Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Δεύτερη γενιά T-Roc: Μεγαλύτερο, πιο premium και 100% υβριδικό, το μικρομεσαίο crossover της VW αλλάζει επίπεδο

Του Άκη Τεμπερίδη

Οκτώ χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου T-Roc, το οποίο αποδείχτηκε εμπορική επιτυχία με δύο εκατομμύρια πωλήσεις συνολικά (292.000 μόνο το 2024), μπορούμε να μιλάμε για νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην εξελιγμένη εκδοχή evo της πλατφόρμας MQB. Την ίδια που υιοθέτησε το Tiguan του 2024 και το μεγαλύτερο Tayron νωρίτερα φέτος. Με τεχνολογίες και περιεχόμενο δανεισμένα από τα δύο αυτά μεγαλύτερα SUV, αλλά και με μεγαλύτερο μήκος κατά 122 χιλιοστά (και μεταξόνιο κατά 29 χλστ.) από το πρώτο T-Roc, το μικρομεσαίο SUV διαχωρίζει πλέον ευκρινέστερα τη θέση του στην αγορά από το μικρότερο T-Cross. Γι’ αυτό και δεν πρέπει πλέον να το θεωρούμε πλέον B-SUV. Οι Γερμανοί το χαρακτηρίζουν CUV (Crossover Utility Vehicle), ενώ ο ίδιος ο επικεφαλής Πωλήσεων, Μarketing και Αfter Sales της Volskwagen, Martin Sander, μας είπε ότι το αυτοκίνητο ισορροπεί στο μεταίχμιο των κατηγοριών B και C.

Ένα μικρό Tiguan

Με μήκος 4,37 μ., το T-Roc είναι 166 χλστ. πιο κοντό από το Tiguan (4,54 μ.) και 238 χλστ. πιο μακρύ από το T-Cross (4,13 μ.). Το επιπλέον μήκος δεν το διαχωρίζει μόνο από το μικρότερο αδελφάκι του, αλλά και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών 465 λίτρων (από 445), ενώ το αυξημένο μεταξόνιο (2,63 μ.) συνεπάγεται καλύτερους χώρους για τα πόδια στο πίσω κάθισμα. Βελτιωμένος κατά 10% είναι και ο αεροδυναμικός συντελεστής Cx, στο 0,29 πλέον. Από το πλάι, το αυτοκίνητο δείχνει περισσότερο coupé χάρη στη διαφορετική σχεδίαση της ουράς, αλλά και πιο μυώδες, παρότι οι βασικές γραμμές του δεν έχουν αλλάξει. Αυτή που έχει αλλάξει είναι η φυσιογνωμία του αυτοκινήτου, χάρη στο εξ ολοκλήρου επανασχεδιασμένο μπροστινό τμήμα με τους νέους προβολείς LED (LED Plus και IQ.LIGHT LED matrix στις πιο πλούσιες εκδόσεις) και πιο σπορ προφυλακτήρες με μεγάλους αεραγωγούς. Εντελώς διαφορετική είναι και η φωτεινή υπογραφή χάρη στη λωρίδα LED που συνδέει τους προβολείς με το –φωτεινό στις πλουσιότερες εκδόσεις– σήμα VW. Με ανάλογο τρόπο έχει επανασχεδιαστεί το πίσω μέρος, όπου η κόκκινη λωρίδα συνδέει τα εντυπωσιακά LED σώματα. Όσο για τους προβολείς IQ.LIGHT, διακρίνονται για την έξυπνη μεσαία σκάλα και πανίσχυρη μεγάλη.

Premium βιωσιμότητα

Στην καμπίνα έχουν γίνει τεράστια άλματα που φέρνουν το T-Roc πολύ πιο κοντά στα μεγαλύτερα αδέλφια του. Την παράσταση κλέβει φυσικά το νέο ταμπλό με τη γραμμική σχεδίαση και την υφασμάτινη επένδυση που χαρίζει μία premium ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τον κρυφό LED φωτισμό σε όλο το πλάτος και στις μπροστινές πόρτες, ο οποίος ρυθμίζεται σε δεκάδες χρωματισμούς. Το infotainment τέταρτης γενιάς ΜΙΒ4 βασίζεται σε εντελώς νέο hardware –μία οθόνη αφής στο κέντρο σε δύο διαστάσεις ανάλογα με την έκδοση (10,4 και 12,9 ιντσών)– και λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει έξυπνη αναγνώριση φωνής IDA που αποκρίνεται σε καθημερινές εκφράσεις σε διάφορες γλώσσες. χάρη στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το περίφημο ChatGPT, συγκεκριμένα, το οποίο μπορεί να επινοεί από ιστορίες για μικρά παιδιά, μέχρι προτάσεις για το πού να δειπνήσεις ή να κοιμηθείς σε μία πόλη.

Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται η νέα ψηφιακή οθόνη Digital Cockpit Pro των 10 ιντσών με εναλλασσόμενες απεικονίσεις, ανάμεσα στις οποίες και μία απλουστευμένη για να ξεκουράζεται το βλέμμα σε νυχτερινά κυρίως ταξίδια. Μετά από κάποια εξοικείωση, όλα γίνονται εύκολα από τους διακόπτες view και Ok στο τιμόνι. Μαζί με την προαιρετική οθόνη head-up στο παρμπρίζ (σε νοητή θέση 2,1 μ. από το βλέμμα του οδηγού, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του), ο ψηφιακός κόσμος του T-Roc δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από του TIguan. Μάλιστα, με την τοποθέτηση του επιλογέα μετάδοσης στον λαιμό του τιμονιού όπως τα παλιά καλά χρόνια, έχει δημιουργηθεί μεγάλος χώρος στην κεντρική κονσόλα για μία αεριζόμενη βάση ασύρματης φόρτισης κινητού που αναπαριστά μία ολυμπιακή πισίνα κολύμβησης σε σμίκρυνση. Στην καμπίνα βρίσκεις και άλλα «πασχαλινά αβγά», χαριτωμένες εκπλήξεις δηλαδή εδώ κι εκεί.

100% υβριδική γκάμα

Κατά τις 10 Νοεμβρίου που θα οδηγήσουμε το νέο T-Roc στην παγκόσμια παρουσίασή του, θα επανέλθουμε με περισσότερα χαρακτηριστικά. Για την ώρα, ας ρίξουμε μία πρώτη ματιά στην γκάμα του μοντέλου, η οποία φέρνει και μία μεγάλη είδηση. Κατ’αρχάς, όλες οι εκδόσεις T-Roc θα είναι βενζινοκίνητες με κάποιο υβριδικό σύστημα. Στην πρεμιέρα, το μικρομεσαίο Volkswagen διατίθεται σε δύο mild υβριδικές εκδόσεις βασισμένες στον 4κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.5 eTSI, με δύο επίπεδα ισχύος – 116 και 150 PS. Ένας ηλεκτρικός εναλλάκτης RSG που εκτελεί χρέη μίζας, συνδεδεμένος με μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, παρέχει ισχύ 19 PS και ροπή 56 Nm στο σύστημα, προς όφελος της επιτάχυνσης και της κατανάλωσης. Στο σύστημα περιλαμβάνεται και μετρατροπέας τάσης 48V/12V για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Ο eTSI evo2 λειτουργεί με βάση τον κύκλο Miller (με πρόωρο κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής σε υψηλή συμπίεση) και διαθέτει turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά σε βενζινοκινητήρα τόσο μαζικής παραγωγής, Επίσης, ο eTSI μπορεί να σβήνει εντελώς στον δρόμο ή να λειτουργεί ως δικύλινδρος σε χαμηλά φορτία, χάρη στο σύστημα διαχείρισης ACTplus. Όλα αυτά συνεπάγονται πολύ χαμηλές καταναλώσεις. Και οι δύο mild hybrid εκδόσεις διατίθενται αποκλειστικά με DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Και τώρα η είδηση που μπορείς να πεις και ιστορική: Για πρώτη φορά η VW ανέπτυξε –αν και με καθυστέρηση αρκετών χρόνων– ένα full υβριδικό κινητήριο σύνολο, για το οποίο οι άνθρωποι του Marco Nordhausen τήρησαν σιγήν ιχθύος στο Μόναχο. Ακόμη και ο επικεφαλής του προγράμματος T-Roc, ο οποίος μας έδωσε συνέντευξη (βλ. το σχετικό βίντεο), δεν θέλησε να εμβαθύνει περισσότερο στην τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Το μόνο που μάθαμε για τις δύο full υβριδικές εκδόσεις που θα παρουσιαστούν μέσα στο 2026, είναι ότι βασίζονται στον 1.5 TSI και θα έχουν ισχύ 136 και 170 PS. Την ίδια περίπου εποχή θα παρουσιαστεί και η κορυφαία, τετρακίνητη έκδοση του T-Roc, 4Motion, με δίλιτρο TSI κινητήρα 204 PS και MHEV (mild hybrid) σύστημα. Με κιβώτιο DSG πάντα.

Τέσσερα θα είναι τα επίπεδα εξοπλισμού: το απλό T-Roc, ιδανικό για εταιρικούς στόλους, το Life και στην κορυφή της γκάμας το Style και το R-Line, όπως τα προπαραγωγής αυτοκίνητα που μας έδειξαν στο Μόναχο. Εντυπωσιακός αναμένεται ο εξοπλισμός, με premium στοιχεία, όπως τα Harman Kardon ηχοσυστήματα και η διχρωμία σε όλα τα επίπεδα από το Life και πάνω.

Τέλος, να τονίσουμε την επανάσταση που έχει γίνει στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού από το πρώτο T-Roc του 2017. Το νέο μοντέλο διαθέτει ένα εντυπωσιακό πακέτο στάνταρ και προαιρετικών ADAS, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλλάζει αυτόματα λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και να παρκάρει μέσω smartphone με τον οδηγό σε απόσταση έως 50 μέτρα. Στον στάνταρ εξοπλισμό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αυτόματη πέδηση που αναγνωρίζει αντίθετα διερχόμενο όχημα και ποδηλάτη, σύστημα παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης του οδηγού, διατήρησης λωρίδας και cruise control. Κατά παραγγελία, προσθέστε ενεργό ACC, Travel Assist (για αλλαγή λωρίδας από 68 χλμ./ώρα και άνω), σύστημα με πίσω κάμερες και Park Assist Pro με λειτουργία απομνημόνευσης, σαν αυτό που διαθέτει η ναυαρχίδα Touareg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VW T–ROC 1.5 TSI

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 116/150 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 220/250 Nm

Απόδοση ηλεκτροκινητήρα

19 PS

56 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 185 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 10,7 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): — λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO2: — γρ./χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 48 V

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.373 x 1.828 x 1.562 χλστ.

Μεταξόνιο 2.631 χλστ.

Βάρος — κιλά

Χώρος αποσκευών

465 λίτρα

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ