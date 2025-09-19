Ανανέωση για την Alfa Romeo Junior: Τι αλλαγές φέρνει;

Η Alfa Romeo Junior MY26 φέρνει νέες εκδόσεις Sprint & Ti, πακέτα Sport και Techno, πιο προσιτή τετρακίνηση Q4 και νέες ζάντες 18’’ Aero.
Η Alfa Romeo Junior MY26 άνοιξε τις παραγγελίες στην Ιταλία μετά από 50.000 πωλήσεις παγκοσμίως.
Νέα δομή εξοπλισμού με πακέτα Sprint, Ti, Sport και Techno για μεγαλύτερη εξατομίκευση.
Διαθέσιμη γκάμα κινητήρων: αμιγώς ηλεκτρικό, υβριδικό δικίνητο και υβριδικό Q4 τετρακίνητο.
Νέες λεπτομέρειες σχεδίασης, όπως οι ζάντες 18’’ Aero και οι 20’’ Venti στη Veloce Elettrica.
Μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην τετρακίνηση Q4, με πιο προσιτή έκδοση Sprint.
Οι παραγγελίες για τη νέα Junior MY26 άνοιξαν
Η Alfa Romeo ανακοίνωσε το άνοιγμα παραγγελιών για τη νέα Junior MY26, το B-SUV που έχει ήδη ξεπεράσει τις 50.000 πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην premium κατηγορία. Με την ανανέωση του 2026, η Junior γίνεται πιο πλούσια, πιο ευέλικτη και πιο ξεκάθαρη στη διάρθρωση των εκδόσεών της.
Νέα φιλοσοφία με πακέτα εξοπλισμού
Η γκάμα οργανώνεται πλέον γύρω από τις εκδόσεις Sprint και Ti, με δύο θεματικά πακέτα: Sport και Techno.
Sprint: Επικεντρώνεται στην καθημερινή άνεση, με μαύρο γυαλιστερό body kit, φιμέ τζάμια, RGB ambient lighting, πλοήγηση με αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και λεπτομέρειες που συνδυάζουν στυλ με πρακτικότητα.
Ti: Προσανατολισμένη στην κομψότητα και την premium εμπειρία, με θερμαινόμενα ηλεκτρικά καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, Cargo Flex Kit, αλουμινένια πεντάλ και διακοσμητικά.
Sport Pack: Αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα, με καθίσματα Sabelt, κόκκινες λεπτομέρειες, paddles στο τιμόνι και αγωνιστικά στοιχεία σχεδίασης.
Techno Pack: Φέρνει την αιχμή της τεχνολογίας, με Matrix LED προβολείς, συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, ηλεκτρική πίσω πόρτα, κάμερα 180°, αισθητήρες 360° και πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας με ασύρματη φόρτιση και audio system.
Γκάμα κινητήρων – περισσότερες επιλογές από ποτέ
Η Junior MY26 συνεχίζει να ξεχωρίζει για την πλούσια γκάμα κινητήρων στην premium compact κατηγορία:
100% ηλεκτρική
Υβριδική δικίνητη (2WD Hybrid)
Υβριδική τετρακίνητη Q4, που πλέον διατίθεται και στη Sprint, με πιο προσιτές προδιαγραφές: ζάντες 18’’ Fori, Full LED προβολείς, υφασμάτινα καθίσματα με μοτίβο Biscione, techno-leather τιμόνι, adaptive cruise control και πίσω αισθητήρες.
Με αυτό τον τρόπο, περισσότεροι οδηγοί έχουν πρόσβαση στην τετρακίνηση και στην οδηγική απόλαυση που υπόσχεται η Alfa Romeo.
Σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Η Junior MY26 αποκτά νέα στοιχεία που ενισχύουν τον σπορ και κομψό χαρακτήρα της:
Νέες ζάντες 18’’ Aero με έμφαση στην αεροδυναμική και την κομψότητα.
Διατήρηση των κλασικών επιλογών Petali και Fori, αλλά και των 20’’ Venti για την κορυφαία ηλεκτρική Veloce.
Συνδυασμός ιταλικού στυλ, τεχνολογίας και καθημερινής χρηστικότητας που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.
Τι κρατάμε;
50.000+ παραγγελίες ήδη για το μικρό premium μοντέλο της Alfa Romeo.
Ανανεωμένη γκάμα με Sprint και Ti, εμπλουτισμένες από τα πακέτα Sport και Techno.
Πιο προσιτή τετρακίνηση Q4, διαθέσιμη για πρώτη φορά στην Sprint.
Νέες ζάντες Aero 18’’ και συνέχιση των εμβληματικών Petali, Fori και Venti.
Η Junior MY26 εδραιώνει την Alfa Romeo ως κορυφαία επιλογή στο compact premium σπορ κομμάτι της αγοράς.
