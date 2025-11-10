Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Η Toyota αποκαλύπτει το νέο Hilux (9η γενιά), για πρώτη φορά και αμιγώς ηλεκτρικό. Στην Ελλάδα Φθινόπωρο 2026 (BEV & Hybrid 48V).

Η Toyota αποκάλυψε τη νέα, 9η γενιά Hilux, περνώντας το θρυλικό pick-up στη φάση του εκτεταμένου εξηλεκτρισμού. Για πρώτη φορά θα διατίθεται και αμιγώς ηλεκτρική (BEV) έκδοση, πλάι στο Hilux Hybrid 48V που θα είναι η βασική εμπορική πρόταση για τη Δυτική Ευρώπη. Για αγορές Ανατολικής Ευρώπης προβλέπονται επίσης εκδόσεις diesel και βενζίνης.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η εμπορική άφιξη στην ελληνική αγορά αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, με την έκδοση BEV και το 4ο τρίμηνο του 2026 για το Hybrid 48V (2.8L diesel).

Φιλοσοφία και πλαίσιο

Η νέα γενιά ακολουθεί την πολυτεχνολογική στρατηγική Toyota Multi-Pathway: διαφορετικές αγορές και χρήσεις καλύπτονται με πολλαπλές λύσεις κίνησης. Το αμάξωμα είναι αποκλειστικά Double Cab, με μόνιμη τετρακίνηση σε όλες τις εκδόσεις και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι (EPS) για πιο άμεση αίσθηση και καλύτερη ευελιξία. Η σχεδίαση «Tough & Agile» παραπέμπει στο νέο Land Cruiser, με πιο καθαρή, στιβαρή όψη, λεπτούς προβολείς και κεντρική μπάρα με το λογότυπο TOYOTA.

Εσωτερικό & εργονομία

Η καμπίνα έχει αναβαθμισμένη αντιληπτή ποιότητα και νέο οριζόντιο διάκοσμο. Ο οδηγός βλέπει ψηφιακό πίνακα 12,3″ και κεντρική οθόνη πολυμέσων έως 12,3″. Τα χειριστήρια τετρακίνησης και off-road είναι συγκεντρωμένα κεντρικά. Υπάρχουν ασύρματος φορτιστής και νέες USB για τους πίσω. Το BEV διαθέτει shift-by-wire επιλογέα μίας κίνησης.

Εκδόσεις & συστήματα κίνησης

Hilux BEV (αμιγώς ηλεκτρικό)

Μπαταρία Li-ion 59,2 kWh. Δίπλοι e-Axles (εμπρός/πίσω) με μόνιμη τετρακίνηση. Ενδεικτικά: 240 km WLTP αυτονομία, 715 kg ωφέλιμο φορτίο, 1.600 kg ρυμούλκηση. Στόχος κορυφαίες ταχύτητες φόρτισης για ελαχιστοποίηση downtime. Διατηρεί βύθιση 700 mm και προστασία μπαταρίας για off-road χρήση.

Hilux Hybrid 48V (2.8L diesel)

Ήπια υβριδικό 48V με μπαταρία κάτω από τα πίσω καθίσματα, γεννήτρια/κινητήρα και DC-DC μετατροπέα. Ομαλότερη επιτάχυνση και βελτιωμένη απόκριση εντός/εκτός δρόμου. Ωφέλιμο έως 1 τόνο και ρυμούλκηση έως 3.500 kg . Παραγωγή από 3ο τρίμηνο 2026 .

Κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (FCEV)

Έκδοση επιβεβαιωμένη για το 2028, στο πλαίσιο αξιοποίησης υδρογόνου μηδενικών ρύπων.

Σημείο πρακτικότητας: στο BEV χρησιμοποιείται Multi-Terrain Select (έλεγχος ροπής/φρένων ανά τερέν) που προσομοιώνει την απλή, «βουνίσια» αποτελεσματικότητα ενός παραδοσιακού L4 συστήματος σε μονοπάτια με χαμηλή πρόσφυση.

Off-road ικανότητες

Το νέο Hilux παραμένει body-on-frame, με βελτιώσεις σε πρόσφυση και διαχείριση εδάφους. Η βύθιση 700 mm διατηρείται, ενώ τοποθετούνται προστασίες μπαταρίας και ευαίσθητων μερών (BEV). Multi-Terrain Monitor και Panoramic View Monitor (όπου προβλέπονται) διευκολύνουν ακριβείας ελιγμούς εκτός δρόμου και σε στενούς χώρους.

Ασφάλεια & συνδεσιμότητα

Το Toyota T-Mate ενισχύεται με αναβαθμισμένο Toyota Safety Sense (π.χ. Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist, Emergency Driving Stop System) και νέα στοιχεία όπως Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist και Driver Monitor Camera.

Υποστηρίζονται over-the-air ενημερώσεις για τα συστήματα ασφάλειας. Με την εφαρμογή MyToyota, ιδιώτες και στόλοι έχουν απομακρυσμένες λειτουργίες (θέση, καύσιμο/φόρτιση, ιστορικό διαδρομών κ.ά.), με δυνατότητα διαχείρισης έως 10 οχημάτων.

Τι σημαίνει για επαγγελματίες & στόλους

Το BEV απαντά σε ανάγκες μηδενικών ρύπων εντός πόλης/έργων με χαμηλό λειτουργικό κόστος και ελεγχόμενα δρομολόγια. Το Hybrid 48V παραμένει το all-rounder για μικτές χρήσεις (αστικό/υπεραστικό/off-road) με υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και φορτίου. Η πλατφόρμα συνδεσιμότητας και τα OTA περιορίζουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας και βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα.

Τι κρατάμε;

Έρχεται Ελλάδα το Φθινόπωρο 2026 : Hilux BEV και Hybrid 48V 2.8L diesel .

Για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρικό Hilux : ~ 240 km WLTP , ~715 kg ωφέλιμο, 1.600 kg ρυμούλκηση, 700 mm βύθιση.

Hybrid 48V με έμφαση σε απόδοση και ρυμούλκηση έως 3.500 kg .

Διαρκής τετρακίνηση & EPS σε όλες τις εκδόσεις, Double Cab αμάξωμα.

Ενισχυμένο T-Mate & OTA για ασφάλεια/αναβαθμίσεις, MyToyota για στόλους.

Hilux υδρογόνου (FCEV): παραγωγή το 2028 επιβεβαιωμένη.

