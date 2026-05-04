quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αποκάλυψη για το νέο Kia XCeed – Πού θα κατασκευάζεται;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 04.05.2026
Στέλιος Παππάς
apokalypsi-gia-to-neo-kia-xceed-pou-tha-kataskevazetai-802090

Η Kia αποκάλυψε πού θα κατασκευάζεται το νέο XCeed. Η παραγωγή ξεκινά στα τέλη Μαΐου σε ευρωπαϊκό εργοστάσιο με αναβαθμισμένες γραμμές.

Το Kia XCeed ετοιμάζεται να περάσει στη νέα του φάση και πλέον έγινε γνωστό και ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του, καθώς μάθαμε πού θα κατασκευάζεται. Η Kia ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του ανανεωμένου crossover θα ξεκινήσει στις 29 Μαΐου στο εργοστάσιό της στη Ζίλινα της Σλοβακίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει τη σημασία της, γιατί δεν αφορά μόνο το ίδιο το XCeed, αλλά και τη συνολική στρατηγική της Kia στην Ευρώπη. Η μάρκα δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ισχυρή τοπική παραγωγική βάση για ένα μοντέλο που απευθύνεται σε μία από τις πιο εμπορικές και πιο σκληρά ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς.

Στο ίδιο εργοστάσιο θα κατασκευάζονται επίσης τα Sportage, EV4 και EV2.

Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η Kia βλέπει τη μονάδα της Ζίλινα ως κεντρικό κόμβο για το ευρωπαϊκό της χαρτοφυλάκιο, τόσο για συμβατικά όσο και για εξηλεκτρισμένα μοντέλα.

Τι λέει αυτό για τη στρατηγική της Kia στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση για την έναρξη παραγωγής του νέου XCeed συνοδεύεται και από ένα σαφές μήνυμα για τη συνολική κατεύθυνση της Kia. Η εταιρεία θέλει να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά με μια ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων, που θα εκτείνεται από βενζινοκίνητες και mild hybrid εκδόσεις έως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Το νέο XCeed εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Ένα crossover για το C-segment, με σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και κινητήρια σύνολα που θα καλύπτουν διαφορετικά προφίλ χρήσης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι ξέρουμε για το νέο XCeed

Η Kia περιγράφει το νέο XCeed ως ένα μοντέλο που στοχεύει σε έναν πιο δραστήριο, μοντέρνο τρόπο ζωής, με σχεδίαση που ακολουθεί τη γνωστή φιλοσοφία Opposites United της μάρκας. Το μοντέλο θα έρθει με συνολική ανανέωση, με την εταιρεία να μιλά για πιο εκλεπτυσμένη και σύγχρονη εικόνα που ενσωματώνει πιο έντονο crossover χαρακτήρα. Παράλληλα, έχουμε αναβαθμισμένη τεχνολογία και βελτιωμένη ποιότητα κύλισης.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η Kia έχει ήδη αναφέρει στοιχεία όπως:

  • διπλή οθόνη infotainment 12,3 ιντσών
  • Digital Key 2.0
  • βελτιώσεις στην άνεση και στην καθημερινή χρήση

Παράλληλα, το νέο XCeed θα συνεχίσει να διαθέτει γκάμα κινητήρων που θα περιλαμβάνει βενζινοκίνητες και mild hybrid επιλογές.

Τι κρατάμε;

  • Το νέο Kia XCeed θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Kia στη Ζίλινα της Σλοβακίας.
  • Η παραγωγή του ξεκινά στις 29 Μαΐου 2026.
  • Στην ίδια μονάδα θα παράγονται επίσης τα Sportage, EV4 και EV2.
  • Το νέο XCeed θα έρθει με αναβάθμιση σε σχεδίαση, τεχνολογία και άνεση.
  • Η γκάμα του θα περιλαμβάνει βενζινοκίνητες και mild hybrid εκδόσεις.
  • Η Kia τοποθετεί το μοντέλο ως σημαντικό παίκτη στο ευρωπαϊκό C-segment.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#C SUV#Kia#KIA XCEED
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

dacia-striker-apokalypsi-gia-to-neo-oikogeneiako-suv-me-timi-kato-apo-25-000-evro-795502

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

10.03.2026

Dacia Striker: Αποκάλυψη για το νέο οικογενειακό SUV με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ
neo-volkswagen-t-roc-analytika-kinitires-kai-ekdoseis-pou-tha-doume-stin-ellada-784123

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

24.11.2025

Νέο Volkswagen T-Roc: Αναλυτικά κινητήρες και εκδόσεις που θα δούμε στην Ελλάδα
afti-einai-i-nea-alfa-romeo-tonale-me-ti-kinitires-tha-erthei-stin-ellada-kai-pote-779359

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

15.10.2025

Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale: Με τι κινητήρες θα έρθει στην Ελλάδα και πότε
dacia-bigster-nea-yvridiki-ekdosi-me-aftonomia-1-450-km-kai-timi-kato-apo-25-000-evro-analytika-ta-paketa-778357

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

08.10.2025

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα
neo-audi-q3-sportback-des-tin-proti-timi-kai-pote-erchetai-stin-ellada-771953

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

25.08.2025

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα
neo-renault-austral-protes-times-gia-to-yvridiko-suv-pote-erchetai-ellada-755470

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

23.06.2025

Νέο Renault Austral: Πρώτες τιμές για το υβριδικό SUV – Πότε έρχεται Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις