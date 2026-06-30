Αποκάλυψη για τη νέα BMW X5 με ηλεκτρικές εκδόσεις

Η BMW X5 περνά στην πέμπτη γενιά της και ετοιμάζεται να ανοίξει το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της, με νέα σχεδίαση, τεχνολογίες από τη Neue Klasse και για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Από το 1999, όταν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, η BMW X5 είχε έναν ξεκάθαρο ρόλο μέσα στη γκάμα της μάρκας. Ήταν το μοντέλο που δημιούργησε ουσιαστικά την οικογένεια BMW X και έφερε στην αγορά την έννοια του Sports Activity Vehicle, συνδυάζοντας την πρακτικότητα και την επιβλητική εικόνα ενός SUV με την οδηγική αίσθηση που περιμένει κανείς από μια BMW. Τώρα, η πέμπτη γενιά της έρχεται με την πιο πλούσια και τεχνολογικά σύνθετη γκάμα που είχε ποτέ το μοντέλο. Η νέα BMW X5 θα είναι το πρώτο μοντέλο της BMW που θα προσφέρεται με πέντε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Η γκάμα θα περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης και diesel με 48V mild hybrid τεχνολογία, plug-in hybrid εκδόσεις, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5, αλλά και την BMW iX5 Hydrogen, η οποία θα ακολουθήσει αργότερα ως έκδοση παραγωγής με κυψέλη καυσίμου υδρογόνου. Με άλλα λόγια, η BMW δεν επιλέγει μία μόνο διαδρομή για το μέλλον της X5, αλλά κρατά ανοιχτές όλες τις τεχνολογικές επιλογές.

Σχεδιαστικά, η νέα BMW X5 κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, χωρίς να χάνει τις αναλογίες που τη χαρακτηρίζουν. Το εμπρός μέρος είναι πιο κάθετο, πιο επιβλητικό και πιο καθαρό, με τη φωτιζόμενη μάσκα BMW kidney Iconic Glow και τα νέα φωτιστικά σώματα double-X, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά σε BMW. Τα νέα φώτα ενσωματώνουν φώτα πορείας, φώτα ημέρας, φλας και φώτα θέσης σε ένα ενιαίο στοιχείο. Στάνταρ προσφέρονται Adaptive LED προβολείς με λειτουργία cornering, matrix λειτουργία μεγάλης σκάλας με εμβέλεια έως 600 μέτρα και BMW Selective Beam.

Στο προφίλ, η εικόνα είναι πιο καθαρή και μονολιθική, με νέες χειρολαβές BMW Winglets ενσωματωμένες στις κολόνες B και C. Με ένα ελαφρύ άγγιγμα ανοίγουν οι ηλεκτρικά υποβοηθούμενες πόρτες, ενώ το Soft Close ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. Πίσω, τα λεπτά φωτιστικά σώματα επαναλαμβάνουν το μοτίβο double-X και εκτείνονται σχεδόν σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Η γκάμα χρωμάτων περιλαμβάνει 11 αποχρώσεις, ενώ οι ζάντες ξεκινούν από τις 21 ίντσες και φτάνουν για πρώτη φορά έως τις 23 ίντσες. Η BMW X5 M60e xDrive ξεχωρίζει με ειδικά M στοιχεία, τέσσερις απολήξεις εξάτμισης, M Yellow Lights και πιο επιθετική εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η νέα BMW X5 υιοθετεί βασικές τεχνολογίες της Neue Klasse. Το νέο BMW Panoramic iDrive βασίζεται στο BMW Operating System X και συνδυάζει το BMW Panoramic Vision, το 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών και το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι. Το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος της βάσης του παρμπρίζ, ενώ ο οδηγός μπορεί να διαμορφώσει widgets και ενδείξεις ανάλογα με τις ανάγκες του. Προαιρετικά διατίθεται και BMW Passenger Screen 14,6 ιντσών για τον συνοδηγό, με δυνατότητες streaming, gaming, εφαρμογών και βιντεοκλήσεων. Για λόγους ασφάλειας, η εσωτερική κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει πιθανή απόσπαση προσοχής του οδηγού και να μειώσει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.

Η BMW δίνει έμφαση και στα υλικά. Για πρώτη φορά προσφέρεται σχιστόλιθος ως διακοσμητική επιφάνεια, ενώ υπάρχουν στοιχεία από γυαλί σε χειριστήρια και επιλογείς. Στάνταρ είναι η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, ενώ προαιρετικά διατίθεται ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με έως 18 ηχεία και υποστήριξη Dolby Atmos. Τα σπορ καθίσματα είναι στάνταρ, ενώ προαιρετικά υπάρχουν πολυλειτουργικά καθίσματα με εξαερισμό και μασάζ. Οι πίσω επιβάτες έχουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, καθώς το μεταξόνιο έχει αυξηθεί, ενώ τα πίσω καθίσματα διαθέτουν πιο άνετη κλίση πλάτης.

Το μεγαλύτερο νέο της πέμπτης γενιάς είναι η BMW iX5, δηλαδή η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική X5 στην ιστορία. Η έκδοση BMW iX5 60 xDrive χρησιμοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, με αρχιτεκτονική 800V, δύο ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρική τετρακίνηση BMW xDrive. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 578 ίππους, με ροπή 805 Nm. Πίσω υπάρχει ένας ηλεκτρικά διεγειρόμενος σύγχρονος κινητήρας, ενώ μπροστά τοποθετείται ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία, καθώς επιτρέπει υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα, μειωμένες απώλειες και καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης, ειδικά όταν το εμπρός μοτέρ δεν χρειάζεται να συμμετέχει συνεχώς στην κίνηση.

Η μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 141 kWh και χρησιμοποιεί νέες κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου, με διάμετρο 46 mm και ύψος 120 mm. Η BMW αναφέρει ότι η νέα τεχνολογία κυψελών προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, ενώ η διάταξη cell-to-pack επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωσή τους στη μπαταρία χωρίς κλασική αρθρωτή δομή, μειώνοντας βάρος και κόστος. Σε επίπεδο επιδόσεων, η BMW iX5 60 xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα 210 km/h και προσφέρει αυτονομία έως 845 km κατά WLTP. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται από 23,9 έως 20,1 kWh/100 km, τιμές που δείχνουν ότι η BMW στοχεύει όχι απλώς σε ένα ηλεκτρικό μεγάλο SUV, αλλά σε ένα μοντέλο μεγάλων αποστάσεων.

Η νέα ηλεκτρική X5 φέρνει σοβαρή αναβάθμιση και στη φόρτιση. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, η BMW iX5 μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 460 kW σε ταχυφορτιστή DC. Σε ιδανικές συνθήκες, αυτό μεταφράζεται σε ανάκτηση έως 350 km αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά. Η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε 23 λεπτά, ενώ σε εναλλασσόμενο ρεύμα η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 22 kW στάνταρ, επιτρέποντας πλήρη φόρτιση σε περίπου 7 ώρες και 30 λεπτά. Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και αποθηκευτικός χώρος 53 λίτρων, κατάλληλος για το καλώδιο φόρτισης. Η BMW iX5 θα υποστηρίζει και bidirectional charging, δηλαδή αμφίδρομη φόρτιση. Έτσι, η μπαταρία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, ως προσωρινή αποθήκη ενέργειας για το σπίτι μέσω Vehicle-to-Home, αλλά και για επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο μέσω Vehicle-to-Grid, όπου αυτό υποστηρίζεται.

Εκτός από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η BMW ετοιμάζει και την BMW iX5 Hydrogen, η οποία θα λανσαριστεί αργότερα. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας με κυψέλη καυσίμου υδρογόνου. Το σύστημα κίνησης συνδυάζει κυψέλη καυσίμου τρίτης γενιάς, νέα τεχνολογία αποθήκευσης BMW Hydrogen Flat Storage και μπαταρία υψηλής τάσης. Η αυτονομία φτάνει έως 750 km, ενώ ο ανεφοδιασμός μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά. Το σύστημα αποθήκευσης αποτελείται από επτά δεξαμενές υψηλής πίεσης, κατασκευασμένες από σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα, και μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 7 kg υδρογόνου. Η BMW τονίζει ότι η έκδοση υδρογόνου δεν χάνει τον πρακτικό χαρακτήρα της X5 και μπορεί να κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Η νέα BMW X5 δεν εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η έκδοση BMW X5 40 xDrive διαθέτει εξακύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων με 48V mild hybrid σύστημα, οκτατάχυτο Steptronic και τετρακίνηση BMW xDrive. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 400 ίππους και τα 580 Nm, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα. Η diesel επιλογή, BMW X5 40d xDrive, χρησιμοποιεί επίσης εξακύλινδρο 3,0 λίτρων και 48V mild hybrid σύστημα, με ισχύ 313 ίππων και ροπή 670 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h έρχεται σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση WLTP κυμαίνεται από 7,3 έως 7,0 l/100 km. Οι plug-in hybrid εκδόσεις είναι δύο. Η BMW X5 50e xDrive αποδίδει συνδυαστικά 489 ίππους και 700 Nm, με ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km. Η κορυφαία BMW X5 M60e xDrive ανεβάζει την ισχύ στους 612 ίππους και τη ροπή στα 800 Nm, επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά για έως 98 km.

Η νέα BMW X5 διαθέτει στάνταρ adaptive suspension και κατανομή βάρους κοντά στο 50:50. Προαιρετικά υπάρχει Adaptive Chassis Control με αερανάρτηση δύο αξόνων και Integral Active Steering, ενώ στις ηλεκτρικές και plug-in hybrid εκδόσεις διατίθεται Adaptive Chassis Control Professional με ενεργή αντιστρεπτική προστασία. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις iX5 και στη μελλοντική iX5 Hydrogen χρησιμοποιείται το σύστημα Heart of Joy, το οποίο διαχειρίζεται κίνηση, φρένα, ανάκτηση ενέργειας και επιμέρους λειτουργίες του πλαισίου με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με προηγούμενα συστήματα.

Στα συστήματα υποβοήθησης, η νέα X5 προσφέρει στάνταρ Driving Assistant Plus, ενώ προαιρετικά υπάρχει Motorway & City Assistant με δυνατότητα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο έως 130 km/h, όπου επιτρέπεται. Το Parking Assistant Plus είναι επίσης στάνταρ, με απεικόνιση 360 μοιρών και δυνατότητα αποθήκευσης επαναλαμβανόμενων ελιγμών έως 200 μέτρα. Η παραγωγή της νέας BMW X5 θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg των ΗΠΑ, εκεί όπου κατασκευάζεται η X5 από το 1999. Το εμπορικό λανσάρισμα των πρώτων εκδόσεων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in hybrid εκδόσεις θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027. Με πάνω από 3,1 εκατομμύρια μονάδες σε τέσσερις γενιές, η BMW X5 αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της μάρκας. Η πέμπτη γενιά της δεν έρχεται απλώς για να συνεχίσει αυτή την πορεία, αλλά για να τη μεταφέρει σε μια νέα εποχή, όπου θερμικοί κινητήρες, plug-in hybrid τεχνολογία, αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και υδρογόνο συνυπάρχουν κάτω από το ίδιο αμάξωμα.

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