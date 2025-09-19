Ανανέωση για την Alfa Romeo Junior: Τι αλλαγές φέρνει;

Η Alfa Romeo Junior MY26 φέρνει νέες εκδόσεις Sprint & Ti, πακέτα Sport και Techno, πιο προσιτή τετρακίνηση Q4 και νέες ζάντες 18’’ Aero.

Η Alfa Romeo Junior MY26 άνοιξε τις παραγγελίες στην Ιταλία μετά από 50.000 πωλήσεις παγκοσμίως.

Νέα δομή εξοπλισμού με πακέτα Sprint, Ti, Sport και Techno για μεγαλύτερη εξατομίκευση.

Διαθέσιμη γκάμα κινητήρων : αμιγώς ηλεκτρικό, υβριδικό δικίνητο και υβριδικό Q4 τετρακίνητο.

Νέες λεπτομέρειες σχεδίασης , όπως οι ζάντες 18’’ Aero και οι 20’’ Venti στη Veloce Elettrica.

Μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην τετρακίνηση Q4, με πιο προσιτή έκδοση Sprint.

Οι παραγγελίες για τη νέα Junior MY26 άνοιξαν

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε το άνοιγμα παραγγελιών για τη νέα Junior MY26, το B-SUV που έχει ήδη ξεπεράσει τις 50.000 πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην premium κατηγορία. Με την ανανέωση του 2026, η Junior γίνεται πιο πλούσια, πιο ευέλικτη και πιο ξεκάθαρη στη διάρθρωση των εκδόσεών της.

Νέα φιλοσοφία με πακέτα εξοπλισμού

Η γκάμα οργανώνεται πλέον γύρω από τις εκδόσεις Sprint και Ti, με δύο θεματικά πακέτα: Sport και Techno.

Sprint : Επικεντρώνεται στην καθημερινή άνεση, με μαύρο γυαλιστερό body kit, φιμέ τζάμια, RGB ambient lighting, πλοήγηση με αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και λεπτομέρειες που συνδυάζουν στυλ με πρακτικότητα.

Ti : Προσανατολισμένη στην κομψότητα και την premium εμπειρία, με θερμαινόμενα ηλεκτρικά καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, Cargo Flex Kit, αλουμινένια πεντάλ και διακοσμητικά.

Sport Pack : Αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα, με καθίσματα Sabelt , κόκκινες λεπτομέρειες, paddles στο τιμόνι και αγωνιστικά στοιχεία σχεδίασης.

Techno Pack: Φέρνει την αιχμή της τεχνολογίας, με Matrix LED προβολείς, συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, ηλεκτρική πίσω πόρτα, κάμερα 180°, αισθητήρες 360° και πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας με ασύρματη φόρτιση και audio system.

Γκάμα κινητήρων – περισσότερες επιλογές από ποτέ

Η Junior MY26 συνεχίζει να ξεχωρίζει για την πλούσια γκάμα κινητήρων στην premium compact κατηγορία:

100% ηλεκτρική

Υβριδική δικίνητη (2WD Hybrid)

Υβριδική τετρακίνητη Q4, που πλέον διατίθεται και στη Sprint, με πιο προσιτές προδιαγραφές: ζάντες 18’’ Fori, Full LED προβολείς, υφασμάτινα καθίσματα με μοτίβο Biscione, techno-leather τιμόνι, adaptive cruise control και πίσω αισθητήρες.

Με αυτό τον τρόπο, περισσότεροι οδηγοί έχουν πρόσβαση στην τετρακίνηση και στην οδηγική απόλαυση που υπόσχεται η Alfa Romeo.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες

Η Junior MY26 αποκτά νέα στοιχεία που ενισχύουν τον σπορ και κομψό χαρακτήρα της:

Νέες ζάντες 18’’ Aero με έμφαση στην αεροδυναμική και την κομψότητα.

Διατήρηση των κλασικών επιλογών Petali και Fori , αλλά και των 20’’ Venti για την κορυφαία ηλεκτρική Veloce.

Συνδυασμός ιταλικού στυλ, τεχνολογίας και καθημερινής χρηστικότητας που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.

Τι κρατάμε;

50.000+ παραγγελίες ήδη για το μικρό premium μοντέλο της Alfa Romeo.

Ανανεωμένη γκάμα με Sprint και Ti , εμπλουτισμένες από τα πακέτα Sport και Techno .

Πιο προσιτή τετρακίνηση Q4 , διαθέσιμη για πρώτη φορά στην Sprint.

Νέες ζάντες Aero 18’’ και συνέχιση των εμβληματικών Petali, Fori και Venti.

Η Junior MY26 εδραιώνει την Alfa Romeo ως κορυφαία επιλογή στο compact premium σπορ κομμάτι της αγοράς.

