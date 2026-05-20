Αποκάλυψη για την Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé: Με 1.169 PS, ψεύτικο V8 και προσομοίωση ταχυτήτων

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé αποκαλύφθηκε με έως 1.169 PS, 0-100 km/h σε 2,1 sec και φόρτιση 460 km σε 10 λεπτά.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé περνά σε μια εντελώς νέα εποχή. Το νέο high-end ηλεκτρικό μοντέλο της AMG δεν προσπαθεί απλώς να αντικαταστήσει έναν θερμικό προκάτοχο με μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αλλά να φέρει στον δρόμο μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει ηλεκτρικό performance αυτοκίνητο.

Με έως 1.169 PS, τρεις ηλεκτροκινητήρες, αρχιτεκτονική 800V, μπαταρία εμπνευσμένη από τη Formula 1, φόρτιση έως 600 kW και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,1 δευτερόλεπτα, η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé δείχνει ξεκάθαρα ότι η AMG θέλει να κρατήσει ζωντανό το στοιχείο της έντασης ακόμη και χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τρεις ηλεκτροκινητήρες και έως 1.169 PS

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé βασίζεται στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική AMG.EA, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις ηλεκτροκινητήρες axial flux, δηλαδή αξονικής ροής. Ένας βρίσκεται στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία διαφοροποιείται από τους συμβατικούς ηλεκτροκινητήρες, καθώς η ηλεκτρομαγνητική ροή κινείται παράλληλα με τον άξονα περιστροφής. Το αποτέλεσμα είναι πιο compact διάταξη, υψηλή απόδοση, μεγάλη συνεχής ισχύς και δυνατότητα επαναλαμβανόμενης χρήσης της απόδοσης χωρίς γρήγορη πτώση επιδόσεων.

Στην κορυφαία έκδοση Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé 4MATIC+, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 860 kW, δηλαδή 1.169 PS, με ροπή 2.000 Nm. Η συνεχής ισχύς ανακοινώνεται στα 530 kW, δηλαδή 721 PS.

Η έκδοση Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé 4MATIC+ αποδίδει 600 kW, δηλαδή 816 PS, με ροπή 1.800 Nm και συνεχή ισχύ 375 kW, δηλαδή 510 PS.

Επιδόσεις hypercar σε τετράθυρο αμάξωμα

Οι επιδόσεις τοποθετούν το νέο μοντέλο σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η GT 63 4-Door Coupé ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 2,1 δευτερόλεπτα με 1-foot rollout, ενώ το 0-200 km/h έρχεται σε 6,4 δευτερόλεπτα. Χωρίς το 1-foot rollout, οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,4 sec για τα 0-100 km/h και 6,8 sec για τα 0-200 km/h.

Η GT 55 χρειάζεται 2,5 δευτερόλεπτα για τα 0-100 km/h με 1-foot rollout και 8,7 δευτερόλεπτα για τα 0-200 km/h. Χωρίς rollout, οι χρόνοι είναι 2,8 sec και 9,0 sec αντίστοιχα.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 300 km/h με το προαιρετικό Driver’s Package και στις δύο εκδόσεις.

Μπαταρία 106 kWh και φόρτιση 600 kW

Η νέα AMG GT 4-Door Coupé χρησιμοποιεί μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 106 kWh. Η Mercedes-AMG αναφέρει ότι η μπαταρία έχει εξελιχθεί με τεχνογνωσία από τη Formula 1, τη Mercedes-AMG ONE και τη Mercedes-AMG High Performance Powertrains στο Brixworth.

Το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο η χωρητικότητα, αλλά ο τρόπος ψύξης. Η μπαταρία αποτελείται από 2.660 κυλινδρικά στοιχεία, τα οποία ψύχονται άμεσα με ειδικό μη αγώγιμο ψυκτικό υγρό. Η λογική αυτή έχει στόχο τη σταθερή θερμοκρασία κάθε στοιχείου, ώστε η μπαταρία να μπορεί να αποδίδει και να φορτίζει σε πολύ υψηλά επίπεδα για περισσότερη ώρα.

Η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει μέγιστη ισχύ φόρτισης 600 kW, εφόσον υπάρχει κατάλληλη υποδομή. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Mercedes-AMG, το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει πάνω από 460 km αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 11 λεπτά.

Η μέγιστη αυτονομία WLTP φτάνει έως 696 km για την GT 63 και έως 700 km για την GT 55, με τις τιμές να περιμένουν την τελική έγκριση τύπου.

Ψεύτικος V8, αλλά όχι απλώς για το εφέ

Η πιο αμφιλεγόμενη και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα πλευρά του νέου μοντέλου είναι το πρόγραμμα AMGFORCE S+. Η AMG γνωρίζει ότι μεγάλο μέρος της ταυτότητάς της χτίστηκε γύρω από τον ήχο και την αίσθηση των V8 κινητήρων. Γι’ αυτό, αντί να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με απλώς τεχνητό ήχο, επιχειρεί να δημιουργήσει μια ολόκληρη εμπειρία που θυμίζει θερμικό AMG.

Το σύστημα χρησιμοποιεί περισσότερα από 1.600 αρχεία ήχου, τα οποία συνδυάζονται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το γκάζι, την επιτάχυνση, το φορτίο και τη συμπεριφορά του οδηγού. Η βάση του ήχου προέρχεται από την AMG GT-R, ενώ η τελική εμπειρία συνδυάζει ήχο, απτική αίσθηση και προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων.

Η AMG αναφέρει ότι στο AMGFORCE S+ υπάρχουν τεχνητές αλλαγές ταχυτήτων με στιγμιαία διακοπή ισχύος, ώστε ο οδηγός να νιώθει κάτι που θυμίζει κιβώτιο AMG SPEEDSHIFT. Το driver display αλλάζει επίσης εμφάνιση, υιοθετώντας κεντρική κυκλική διάταξη με στροφόμετρο που παραπέμπει σε θερμικό performance αυτοκίνητο.

Από καθαρά μηχανολογική άποψη, όλα αυτά είναι προφανώς προσομοίωση. Από οδηγική άποψη, όμως, δείχνουν την προσπάθεια της AMG να απαντήσει στο βασικό παράπονο πολλών φίλων των ηλεκτρικών performance μοντέλων που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά είναι γρήγορα μεν, αλλά συχνά αποστειρωμένα.

AMG Race Engineer και ρύθμιση συμπεριφοράς από τον οδηγό

Η νέα GT 4-Door Coupé διαθέτει το σύστημα AMG Race Engineer, το οποίο συγκεντρώνει τον έλεγχο των συστημάτων μετάδοσης, πρόσφυσης, απόκρισης και δυναμικής συμπεριφοράς.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν τρεις περιστροφικοί διακόπτες που επιτρέπουν στον οδηγό να ρυθμίσει την απόκριση των ηλεκτροκινητήρων, τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές και το επίπεδο επέμβασης του traction control. Η λογική θυμίζει καθαρά αγωνιστική προσέγγιση, με δυνατότητα πολύ πιο λεπτομερούς παραμετροποίησης από ένα απλό πρόγραμμα οδήγησης.

Το Response Control επηρεάζει την απόκριση στο γκάζι, το Agility Control αλλάζει την αίσθηση του αυτοκινήτου γύρω από τον κάθετο άξονα και το Traction Control προσφέρει εννέα στάδια ρύθμισης της πρόσφυσης, διαθέσιμα σε συγκεκριμένα προγράμματα και με το ESP απενεργοποιημένο.

Ενεργή αεροδυναμική και ανάρτηση AMG Active Ride Control

Για να περάσει αυτή η ισχύς στον δρόμο, η Mercedes-AMG έχει δουλέψει έντονα την αεροδυναμική. Το μοντέλο διαθέτει ενεργά στοιχεία AEROKINETICS, μεταξύ των οποίων δύο ενεργά venturi flow plates στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ενεργό πίσω διαχύτη και ενεργή πίσω αεροτομή.

Τα στοιχεία αυτά μεταβάλλουν τη ροή αέρα ανάλογα με την ταχύτητα και τη δυναμική κατάσταση, αυξάνοντας την κάθετη δύναμη ή μειώνοντας την αντίσταση όπου χρειάζεται. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι Cd 0,22, τιμή πολύ χαμηλή για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας και απόδοσης.

Στάνταρ είναι η ανάρτηση AMG Active Ride Control με αερανάρτηση και ημιενεργή αντιστρεπτική λειτουργία. Το σύστημα αντικαθιστά τις συμβατικές αντιστρεπτικές με υδραυλικά συνδεδεμένα στοιχεία, ώστε να μειώνει τις κλίσεις στις στροφές, αλλά να διατηρεί υψηλό επίπεδο άνεσης σε ευθεία πορεία.

Υπάρχει επίσης ενεργή τετραδιεύθυνση, με γωνία έως 6 μοίρες στους πίσω τροχούς. Κάτω από τα 80 km/h οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός για μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ πάνω από τα 80 km/h στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση για καλύτερη σταθερότητα.

Ηλεκτρική τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+

Η μετάδοση της ισχύος γίνεται μέσω του πλήρως μεταβλητού συστήματος AMG Performance 4MATIC+. Επειδή κάθε ηλεκτροκινητήρας μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, η κατανομή της ροπής εμπρός-πίσω και μεταξύ των δύο πίσω τροχών γίνεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Το εμπρός ηλεκτρικό μοτέρ λειτουργεί ως booster και αποσυνδέεται σε συνθήκες χαμηλού φορτίου για λόγους αποδοτικότητας. Όταν απαιτείται πρόσφυση ή επιπλέον ισχύς, επανέρχεται σε λειτουργία μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί από πιο αποδοτική πίσω κίνηση μέχρι πλήρη τετρακίνηση, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης και τις συνθήκες πρόσφυσης.

Σχεδίαση με χαμηλό αμάξωμα και ακραίες αναλογίες

Εξωτερικά, η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé διατηρεί τη λογική του τετράθυρου fastback, αλλά με πιο χαμηλή και επιθετική στάση. Παρότι η μπαταρία βρίσκεται στο πάτωμα, το αμάξωμα είναι 4 cm χαμηλότερο από τον προκάτοχο.

Το μήκος φτάνει τα 5.094 mm, το πλάτος τα 1.959 mm και το ύψος τα 1.411 mm, με μεταξόνιο 3.040 mm. Το βάρος DIN είναι 2.460 kg, κάτι αναμενόμενο για ένα ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο τέτοιας ισχύος και μπαταρίας.

Η μάσκα AMG με κάθετες γρίλιες διατίθεται για πρώτη φορά και φωτιζόμενη, ενώ το φωτιζόμενο αστέρι της Mercedes και τα φώτα ημέρας με μοτίβο αστεριού δημιουργούν νέα φωτιστική ταυτότητα. Πίσω, τα έξι στρογγυλά φωτιστικά σώματα σε σχεδίαση turbine δίνουν πιο ξεχωριστή εικόνα.

Εσωτερικό με MBUX, AI και AMG εφαρμογές

Στο εσωτερικό, η Mercedes-AMG συνδυάζει grand tourer λογική με πιο οδηγοκεντρικό cockpit. Μπροστά υπάρχουν ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη 14 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και οθόνη συνοδηγού 14 ιντσών.

Το σύστημα MBUX βασίζεται στο νέο Mercedes-Benz Operating System, με ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης από ChatGPT, Microsoft Bing και Google Gemini. Ο ψηφιακός βοηθός λειτουργεί πλέον πιο κοντά σε συνομιλητή, με δυνατότητα πιο σύνθετων διαλόγων.

Για την AMG υπάρχουν τρεις ειδικές εφαρμογές: Performance Menu, Set Up και Track Pace. Το πρώτο εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την ισχύ, την κατανομή ενέργειας, την αεροδυναμική, τις θερμοκρασίες και την κατάσταση της μπαταρίας. Το Set Up επιτρέπει λεπτομερή παραμετροποίηση, ενώ το Track Pace λειτουργεί ως εργαλείο τηλεμετρίας για χρήση σε πίστα.

Πρακτικότητα και παραγωγή

Παρά τον ακραίο χαρακτήρα της, η νέα GT 4-Door Coupé διατηρεί και πρακτικά στοιχεία. Ο χώρος αποσκευών είναι 415 λίτρα, ενώ υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος 41 λίτρων.

Η παραγωγή της θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Sindelfingen, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Βερολίνου-Marienfelde.

Οι παραγγελίες για τις εκδόσεις GT 63 και GT 55 αναμένεται να ανοίξουν άμεσα, με τη Mercedes-AMG να αναφέρει ότι η τιμολόγηση θα κινηθεί με βάση αντίστοιχα προηγούμενα μοντέλα. Συνεπώς, οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν ανά αγορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé Ηλεκτροκινητήρες 3 axial flux 3 axial flux Μέγιστη ισχύς 1.169 PS 816 PS Συνεχής ισχύς 721 PS 510 PS Ροπή 2.000 Nm 1.800 Nm Κίνηση AMG Performance 4MATIC+ AMG Performance 4MATIC+ 0-100 km/h με 1-foot rollout 2,1 sec 2,5 sec 0-100 km/h 2,4 sec 2,8 sec 0-200 km/h με 1-foot rollout 6,4 sec 8,7 sec Τελική ταχύτητα 300 km/h 300 km/h Μπαταρία 106 kWh καθαρά 106 kWh καθαρά Αρχιτεκτονική 800V 800V Φόρτιση DC έως 600 kW έως 600 kW 10-80% DC 11 λεπτά 11 λεπτά Αυτονομία WLTP 596-696 km 597-700 km Βάρος DIN 2.460 kg 2.460 kg

Τι κρατάμε;