Αποστολή στην Πολωνία: Βλέπουμε την ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLA

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Βρισκόμαστε στη Βαρσοβία για την αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας γενιάς της Mercedes-Benz GLA, με ηλεκτρική αυτονομία έως 657 km.

Βρισκόμαστε στη Βαρσοβία για την επίσημη αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας Mercedes-Benz GLA, η οποία αλλάζει ουσιαστικά σε σχεδίαση, διαστάσεις, τεχνολογία και κινητήρες. Η νέα γενιά του compact SUV γίνεται χαμηλότερη και πιο δυναμική, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει σε μήκος και μεταξόνιο, προσφέροντας περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές. Κατά το λανσάρισμα θα διατεθεί σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με αυτονομία που φτάνει έως τα 657 km, ενώ στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσουν και νέες υβριδικές εκδόσεις βενζίνης.

Πιο χαμηλή, αλλά σημαντικά μεγαλύτερη

Η Mercedes-Benz επέλεξε να δώσει στη νέα GLA πιο σπορ αναλογίες, χωρίς να θυσιάσει την πρακτικότητα που απαιτείται από ένα οικογενειακό SUV. Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4.565 mm, αυξημένο κατά 143 mm σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το μεταξόνιο μεγάλωσε κατά 61 mm, φτάνοντας τα 2.790 mm, ενώ το ύψος μειώθηκε κατά 20 mm.

Η εικόνα συμπληρώνεται από φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο κατά 31 mm, έντονους ώμους και τροχούς 18 έως 20 ιντσών που βρίσκονται πιο κοντά στα άκρα του αμαξώματος.

Διαστάσεις και χώροι Νέα Mercedes-Benz GLA Μήκος 4.565 mm Μεταξόνιο 2.790 mm Αύξηση μήκους 143 mm Αύξηση μεταξονίου 61 mm Μείωση ύψους 20 mm Χώρος αποσκευών Έως 410 lt Χώρος με πεσμένα καθίσματα 1.400 lt Εμπρός χώρος αποσκευών 107 lt

Η αύξηση των διαστάσεων μεταφράζεται σε 38 mm περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι έχει αυξηθεί κατά 23 mm εμπρός και 24 mm πίσω.

Η φωτιζόμενη μάσκα γίνεται το νέο της πρόσωπο

Η ηλεκτρική GLA είναι το πρώτο compact μοντέλο της Mercedes-Benz που αποκτά τη νέα φωτιζόμενη μάσκα της εταιρείας. Το εμπρός μέρος περιλαμβάνει πλαίσιο χρωμίου, κεντρικό αστέρι και επιφάνεια με εφέ φιμέ γυαλιού. Προαιρετικά, το περίγραμμα και το πάνελ μπορούν να φωτίζονται.

Στο εσωτερικό της μάσκας υπάρχουν 608 φωτεινά σημεία από πολυκαρβονικό υλικό, τα οποία συνδυάζονται με 158 micro-LED. Το σύστημα μπορεί να δημιουργεί κινούμενες ακολουθίες φωτισμού κατά το ξεκλείδωμα και την προσέγγιση στο αυτοκίνητο.

Οι εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιούν διαφορετική μάσκα, με 150 μικρά αστέρια σε χρωμιωμένο φινίρισμα. Από την έκδοση Progressive και πάνω, το περίγραμμά της θα φωτίζεται.

Νέα φωτεινή υπογραφή αποκτούν και τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, με το μοτίβο του αστεριού να επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις στο λανσάρισμα

Η εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει με τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Mercedes-Benz GLA 200 electric

Η βασική έκδοση αποδίδει 165 kW ή 224 PS και χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με αξιοποιήσιμη χωρητικότητα 58 kWh.

Mercedes-Benz GLA 250+ electric

Η GLA 250+ αποδίδει 200 kW ή 272 PS και εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία NMC, αξιοποιήσιμης χωρητικότητας 85 kWh.

Είναι η έκδοση που προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία, η οποία φτάνει έως τα 657 km στον προκαταρκτικό κύκλο WLTP.

Mercedes-Benz GLA 350 4MATIC electric

Στην κορυφή της αρχικής γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη GLA 350 4MATIC electric των 260 kW ή 353 PS.

Χρησιμοποιεί επίσης μπαταρία 85 kWh και επιταχύνει από 0-100 km/h σε 5,4 δευτερόλεπτα.

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία GLA 200 electric 224 PS 58 kWh LFP GLA 250+ electric 272 PS 85 kWh NMC GLA 350 4MATIC electric 353 PS 85 kWh NMC

Μία ακόμη έκδοση με μπαταρία NMC 71 kWh θα προστεθεί στις αρχές του 2027.

Έως 270 km αυτονομίας σε δέκα λεπτά

Η ηλεκτρική GLA χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800 Volt και μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 320 kW σε συμβατό ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Mercedes-Benz, δέκα λεπτά φόρτισης μπορούν να προσθέσουν έως 270 km αυτονομίας.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα φτάνει έως τα 22 kW, ενώ με προαιρετικό μετατροπέα το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιεί και σταθμούς συνεχούς ρεύματος 400 Volt.

Υβριδική GLA από τις αρχές του 2027

Η ηλεκτρική έκδοση δεν θα αποτελέσει τη μοναδική επιλογή. Στις αρχές του 2027 θα προστεθούν δύο επίπεδα ισχύος με έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 lt.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία 48 Volt, ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22 kW και νέα μπαταρία έως 1,3 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ενσωματωθεί στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων.

Οι υβριδικές εκδόσεις, όπως είδαμε να συμβαίνει και με την νέα CLA, θα μπορούν:

να κινούνται μόνο ηλεκτρικά σε χαμηλές αστικές ταχύτητες

να κινούνται με τον κινητήρα απενεργοποιημένο ακόμη και πάνω από τα 100 km/h υπό χαμηλό φορτίο

να ανακτούν έως 25 kW ενέργειας

να προσφέρονται με κίνηση εμπρός ή τετρακίνηση.

Μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ και frunk 107 lt

Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον έως τα 410 lt, αυξημένος κατά 70 lt σε σχέση με τον ηλεκτρικό προκάτοχο της, την EQA. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.400 lt.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν επιπλέον εμπρός χώρο αποσκευών 107 lt, αρκετό για μια μικρή βαλίτσα, ένα μεγάλο σακίδιο ή τα καλώδια φόρτισης.

Η πλάτη του πίσω καθίσματος διαιρείται σε αναλογία 40:20:40 και το δάπεδο μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα.

Οι τετρακίνητες ηλεκτρικές εκδόσεις έχουν δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg, ιδιαίτερα υψηλή τιμή για ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας.

Νέο εσωτερικό με τρεις οθόνες

Η καμπίνα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και ακολουθεί πιο καθαρή, μινιμαλιστική προσέγγιση.

Το προαιρετικό MBUX Superscreen εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το ταμπλό και συνδυάζει:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών

κεντρική οθόνη 14 ιντσών

οθόνη συνοδηγού 14 ιντσών.

Ο συνοδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική του οθόνη για εφαρμογές ψυχαγωγίας, streaming, gaming και βιντεοκλήσεις.

Το νέο τιμόνι επαναφέρει περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση και φυσικό διακόπτη για το cruise control και το DISTRONIC, σε μια προσπάθεια να γίνει η λειτουργία πιο άμεση.

Τεχνητή νοημοσύνη από ChatGPT, Bing και Gemini

Ο νέος ψηφιακός βοηθός MBUX μπορεί να πραγματοποιεί πιο σύνθετες συνομιλίες και να θυμάται προηγούμενα σημεία του διαλόγου.

Το σύστημα συνδυάζει τεχνολογίες από:

ChatGPT

Microsoft Bing

Google Gemini.

Η πλοήγηση βασίζεται στους χάρτες της Google και μπορεί να παρέχει πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμους φορτιστές, θέσεις στάθμευσης και την ισχύ κάθε σταθμού φόρτισης.

Παράλληλα, το MBUX Surround Navigation εμφανίζει στο ψηφιακό cockpit μια τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος, των άλλων οχημάτων, των πεζών και του τρόπου με τον οποίο επεμβαίνουν τα συστήματα υποβοήθησης.

Πανοραμική οροφή με 172 φωτιζόμενα αστέρια

Η μεγάλη πανοραμική οροφή περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και έχει θερμομονωτική επίστρωση, ώστε να περιορίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και η απώλεια θερμότητας τον χειμώνα.

Προαιρετικά προσφέρεται η SKY CONTROL, η οποία χωρίζεται σε επτά ανεξάρτητα τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί να μεταβεί από διαφανές σε αδιαφανές μέσα σε 10 έως 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Τη νύχτα, 172 μικρά αστέρια ενσωματωμένα στη γυάλινη επιφάνεια μπορούν να φωτίζονται στο χρώμα του ατμοσφαιρικού φωτισμού.

Τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού

Για πρώτη φορά η GLA προσφέρεται με τέσσερις βασικές γραμμές εξοπλισμού:

Style

Progressive

AMG

AMG Plus.

Διαθέσιμη θα είναι και η Night Edition, η οποία συνδυάζει την AMG Line με το Night Package, μαύρα διακοσμητικά στοιχεία και ζάντες 20 ιντσών.

Η νέα βασική Style Line περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED High Performance προβολείς, ζάντες 18 ή 19 ιντσών, σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι και καθίσματα Comfort.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Οι παραγγελίες στη Γερμανία ανοίγουν στις 30 Ιουλίου 2026, ενώ η εμπορική διάθεση των ηλεκτρικών εκδόσεων ξεκινά τον Νοέμβριο.

Οι πρώτες τιμές στη γερμανική αγορά διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τιμή Γερμανίας GLA 200 electric 48.599,60 € GLA 250+ electric 54.978 € GLA 350 4MATIC electric 58.107,70 €

Οι τιμές και η ημερομηνία έναρξης διάθεσης στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν αργότερα.