Αποστολή στο Αμβούργο – Volkswagen ID. Polo GTI: Το πρώτο ηλεκτρικό GTI

Όταν βρεθήκαμε στο Αμβούργο για να δούμε από κοντά το νέο Volkswagen ID. Polo GTI, ήταν ξεκάθαρο ότι η Volkswagen δεν αντιμετωπίζει αυτό το αυτοκίνητο σαν άλλο ένα ηλεκτρικό hatchback.

Το αντιμετωπίζει σαν το πρώτο ηλεκτρικό GTI της ιστορίας της. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Γιατί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια του σήματος GTI, τα τρία αυτά γράμματα περνούν σε μια αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Χωρίς εξάτμιση, χωρίς αλλαγές ταχυτήτων, χωρίς τον κλασικό θερμικό χαρακτήρα που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα χωρίς να παρατά την προσπάθεια να παραμείνει ένα πραγματικό GTI.

Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις βλέποντας το νέο ID. Polo GTI από κοντά είναι ότι η Volkswagen απέφυγε την εύκολη λύση. Δεν προσπάθησε να το μετατρέψει σε crossover, ούτε να το κάνει να μοιάζει με μικρό SUV, όπως συμβαίνει πλέον με αρκετά ηλεκτρικά compact μοντέλα. Οι αναλογίες του παραμένουν καθαρά hatchback. Είναι χαμηλό, φαρδύ, με κοντούς προβόλους και αρκετά «σφιχτή» σχεδίαση. Οι 19άρες ζάντες γεμίζουν σωστά τους θόλους, ενώ το πάτημα του αυτοκινήτου δείχνει αρκετά πιο μυώδες σε σχέση με τις φωτογραφίες. Η Volkswagen ακολούθησε τη σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Positive, αλλά φρόντισε να κρατήσει αρκετά στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα στην ιστορία των GTI. Η χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή παραμένει στο εμπρός μέρος, το μοτίβο κηρήθρας στην εισαγωγή αέρα θυμίζει άμεσα Golf GTI, ενώ το φωτιζόμενο λογότυπο VW μαζί με τους IQ.LIGHT LED matrix προβολείς δίνουν αρκετά high-tech χαρακτήρα τη νύχτα. Μάλιστα, στις άκρες του εμπρός προφυλακτήρα υπάρχουν κόκκινα κάθετα στοιχεία που θυμίζουν αγωνιστικά σημεία ρυμούλκησης, κάτι που από κοντά δείχνει αρκετά πιο σωστό και διακριτικό απ’ όσο ακούγεται.

Η πιο σημαντική απόφαση: παραμένει προσθιοκίνητο

Εδώ ίσως βρίσκεται και το σημαντικότερο σημείο όλου του project. Η Volkswagen αποφάσισε να κρατήσει το GTI προσθιοκίνητο. Κάτι που στην εποχή των ηλεκτρικών μόνο αυτονόητο δεν είναι. Αντί να ακολουθήσει τη λογική της πίσω κίνησης που χρησιμοποιούν αρκετά EV πάνω στην πλατφόρμα MEB, το ID. Polo GTI μεταφέρει όλη την ισχύ στους εμπρός τροχούς, ακριβώς όπως το πρώτο Golf GTI του 1976. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 226 ίππους και 290 Nm ροπής, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Η Volkswagen εξόπλισε το αυτοκίνητο στάνταρ με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό εμπρός άξονα, adaptive ανάρτηση DCC και progressive steering μεταβλητού βήματος. Δηλαδή, δεν περιορίστηκε μόνο στις επιδόσεις ευθείας, αλλά προσπάθησε να δώσει πραγματικό οδηγικό χαρακτήρα. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο ακόμη και στον τρόπο που οι άνθρωποι της Volkswagen μιλούσαν για το αυτοκίνητο στο Αμβούργο. Δεν αναφέρονταν μόνο σε αυτονομία και software. Μιλούσαν συνεχώς για turn-in, πρόσφυση, αίσθηση εμπρός άξονα και συμπεριφορά σε στροφές.

Το νέο GTI mode

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του αυτοκινήτου είναι το νέο προφίλ οδήγησης GTI. Μέσω ειδικού κουμπιού στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα τη μέγιστη σπορ ρύθμιση του αυτοκινήτου. Τότε αλλάζει η απόκριση του κινητήρα, η λειτουργία του τιμονιού, η ρύθμιση των αμορτισέρ DCC αλλά και το ίδιο το cockpit. Τα γραφικά του πίνακα οργάνων μετατρέπονται σε ειδικό GTI περιβάλλον, δίνοντας στο αυτοκίνητο πιο «mechanical» αίσθηση, παρότι είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Η Volkswagen ήθελε ξεκάθαρα να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που να έχει διαφορετικές «προσωπικότητες» ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού. Και θεωρητικά, τουλάχιστον στα χαρτιά, φαίνεται πως το πέτυχε.

Το εσωτερικό έχει σωστή λογική

Εδώ φαίνεται ότι κάποιος μέσα στη Volkswagen καταλαβαίνει ακόμη τι σημαίνει GTI. Το κόκκινο και το μαύρο κυριαρχούν παντού, υπάρχουν κόκκινες ραφές σε τιμόνι, πόρτες και καθίσματα, ενώ η χαρακτηριστική κόκκινη ένδειξη στη θέση «12 η ώρα» στο τιμόνι είναι ξεκάθαρη αναφορά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τα σπορ καθίσματα χρησιμοποιούν σύγχρονη εκδοχή του κλασικού καρό tartan μοτίβου, ενώ το φωτιζόμενο λογότυπο GTI στο τιμόνι δίνει μια αρκετά ιδιαίτερη αίσθηση το βράδυ. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το retro display του Digital Cockpit. Πατώντας το κουμπί View, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλάζει σχεδίαση και αποκτά αισθητική εμπνευσμένη από Golf GTI πρώτης γενιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στην κεντρική οθόνη infotainment των 12,9 ιντσών, όπου για παράδειγμα η μουσική εμφανίζεται σαν κασέτα δεκαετίας ’80. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που δεν αλλάζουν τις επιδόσεις, αλλά κάνουν το αυτοκίνητο να αποκτά χαρακτήρα.

Αυτονομία 424 χιλιόμετρα και φόρτιση σε 24 λεπτά

Το ID. Polo GTI χρησιμοποιεί μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου καθαρού ενεργειακού περιεχομένου 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 424 χιλιόμετρα WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 105 kW, με τη Volkswagen να ανακοινώνει χρόνο φόρτισης 10-80% περίπου 24 λεπτών σε ταχυφορτιστή. Επίσης, το μοντέλο υποστηρίζει one-pedal driving, δηλαδή δυνατότητα έντονης επιβράδυνσης μόνο μέσω του πεντάλ επιτάχυνσης, ενώ για πρώτη φορά στο τιμόνι υπάρχουν paddles που ρυθμίζουν το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να «παίζει» περισσότερο με το αυτοκίνητο και να επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που φρενάρει και ανακτά ενέργεια.

Πολύ πιο πρακτικό απ’ όσο περιμένεις

Παρά τον sport χαρακτήρα, το ID. Polo GTI παραμένει αρκετά πρακτικό. Και αυτό ήταν κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα από κοντά. Η ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+ επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση χώρων, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να έχουν περισσότερο χώρο από ό,τι στο θερμικό Polo GTI. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 441 λίτρα, ενώ με πεσμένα καθίσματα αγγίζει τα 1.240 λίτρα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 1,2 τόνους, ενώ η προαιρετική αφαιρούμενη μπίλια κοτσαδόρου μπορεί να μεταφέρει βάση για δύο ηλεκτρικά ποδήλατα. Με λίγα λόγια, η Volkswagen δεν το σχεδίασε σαν «toy car», αλλά σαν καθημερινό GTI νέας εποχής.

Νέα τεχνολογία και Connected Travel Assist

Το νέο ID. Polo GTI χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη γενιά λογισμικού της Volkswagen και διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Το νέο Connected Travel Assist χρησιμοποιεί online δεδομένα και μπορεί ακόμη και να αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες, επιβραδύνοντας αυτόματα το αυτοκίνητο μέχρι πλήρη ακινητοποίηση όταν εντοπίσει κόκκινο φανάρι. Πρόκειται για τεχνολογία που μέχρι πριν λίγα χρόνια βλέπαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Δείχνει να έχει «ψυχή»

Προφανώς, η πραγματική απάντηση για το αν είναι «αληθινό GTI» θα δοθεί όταν το οδηγήσουμε κανονικά. Όμως μετά την πρώτη επαφή στο Αμβούργο, φαίνεται ότι η Volkswagen προσπάθησε πραγματικά να μεταφέρει τη φιλοσοφία GTI στη νέα εποχή χωρίς να χρησιμοποιήσει απλώς ένα ιστορικό badge. Το κράτησε compact. Το κράτησε προσθιοκίνητο. Έβαλε μπλοκέ, adaptive ανάρτηση και γρήγορο τιμόνι. Έδωσε χαρακτήρα στο εσωτερικό και απέφυγε να το μετατρέψει σε ακόμη ένα generic ηλεκτρικό crossover. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του νέου ID. Polo GTI.

Τι κρατάμε;