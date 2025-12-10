Αποκάλυψη για το νέο Opel Astra – Δες τι άλλαξε

Νέο Opel Astra & Astra Sports Tourer με νέα μάσκα με φωτιζόμενο Blitz, Intelli-Lux HD 50.000 στοιχείων, Intelli-Seats και πολλά ακόμη.

Το Opel Astra ανανεώνεται πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του στις Βρυξέλλες (9–18 Ιανουαρίου 2026). Η εμφάνιση γίνεται πιο φρέσκια, η τεχνολογία ανεβαίνει κατηγορία και η βιωσιμότητα μπαίνει στον πυρήνα του project με 100% ανακυκλωμένα υφάσματα στην καμπίνα. Η γκάμα περιλαμβάνει για ακόμη μία φορά hatchback και station wagon έκδοση με το όνομα Astra Sports Tourer, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ανεβάζει την αυτονομία.

Σχεδίαση

Η μάσκα Opel Vizor επανασχεδιάστηκε, με το φωτιζόμενο έμβλημα Blitz στο κέντρο να συνδέεται οπτικά με τις φωτεινές λωρίδες και να σχηματίζει τον φωτεινό Opel Compass. Νέα σχέδια ζαντών 17″–18″ και νέες αποχρώσεις Kontur White και Klover Green (με προαιρετική μαύρη οροφή) ολοκληρώνουν το update.

Για πρώτη φορά στην κατηγορία του Astra διατίθεται το Intelli-Lux HD. Προσαρμοζόμενοι, μη εκτυφλωτικοί προβολείς με πάνω από 50.000 στοιχεία. Το σύστημα «κόβει» με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια την δέσμη για προπορευόμενα/αντικριστά οχήματα, καθοδηγεί οπτικά το βλέμμα στις στροφές προσθέτοντας πλευρικό φωτισμό, προσαρμόζει την ένταση σε βροχή/ομίχλη και μειώνει ανακλάσεις από πινακίδες ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.

Εσωτερικό

Στάνταρ από την εισαγωγική έκδοση είναι τα Intelli-Seats. Καθίσματα με κεντρική εσοχή τύπου «ποδηλατικής σέλας» που μειώνει την πίεση στον κόκκυγα και βελτιώνει την άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Προαιρετικά διατίθενται AGR-certified καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με ReNewKnit επένδυση (100% ανακυκλώσιμη μονοϋλική), πολλαπλές ρυθμίσεις, θέρμανση, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή στήριξη, μασάζ και μνήμες.

Η κονσόλα/διεπαφές έχουν απλοποιηθεί για πιο καθαρή εργονομία, ενώ η φιλοσοφία Greenovation επεκτείνει τις ανακυκλωμένες επιφάνειες σε πολλά τμήματα της καμπίνας.

Astra Electric με 454 km αυτονομία και V2L

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αποκτά μπαταρία 58 kWh και δηλώνει έως 454 km WLTP – περίπου +34 km σε σχέση με πριν. Για πρώτη φορά προσφέρεται λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), ώστε να τροφοδοτείς εξωτερικές συσκευές (π.χ. e-bikes) απευθείας από το αυτοκίνητο. Το ευρύτερο –ηλεκτρισμένο– line-up και οι θερμικές επιλογές θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην πρεμιέρα.

Πρακτικότητα

Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, το Astra hatchback χωρά έως 1.339 λίτρα, ενώ το Sports Tourer φτάνει έως 1.634 λίτρα και διαθέτει πλάτη 40:20:40 για πιο ευέλικτη φόρτωση. Η εστίαση παραμένει στο οικογενειακό/επαγγελματικό ζητούμενο: ωφέλιμοι χώροι χωρίς να χαλά η συνολική αίσθηση ποιότητας.

Τι πραγματικά άλλαξε (με μια ματιά)

Νέο πρόσωπο με φωτιζόμενο Blitz και φωτεινό Compass ως υπογραφή.

Intelli-Lux HD προβολείς >50.000 στοιχείων με στοχευμένο φωτισμό στροφής και μείωση θάμβωσης.

Άνεση καθισμάτων ανώτερης κατηγορίας με Intelli-Seats στάνταρ και AGR επιλογές.

Βιωσιμότητα : 100% ανακυκλωμένα υφάσματα και μονοϋλικά για μικρότερο αποτύπωμα.

Astra Electric με 454 km αυτονομία και V2L για τροφοδοσία συσκευών.

Διαθεσιμότητα – πρεμιέρα

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Astra και του Astra Sports Tourer θα γίνει στο Brussels Motor Show (9–18 Ιανουαρίου 2026). Περισσότερες λεπτομέρειες για γκάμα κινητήρων/εξοπλισμών και το ελληνικό λανσάρισμα θα ανακοινωθούν κοντά στην έκθεση.

Τι κρατάμε;

Πιο κοφτερή σχεδίαση με φωτιζόμενο Blitz και υπογραφή Compass .

Φώτα Intelli-Lux HD : κορυφαία τεχνολογία φωτισμού στην κατηγορία.

Στάνταρ Intelli-Seats , προαιρετικά AGR με μασάζ/μνήμες.

Astra Electric 58 kWh – 454 km WLTP και V2L .

Μεγάλοι χώροι: έως 1.339 L (hatch), 1.634 L (Sports Tourer).

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;