Αποστολή στη Κίνα: OMODA 4 ULTRA – Το crossover που φτιάχτηκε για gamers

Στη βιομηχανική σκηνή ενός παλιού ναυπηγείου της Wuhu, εκεί όπου κάποτε δούλευαν μηχανές πλοίων, σήμερα έλαμψε ένα άλλο είδος μηχανής. Το OMODA 4 ULTRA έκανε την παγκόσμια του πρεμιέρα, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία της νεανικής μάρκας.

Η εκδήλωση “OMODA Dream Day 2025” ήταν κάτι παραπάνω από μια τυπική παρουσίαση. Ήταν ένα θεαματικό tech show για τη νέα γενιά οδηγών. Ο CEO της Omoda και Vice President του ομίλου, Shawn Xu, άνοιξε τη βραδιά υπενθυμίζοντας ότι μόλις δυόμισι χρόνια πριν, η OMODA & JAECOO ήταν «μια ιδέα στο χαρτί». Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 55 αγορές, με πάνω από 650.000 οχήματα να κυκλοφορούν παγκοσμίως. «Το μέλλον δεν συμβαίνει από μόνο του», είπε, «το δημιουργούμε μαζί».

Cyber Mecha design: η αισθητική του αύριο

Ο επικεφαλής σχεδιασμού Arino Arturo περιέγραψε το OMODA 4 ULTRA ως “Cyber Mecha” – μια σύνθεση κυβιστικών επιφανειών, έντονων φωτιστικών υπογραφών και ρομποτικής γεωμετρίας. Στο εμπρός μέρος, ο Ultra Air Splitter και το επιθετικό “X” των φωτιστικών σωμάτων δίνουν αγωνιστικό τόνο, ενώ πίσω, το Ultra Rear Wing από ανθρακονήματα ολοκληρώνει το look ενός crossover που μοιάζει βγαλμένο από videogame.

Η φιλοσοφία Born UNIQUE επιτρέπει στους οδηγούς να εξατομικεύσουν πλήρως το αυτοκίνητο, μέσω ενός ανοικτού οικοσυστήματος Modification Ecosystem — από χρώματα και liveries για το αμάξωμα, και φωτισμούς μέχρι στοιχεία αεροδυναμικής.

Ενώ στη παρουσίαση του «απλού» Omoda 4 πριν από λίγες μέρες, δεν έγινε καμία αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, στη περίπτωση του Omoda 4 Ultra τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Κάτω από το φουτουριστικό κέλυφος, το OMODA 4 ULTRA διαθέτει το προηγμένο υβριδικό σύστημα SHS-H με συνολική ισχύ 204 PS και ροπή 310 Nm (με τον κινητήρα βενζίνης να αποδίδει 143 ίππους και 215Nm ροπής) και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h, τιμές που τοποθετούν το μοντέλο στο επίκεντρο της νέας γενιάς των hybrid crossover.

Το μήνυμα “Born for Gamers” δεν είναι απλώς slogan: το εσωτερικό του θυμίζει control room παιχνιδιού, με πολλαπλές οθόνες, προηγμένο head-up display και λειτουργίες διασύνδεσης που επιτρέπουν ψυχαγωγία, ρύθμιση προφίλ οδήγησης και ακόμη και gaming κατά τη φόρτιση.

Μηχανική ευρωπαϊκής υπογραφής

Η παρουσία των Dr. Peter John Matkin (πρώην Jaguar-Land Rover) και Dr. Riccardo Tonelli (πρώην Maserati, Hankook) στην ομάδα εξέλιξης του ευρωπαϊκού R&D αποδεικνύει την τεχνική φιλοδοξία πίσω από το project. Η OMODA δίνει πλέον έμφαση στην “Ultra Engineering”, συνδυάζοντας εμπειρία ευρωπαϊκής μηχανολογίας με ασιατική καινοτομία.

Μια πλατφόρμα για συν-δημιουργία

Στην ίδια σκηνή παρουσιάστηκε και η O4 Global Co-Creation Platform, ένα πρόγραμμα που προσκαλεί τους χρήστες να συμμετάσχουν ενεργά στη σχεδίαση και παραμετροποίηση των μελλοντικών εκδόσεων. Με πάνω από 10.000 co-creation officers παγκοσμίως, η OMODA θέλει να μετατρέψει τους πελάτες της σε δημιουργούς.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα ζωντανό after party γεμάτο μουσική, show με break dancing, roller blades και γενικότερα μια street κουλτούρα, μια σαφής δήλωση ότι η Omoda δεν απευθύνεται απλώς σε οδηγούς, αλλά σε μια κοινότητα που ζει στο ρυθμό της τεχνολογίας και της δημιουργίας.

Το OMODA 4 ULTRA δεν είναι απλώς ένα ακόμη crossover – είναι μια δήλωση για το πού συναντιούνται η τεχνολογία, η ταυτότητα και το πάθος. Για εκείνους που δεν αρκούνται να οδηγήσουν. Θέλουν να παίξουν, να δημιουργήσουν και να ξεχωρίσουν.

Τι κρατάμε;

Φουτουριστική σχεδίαση τύπου Cyber Mecha με χρήση ανθρακονήματος

τύπου Cyber Mecha με χρήση ανθρακονήματος Υβριδική ισχύς 204 PS και 7,9’’ για τα 0–100 km/h

και 7,9’’ για τα 0–100 km/h Εμπλοκή χρηστών στη σχεδίαση μέσω του Co-Creation Platform

στη σχεδίαση μέσω του Co-Creation Platform Ψηφιακή εμπειρία εσωτερικού χώρου εμπνευσμένη από gaming

