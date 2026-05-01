Αποκάλυψη για το νέο Volkswagen ID. Polo – Με τι εκδόσεις θα έρθει Ελλάδα και πότε;

Γνωρίσαμε από κοντά το νέο Volkswagen ID. Polo. Δες με ποιες εκδόσεις αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, τι μπαταρίες θα έχει και πότε ξεκινούν οι παραδόσεις.

Το νέο Volkswagen ID. Polo δεν είναι απλώς ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό. Είναι η στιγμή που ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γερμανικής μάρκας περνά οριστικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με στόχο να παίξει τον ίδιο καθοριστικό ρόλο που είχε το συμβατικό Polo εδώ και δεκαετίες στην κατηγορία των μικρών μοντέλων.

Το γνωρίσαμε από κοντά και η πρώτη εικόνα που σχηματίζεις είναι ότι η Volkswagen δεν θέλησε να φτιάξει ένα «περίεργο» EV πόλης, αλλά ένα κανονικό Volkswagen με οικείο χαρακτήρα, σωστές αναλογίες, καλή εκμετάλλευση χώρων και αρκετή τεχνολογία ώστε να μοιάζει πραγματικά νέο, χωρίς όμως να γίνεται δύσκολο ή υπερβολικά φουτουριστικό.

Η ουσία είναι πως το ID. Polo έρχεται να καλύψει μια πολύ κρίσιμη θέση στη γκάμα της μάρκας: αυτή του πιο προσιτού, πιο mainstream ηλεκτρικού Volkswagen με χαρακτήρα καθημερινής χρήσης, αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αστικές αποστολές.

Ένα Polo σε νέα εποχή

Η Volkswagen τοποθετεί το ID. Polo ως τον ηλεκτρικό διάδοχο μιας ολόκληρης σχολής. Και όχι άδικα. Το Polo έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια πωλήσεις διαχρονικά, άρα η μετάβαση αυτού του ονόματος στην ηλεκτροκίνηση έχει ειδικό βάρος.

Αυτό που κρατάμε από την πρώτη επαφή είναι ότι το αυτοκίνητο προσπαθεί να διατηρήσει την αίσθηση ενός «γνήσιου Volkswagen». Δεν βασίζεται σε εντυπωσιασμούς, αλλά σε καθαρή σχεδίαση, απλό διάβασμα των επιφανειών και πιο ώριμη συνολική εικόνα. Η νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive είναι σαφώς παρούσα, με επιρροές που θυμίζουν ακόμη και παλιότερα, κλασικά μοντέλα της μάρκας, ειδικά στο παιχνίδι των αναλογιών και της πίσω κολόνας.

Διαστάσεις που μένουν compact, χώροι που θυμίζουν μεγαλύτερη κατηγορία

Το νέο ID. Polo έχει μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm και ύψος 1.530 mm, με μεταξόνιο 2.600 mm. Χάρη όμως στη νέα αρχιτεκτονική MEB+ με κίνηση στους εμπρός τροχούς, η εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που έχουμε συνηθίσει σε ένα παραδοσιακό Polo.

Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο χώρος αποσκευών, που φτάνει τα 441 λίτρα, όταν στο συμβατικό Polo ήταν 351 λίτρα. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.240 λίτρα. Για τα δεδομένα της κατηγορίας, αυτά είναι πολύ δυνατά νούμερα και δείχνουν ότι το νέο μοντέλο δεν σχεδιάστηκε μόνο ως δεύτερο αυτοκίνητο πόλης, αλλά ως ένα μικρό ηλεκτρικό που μπορεί να εξυπηρετήσει ολοκληρωμένα και οικογενειακές ανάγκες.

Με τρία επίπεδα ισχύος και δύο μπαταρίες

Η Volkswagen έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι το ID. Polo θα διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος:

115 PS (85 kW)

135 PS (99 kW)

210 PS (155 kW)

Οι δύο πρώτες εκδόσεις θα συνδυάζονται με νέα μπαταρία LFP καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ η ισχυρότερη έκδοση θα χρησιμοποιεί μπαταρία NMC καθαρής χωρητικότητας 52 kWh.

Η μικρή μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως 329 km, ενώ η μεγάλη φτάνει έως 455 km WLTP. Για το κοινό που κοιτά σήμερα ένα μικρό EV ως βασικό αυτοκίνητο και όχι μόνο ως λύση πόλης, αυτή η δεύτερη έκδοση έχει σαφώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ταχεία φόρτιση από τη βάση

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ID. Polo δεν αντιμετωπίζει τη γρήγορη φόρτιση ως πολυτέλεια για τις ακριβές εκδόσεις. Στις εκδόσεις με τη μικρή μπαταρία, η φόρτιση 10%-80% γίνεται σε περίπου 23 λεπτά σε DC φορτιστή, ενώ στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία απαιτούνται περίπου 24 λεπτά.

Στην έκδοση Trend, η Volkswagen αναφέρει ρητά ότι η ταχεία φόρτιση DC 90 kW θα ανήκει στον βασικό εξοπλισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει το μοντέλο πιο σοβαρή επιλογή και εκτός πόλης, χωρίς να αναγκάζει τον πελάτη να ανεβεί αμέσως σε ακριβότερη έκδοση.

Πώς θα έρθει στην Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη ανακοινωθεί, το ID. Polo θα λανσαριστεί σε τρία επίπεδα εξοπλισμού:

Trend

Life

Style

Η γερμανική αγορά ξεκινά αρχικά μόνο με την ισχυρότερη έκδοση Life 155 kW και μπαταρία 52 kWh, με τιμή από 33.795 ευρώ. Η βασική έκδοση των 24.995 ευρώ και οι υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρα και εξοπλισμού θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι.

Άρα, οι εκδόσεις που αναμένεται να μας απασχολήσουν περισσότερο στην Ελλάδα είναι:

ID. Polo Life 155 kW / 52 kWh

στη συνέχεια Trend και Style

και αργότερα οι μικρότερες εκδόσεις 85 kW και 99 kW με τη μικρή LFP μπαταρία

Πότε θα έρθει

Στη Γερμανία οι προπωλήσεις ξεκινούν ήδη, με τις βασικές και επιπλέον εκδόσεις να ακολουθούν μέσα στο καλοκαίρι. Η ελληνική αντιπροσωπεία μας είπες πως οι προ-παραγγελίες για το μοντέλο στη χώρα μας θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάιο, με τις πρώτες παραδόσεις να υπολογίζονται μέσα στον Ιούλιο.

Εσωτερικό με πιο «παραδοσιακή» λογική

Στο εσωτερικό, το ID. Polo ακολουθεί τη φιλοσοφία που δείχνει πλέον η Volkswagen στα νέα της ηλεκτρικά με περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και επιστροφή σε πιο λογικό και χρηστικό χειρισμό.

Μπροστά στον οδηγό υπάρχει Digital Cockpit 10 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη 13 ιντσών του infotainment. Η εικόνα είναι σύγχρονη, αλλά όχι χαοτική. Σημαντικό είναι επίσης ότι η μάρκα δίνει ξανά έμφαση στα φυσικά χειριστήρια και σε πιο διαισθητικό περιβάλλον χρήσης, κάτι που πολλοί ζητούσαν από τα προηγούμενα ID.

Υπάρχει και η λειτουργία retro display, που δίνει στα ψηφιακά όργανα αισθητική εμπνευσμένη από το facelift του Golf I, προσθέτοντας μια μικρή νοσταλγική νότα σε ένα κατά τα άλλα πολύ σύγχρονο cockpit.

Τεχνολογία από μεγαλύτερη κατηγορία

Η Volkswagen θέλει ξεκάθαρα να δείξει ότι το ID. Polo δεν είναι απλώς «φθηνό ηλεκτρικό». Γι’ αυτό και το φορτώνει με εξοπλισμό που μέχρι πρόσφατα δεν θα περίμενε κανείς σε μικρό μοντέλο.

Ανάμεσα στα σημαντικά στοιχεία:

Connected Travel Assist με υποβοηθούμενη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση

δυνατότητα αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών

one-pedal driving

vehicle-to-load

προαιρετικό ηχοσύστημα Harman Kardon 425 W

μεγάλη πανοραμική οροφή

ακόμη και λειτουργία πνευματικού μασάζ για τα εμπρός καθίσματα στις ανώτερες εκδόσεις

Το τελευταίο είναι ίσως και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο επιθετικά θέλει η Volkswagen να ανεβάσει το perceived value του μοντέλου.

Τι παίρνεις σε κάθε έκδοση

Η βασική έκδοση Trend έρχεται ήδη πλούσια, με:

DC φόρτιση

Side Assist

Lane Assist

Emergency Assist

προβολείς LED

Digital Cockpit 10 ιντσών

infotainment 13 ιντσών

αυτόματο κλιματισμό

Η Life προσθέτει:

Adaptive Cruise Control

κάμερα οπισθοπορείας

αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός

φωνητικό έλεγχο

Apple CarPlay / Android Auto

επαγωγική φόρτιση smartphone

πιο πρακτικό πορτμπαγκάζ με μεταβλητό δάπεδο

Η κορυφαία Style φέρνει:

IQ.LIGHT matrix LED

sport comfort καθίσματα

ambient φωτισμό

θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού

διζωνικό κλιματισμό

και αναβαθμισμένο ID. Light

Ένα μικρό EV που θέλει να κάνει τα πάντα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από την πρώτη γνωριμία με το ID. Polo είναι ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο ως τεχνολογικό αντικείμενο. Προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Έχει χώρους, πορτμπαγκάζ, λογική εργονομία, σωστή γκάμα εκδόσεων και αυτονομία που, στην έκδοση των 52 kWh, το βγάζει καθαρά έξω από τα στενά όρια του «αστικού ηλεκτρικού».

Τι κρατάμε;