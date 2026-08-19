Αποκάλυψη για το ολοκαίνουργιο Hyundai Tucson: Σχεδιαστική επανάσταση

Το νέο Hyundai Tucson αλλάζει ριζικά σχεδίαση, μεγαλώνει σε διαστάσεις και αποκτά εντελώς νέο εσωτερικό. Πότε παρουσιάζεται επίσημα.

Η πέμπτη γενιά του Hyundai Tucson ετοιμάζεται να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα σχεδιαστικά άλματα στην ιστορία του μοντέλου, εγκαταλείποντας μεγάλο μέρος της αισθητικής που γνωρίζουμε σήμερα και υιοθετώντας μια σαφώς πιο τετραγωνισμένη και σκληροτράχηλη εικόνα.

Οι πρώτες εικόνες του νέου Tucson αποκαλύπτουν ένα SUV που δύσκολα μπορεί να μπερδευτεί με τον προκάτοχό του. Η Hyundai φαίνεται να αντλεί αρκετή έμπνευση από το πρόσφατο Crater Concept, ενώ παράλληλα μεγαλώνει τις εξωτερικές διαστάσεις του μοντέλου και ανασχεδιάζει πλήρως την καμπίνα.

Το ολοκαίνουργιο Tucson αναμένεται να λανσαριστεί τον Οκτώβριο, με περισσότερες πληροφορίες για την γκάμα κινητήρων να ακολουθούν όσο πλησιάζουμε στην επίσημη παρουσίασή του.

Από τις καμπύλες στις ευθείες γραμμές

Η σημερινή γενιά του Tucson έκανε ιδιαίτερη αίσθηση όταν παρουσιάστηκε λόγω των έντονων ακμών, των κρυφών φωτιστικών σωμάτων μέσα στη μάσκα και των ιδιαίτερα σμιλεμένων επιφανειών.

Η επόμενη γενιά ακολουθεί εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Το αμάξωμα γίνεται πιο τετραγωνισμένο, με μεγαλύτερη έμφαση στις ευθείες γραμμές και σε μια πιο στιβαρή SUV αισθητική. Οι θόλοι εμπρός και πίσω αποκτούν έντονα γεωμετρικό σχήμα, ενώ οι πόρτες χαρακτηρίζονται από αιχμηρές ακμές και μεγάλες επίπεδες επιφάνειες.

Στο εμπρός μέρος συναντάμε μια φωτεινή λωρίδα LED που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με κάθετα φώτα ημέρας.

Οι γρίλιες έχουν πλέον πιο λεπτή σχεδίαση, ενώ ο προφυλακτήρας είναι ογκώδης και περισσότερο τετραγωνισμένος από εκείνον του σημερινού μοντέλου.

Αντίστοιχα έντονη είναι και η πίσω όψη, όπου κυριαρχούν η οριζόντια φωτεινή λωρίδα και τα στενά κάθετα LED φωτιστικά σώματα.

Μεγαλώνει αισθητά σε διαστάσεις

Η σχεδιαστική αλλαγή συνοδεύεται και από αύξηση των διαστάσεων.

Το νέο Hyundai Tucson φτάνει σε μήκος τα 4,70 μέτρα, όντας περίπου 60 mm μακρύτερο από τον προκάτοχό του.

Παράλληλα, το πλάτος αυξάνεται κατά 40 mm και φτάνει τα 1.905 mm, ενώ μεγαλύτερο είναι και το μεταξόνιο.

Διαστάσεις νέου Tucson Μέγεθος Μήκος 4.700 mm Πλάτος 1.905 mm Μεταξόνιο 2.785 mm Αύξηση μήκους +60 mm Αύξηση πλάτους +40 mm Αύξηση μεταξονίου +30 mm

Το μεταξόνιο των 2.785 mm είναι κατά 30 mm μεγαλύτερο, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ των διαθέσιμων χώρων για τους επιβάτες.

Η Hyundai αναφέρει μάλιστα ότι ο χώρος για το κεφάλι των πίσω επιβατών έχει αυξηθεί κατά 29 mm, με τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των αξόνων και την επιμηκυμένη γραμμή της οροφής να ενισχύουν τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Έρχεται και πιο σκληροτράχηλο Tucson XRT

Η Hyundai έχει ήδη δείξει και μια έκδοση XRT, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη νέα, πιο περιπετειώδη εικόνα του Tucson.

Το συγκεκριμένο μοντέλο διαφοροποιείται κυρίως στο εμπρός μέρος, με ακόμη πιο έντονο και τετραγωνισμένο σχεδιασμό.

Η ύπαρξή του έχει ενδιαφέρον καθώς δείχνει ότι η Hyundai θέλει να απομακρύνει οπτικά το Tucson από τη λογική ενός συμβατικού οικογενειακού crossover και να του δώσει περισσότερο SUV χαρακτήρα.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα τεχνικά στοιχεία για την έκδοση XRT.

Ολική αλλαγή και στο εσωτερικό

Εξίσου σημαντικές είναι οι αλλαγές πίσω από το τιμόνι.

Η Hyundai εγκαταλείπει τη σημερινή διάταξη των δύο ενσωματωμένων ψηφιακών οθονών και περνά στο νέο σύστημα Pleos infotainment.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει πλέον μία μεγάλη, οριζόντια οθόνη σε μορφή tablet, η οποία λειτουργεί ως το βασικό κέντρο ελέγχου του αυτοκινήτου.

Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ένας πιο στενός ψηφιακός πίνακας οργάνων, ενώ νέο είναι και το τετράκτινο τιμόνι με σχεδόν τετραγωνισμένο σχήμα.

Το ταμπλό έχει επίσης επανασχεδιαστεί πλήρως, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και μαλακά υλικά, ενώ ιδιαίτερη είναι η διαμόρφωση της κεντρικής κονσόλας.

Εκεί βρίσκονται και επιφάνειες ασύρματης φόρτισης για smartphone, με τη συνολική σχεδίαση να ακολουθεί μια πιο καθαρή και ψηφιακή φιλοσοφία.

Ποιοι κινητήρες θα υπάρχουν;

Εδώ παραμένει ακόμη το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Η Hyundai δεν έχει ανακοινώσει προς το παρόν την γκάμα κινητήρων της νέας γενιάς, επομένως δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία για τις εκδόσεις ισχύος ή τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μέσα στους επόμενους δύο μήνες, καθώς πλησιάζουμε στο παγκόσμιο λανσάρισμα του νέου Tucson τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένους κινητήρες ή εκδόσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μη επιβεβαιωμένη.

Μια πραγματική αλλαγή γενιάς

Το Tucson έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σημαντικότερα SUV της Hyundai και η πέμπτη γενιά φαίνεται αποφασισμένη να διαφοροποιηθεί ακόμη περισσότερο μέσα σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία.

Η αύξηση των διαστάσεων δείχνει ότι η πρακτικότητα και οι οικογενειακοί χώροι παραμένουν βασικές προτεραιότητες. Εκεί όμως όπου συντελείται η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στη σχεδίαση.

Από το πιο καμπύλο και περίπλοκο σημερινό μοντέλο, το νέο Tucson περνά σε μια πιο τετραγωνισμένη, γεωμετρική και επιβλητική αισθητική, δημιουργώντας ξεκάθαρη απόσταση από τον προκάτοχό του.

Και αν οι πρώτες εικόνες αποτελούν ένδειξη για το τελικό αυτοκίνητο, η νέα γενιά δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη όταν κάνει την επίσημη εμφάνισή της τον Οκτώβριο.

Τι κρατάμε;