίς να αλλάζει τη σχεδιαστική συνταγή που το έχει κάνει ένα από τα πιο ξεχωριστά ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Οι αλλαγές για τη νέα γκάμα επικεντρώνονται κυρίως στην αποδοτικότητα, την αυτονομία και τις διαθέσιμες εκδόσεις, ενώ προστίθενται νέα χρώματα, περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και αναβαθμισμένες ψηφιακές λειτουργίες.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει στις ευρωπαϊκές αγορές όπου διατίθεται το μοντέλο, ενώ ορισμένα από τα νέα χαρακτηριστικά θα γίνουν διαθέσιμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς μεγαλύτερη μπαταρία

Η σημαντικότερη αναβάθμιση αφορά τις δύο ήδη γνωστές επιλογές μπαταρίας. Η Renault προχώρησε σε αεροδυναμικές βελτιώσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στους εξωτερικούς καθρέπτες, παράλληλα με αλλαγές στη διαχείριση της μπαταρίας.

Έτσι, η έκδοση Urban Range με μπαταρία 40 kWh και ηλεκτροκινητήρα 90 kW, δηλαδή 120 PS, φτάνει πλέον έως τα 315 km αυτονομίας WLTP, έναντι 312 km προηγουμένως.

Μεγαλύτερη είναι η βελτίωση στην Comfort Range των 52 kWh. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα των 110 kW ή 150 PS, η αυτονομία αυξάνεται από 410 σε έως 430 km WLTP.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Αυτονομία WLTP Five 36,5 kWh LFP 110 PS έως 305 km Urban Range 40 kWh 120 PS έως 315 km Comfort Range 52 kWh 150 PS έως 430 km

Νέα βασική έκδοση Five με μπαταρία LFP

Μεγαλύτερη αλλαγή έχουμε στη βάση της γκάμας. Η έκδοση Five εξακολουθεί προς το παρόν να προσφέρεται με τον συνδυασμό των 95 PS και της μπαταρίας των 40 kWh, όμως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσει νέο σύστημα κίνησης.

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 80 kW ή 110 PS και προέρχεται από την ίδια οικογένεια με εκείνον του Twingo E-Tech electric. Συνδυάζεται με νέα μπαταρία LFP 36,5 kWh, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία cell-to-pack ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος και να περιορίζεται το βάρος.

Παρά τη μικρότερη χωρητικότητα, η Renault ανακοινώνει αυτονομία έως 305 km κατά WLTP.

Το 0-50 km/h ολοκληρώνεται σε 3,5 δευτερόλεπτα, με τη συγκεκριμένη μέτρηση να αποτυπώνει περισσότερο την απόκριση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη παρά τις απόλυτες επιδόσεις.

Για πρώτη φορά γρήγορη φόρτιση και στη Five

Η νέα Five γίνεται παράλληλα πιο εύχρηστη εκτός πόλης. Μαζί με τον ενσωματωμένο φορτιστή AC των 6,6 kW, θα διαθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό και δυνατότητα DC φόρτισης έως 80 kW.

Η προσθήκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βασική έκδοση, καθώς της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ταχυφορτιστές και επομένως να μην περιορίζεται αποκλειστικά σε αστική χρήση.

Στις ισχυρότερες εκδόσεις συνεχίζουν να διατίθενται οι δύο μεγαλύτερες μπαταρίες και οι κινητήρες των 120 και 150 PS.

Ποιες εκδόσεις έχει το νέο Renault 5

Η γκάμα διαμορφώνεται γύρω από πέντε επίπεδα εξοπλισμού:

Five

Evolution

Techno

Iconic Cinq

Roland-Garros

Η μπαταρία Urban Range των 40 kWh με τους 120 PS διατίθεται στις Evolution και Techno.

Η μεγαλύτερη Comfort Range των 52 kWh με τους 150 PS προσφέρεται στις Evolution, Techno, Iconic Cinq και Roland-Garros.

Η Five αποτελεί την οικονομικότερη είσοδο στη σειρά και αποκτά πλέον το νέο σύνολο των 110 PS με την LFP μπαταρία των 36,5 kWh.

Νέα χρώματα και περισσότερη εξατομίκευση

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προστεθεί το νέο Flame Red, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τη Five έως και την Iconic Cinq.

Παράλληλα, το Metallic Schist Grey θα προσφέρεται από την Evolution μέχρι την ειδική Roland-Garros.

Στις επιλογές εξατομίκευσης προστίθενται:

οροφή Starry Black

Red ή Warm Titanium λεπτομέρειες στην οροφή

νέες ζάντες Techno σε προαιρετικό Gold φινίρισμα

νέα γραφικά Vibrant5 και Hyper5 για οροφή και φτερά.

Στην Iconic αλλάζει και η επένδυση των καθισμάτων, με το νέο μπλε ύφασμα να αντικαθιστά το προηγούμενο κίτρινο.

Πιο «έξυπνο» με Gemini

Στο εσωτερικό προστίθενται αρκετές τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Το σύστημα e-call γίνεται πλέον συμβατό με δίκτυα 4G, ενώ κάνει πρεμιέρα ένας νέος μαγνητικός και ψυχόμενος ασύρματος φορτιστής Qi2 για smartphone.

Σύμφωνα με τη Renault, μπορεί να ανακτήσει έως το 50% της μπαταρίας ενός συμβατού τηλεφώνου μέσα σε μία ώρα, περιορίζοντας παράλληλα την υπερθέρμανση.

Αλλάζει επίσης η λειτουργία επιλογής προγράμματος οδήγησης. Το MySense αντικαθίσταται από το νέο Smart mode, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ Eco, Comfort και Sport ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την αμεσότερη απόκριση του Sport κατά την προσπέραση και στη συνέχεια να περάσει σε Eco όταν ο οδηγός μειώσει ταχύτητα.

Το Google Assistant δίνει τη θέση του στο Gemini

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή θα φτάσει μέσω ενημέρωσης Over-the-Air. Το Gemini της Google αντικαθιστά το Google Assistant, επιτρέποντας περισσότερο φυσικές συνομιλίες και σύνθετες φωνητικές εντολές.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες προκαθορισμένες φράσεις, ενώ μπορεί να διακόψει το Gemini κατά τη διάρκεια μιας απάντησης ή ακόμη και να αλλάξει γλώσσα μέσα στην ίδια συνομιλία.

Η Renault προσθέτει επίσης 2 GB δεδομένων κάθε μήνα για τρία χρόνια, ή για όλη τη διάρκεια συγκεκριμένων συμβολαίων leasing μέσω Mobilize Financial Services. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα 2 GB μπορούν ενδεικτικά να καλύψουν έως 40 ώρες streaming μουσικής σε τυπική ποιότητα ή περίπου τρεις ώρες streaming βίντεο.

Θα παρουσιαστεί και στο Παρίσι

Η ανανεωμένη γκάμα του Renault 5 E-Tech electric θα κάνει δημόσια εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Η Renault δεν αλλάζει δραματικά το μοντέλο που ήδη γνωρίζουμε. Επιλέγει να βελτιώσει στοχευμένα τα σημεία που επηρεάζουν περισσότερο την καθημερινή χρήση, δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία στις υπάρχουσες εκδόσεις και κυρίως κάνοντας τη βασική Five πιο ολοκληρωμένη.

Τι κρατάμε;