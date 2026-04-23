Αποκάλυψη για τη νέα BMW Σειρά 7 – Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Η νέα BMW Σειρά 7 δεν είναι απλώς ένα ακόμη facelift ή μια ανανέωση εξοπλισμού. Είναι η πιο ουσιαστική αναβάθμιση που έχει δεχτεί ποτέ το μοντέλο, ένα αυτοκίνητο που παραδοσιακά λειτουργεί ως τεχνολογικός «ηγέτης» για όλη τη γκάμα της BMW.

Και αυτή τη φορά, η μετάβαση είναι ξεκάθαρη: περισσότερη τεχνολογία Neue Klasse, περισσότερη ηλεκτροκίνηση και μια συνολική εμπειρία που αλλάζει τον ορισμό της πολυτέλειας. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ώρες, με την παραγωγή και το εμπορικό λανσάρισμα να ακολουθούν λίγους μήνες αργότερα, από τον Ιούλιο του 2026.

Η νέα BMW Σειρά 7 αποτελεί την έβδομη γενιά του μοντέλου και ταυτόχρονα το πιο ολοκληρωμένο τεχνολογικό άλμα στην ιστορία του. Δεν μιλάμε απλώς για εξέλιξη, αλλά για ένα αυτοκίνητο που φέρνει τεχνολογίες από τη Neue Klasse σε μια ήδη υπάρχουσα ναυαρχίδα, κάτι που σηματοδοτεί τη μελλοντική κατεύθυνση ολόκληρης της μάρκας. Η BMW διατηρεί τον παραδοσιακό ρόλο της Σειράς 7 ως flagship, αλλά την επανατοποθετεί σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιοποίηση, η ηλεκτροκίνηση και η εξατομίκευση παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το αποτέλεσμα είναι ένα sedan που απευθύνεται τόσο στον οδηγό όσο και στον επιβάτη, με δύο εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες χρήσης να συνυπάρχουν.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της BMW, με πιο «μονολιθική» προσέγγιση και καθαρές επιφάνειες. Η φωτιζόμενη μάσκα Iconic Glow και τα λεπτά κρυστάλλινα φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στο πλάι, η έμφαση δίνεται στις καθαρές γραμμές και την αίσθηση μήκους, ενώ πίσω τα νέα φωτιστικά σώματα και η απουσία έντονων γραμμών ενισχύουν την premium εικόνα. Η BMW δίνει τεράστια σημασία στην εξατομίκευση, με περισσότερους από 500 συνδυασμούς χρωμάτων μέσω BMW Individual, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο.

Το εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 7 δεν θυμίζει απλώς πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά έναν πλήρως ψηφιακό χώρο εμπειρίας. Η νέα αρχιτεκτονική με το BMW Panoramic iDrive και το Operating System X αλλάζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης οδηγού και αυτοκινήτου, με πληροφορίες να προβάλλονται σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ. Παράλληλα, για πρώτη φορά υπάρχει οθόνη για τον συνοδηγό, ενώ το γνωστό Theatre Screen εξελίσσεται σε ένα πλήρες σύστημα ψυχαγωγίας 8K για τους πίσω επιβάτες. Η αίσθηση ποιότητας ενισχύεται από υλικά όπως δέρμα, ξύλο, μέταλλο και κρύσταλλο, ενώ οι δυνατότητες εξατομίκευσης φτάνουν σε επίπεδο που δύσκολα συναντάς ακόμη και στην κατηγορία.

Η νέα BMW Σειρά 7 παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της επιλογής, αλλά αυτή τη φορά με σαφή μετατόπιση προς την ηλεκτροκίνηση. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις i7, οι οποίες αποδίδουν από 455 έως και 680 ίππους στην κορυφαία M70 xDrive, με τη μεγάλη μπαταρία των 112,5 kWh να εξασφαλίζει αυτονομία που αγγίζει τα 708 km κατά WLTP, ενώ η φόρτιση 10 έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 28 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Παράλληλα, η BMW διατηρεί ισχυρή παρουσία και στα plug-in hybrid σύνολα, με εκδόσεις όπως η 750e xDrive και η M760e xDrive να συνδυάζουν εξακύλινδρους κινητήρες με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας έως και 612 ίππους. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει περίπου τα 70 με 80 km, κάτι που στην πράξη επιτρέπει καθημερινή μετακίνηση χωρίς κατανάλωση καυσίμου, αλλά και πλήρη αξιοποίηση της ισχύος σε ταξίδι. Για όσους εξακολουθούν να προτιμούν πιο «παραδοσιακές» λύσεις, η γκάμα περιλαμβάνει και εκδόσεις με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, τόσο σε βενζίνη όσο και σε diesel, με την 740d xDrive να προστίθεται από τον Νοέμβριο του 2026, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την αυτονομία για μεγάλες αποστάσεις. Η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η BMW δεν καταργεί τίποτα, αλλά επεκτείνει τα πάντα. Και μέσα σε αυτή την πλήρη γκάμα, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο χτίζεται το μέλλον της Σειράς 7.

Η νέα Σειρά 7 ανεβάζει τον πήχη και στα συστήματα υποβοήθησης. Με χρήση AI και το σύστημα BMW Symbiotic Drive, το αυτοκίνητο γίνεται πιο «έξυπνο» και πιο συνεργάσιμο με τον οδηγό. Το Motorway Assistant επιτρέπει οδήγηση χωρίς χέρια στον αυτοκινητόδρομο έως 130 km/h, ενώ τα νέα συστήματα στάθμευσης και αστικής πλοήγησης κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη από ποτέ.

Παρά τον έντονα ψηφιακό χαρακτήρα, η BMW δεν ξεχνά το βασικό της DNA. Η νέα Σειρά 7 συνεχίζει να προσφέρει αυτό που υπόσχεται πάντα: συνδυασμό άνεσης και δυναμισμού. Η στάνταρ αερανάρτηση δύο αξόνων, τα προηγμένα συστήματα διεύθυνσης και τα ενεργά συστήματα ελέγχου κίνησης εξασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικό είτε οδηγείς είτε σε οδηγούν.

Η νέα BMW Σειρά 7 παρουσιάστηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2026 και η παραγωγή της ξεκινά στο εργοστάσιο του Dingolfing. Το εμπορικό λανσάρισμα στις αγορές παγκοσμίως τοποθετείται από τον Ιούλιο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να ακολουθούν άμεσα. Η συνέχεια αναμένεται εξίσου δυναμική, με επιπλέον εκδόσεις και τεχνολογίες να προστίθενται σταδιακά μέσα στο 2026 και το 2027.

