Αποστολή στο Παρίσι: Νέο Renault Twingo – Μικρό και πρακτικό με κάτω από 20.000 €

Το Renault Twingo επιστρέφει ως ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 20.000 € και εμείς ταξιδέψαμε στο Παρίσι για να το γνωρίσουμε για πρώτη φορά από κοντά και να σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες

Βρεθήκαμε στο πιο φημισμένο κομμάτι του Παρισιού, στα Ηλύσια Πεδία, όπου η Renault μας άνοιξε τις πόρτες του νέου της πολιτιστικού hub, Le Défilé Renault – The Carwalk, έναν χώρο που συνδυάζει την κουλτούρα, την αισθητική και την καινοτομία, λειτουργώντας ως βιτρίνα για τη σύγχρονη αυτοκινητική φιλοσοφία της γαλλικής μάρκας. Εκεί, στο εντυπωσιακό αυτό σκηνικό, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Renault Twingo E-Tech Electric, ένα μοντέλο που σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος, κάνοντας ταυτόχρονα και ένα βήμα στην προσιτή αστική βιώσιμη κινητικότητα.

Η Renault, λοιπόν, επαναφέρει το Twingo με στόχο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην αγορά των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Με τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 ευρώ, και λανσάρισμα στις αρχές του 2026, το νέο Twingo φιλοδοξεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο την απλότητα, τη χαρά και τη φιλικότητα που χαρακτήριζαν το αυθεντικό μοντέλο του 1992, προσαρμοσμένα όμως στα δεδομένα της ηλεκτρικής εποχής.

Σχεδιασμός

Το πρώτο Twingo, πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια, αποτέλεσε ένα μικρό επαναστατικό βήμα για τη Renault – ένα αυτοκίνητο που καθιέρωσε την έννοια του «έξυπνου μικρού». Το νέο Twingo E-Tech Electric επιχειρεί να αναβιώσει αυτή τη φιλοσοφία, μεταφέροντάς την στη σύγχρονη πραγματικότητα της αστικής ηλεκτροκίνησης.Η σχεδιαστική ομάδα της Renault επέλεξε να διατηρήσει τη χαρακτηριστική μονού όγκου (one-box) φιλοσοφία σχεδίασης, με απαλές, καμπύλες γραμμές και συμπαγείς αναλογίες. Το αμάξωμα των 3,79 μέτρων δίνει την αίσθηση μιας «φούσκας ενέργειας», με φιλική όψη και καθαρές επιφάνειες, που εναρμονίζουν το σήμερα με το τότε.

Στο εμπρός μέρος, το γνώριμο «χαμόγελο» της μάσκας επιστρέφει – μια σαφής αναφορά στο αυθεντικό Twingo. Τα φώτα ημέρας LED σχηματίζουν δύο χαρακτηριστικά τόξα, προσδίδοντας «παιχνιδιάρικη» έκφραση, ενώ το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται διακριτικά στη γρίλια. Οι τροχοί έχουν μεταφερθεί στα άκρα του αμαξώματος, κάτι που τονίζει την ευστάθεια και αυξάνει τον εσωτερικό χώρο, με μεταξόνιο 2,49 μ. και διάμετρο τροχών έως 18 ίντσες.

Το πίσω τμήμα διατηρεί τη γνώριμη καμπύλη και τις «μισοφέγγαρες» φωτεινές υπογραφές, ενώ το λογότυπο Twingo επανασχεδιάστηκε με πιο φρέσκια, «pop» γραμματοσειρά. Η παλέτα των τεσσάρων χρωμάτων (Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow και Starry Black) ενισχύει τη χαρούμενη, φωτεινή διάθεση του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που τιμά το παρελθόν χωρίς να το αντιγράφει, ίσα-ίσα να το φέρνει στα μέτρα της εποχής, ακριβώς όπως έκανε και το νέο Renault 5.

Εσωτερικό και πρακτικότητα

Η αίσθηση ευχάριστης απλότητας συνεχίζεται στο εσωτερικό, όπου ο στόχος των σχεδιαστών ήταν να αναβιώσουν την «αισιοδοξία» του αρχικού Twingo. Το ταμπλό έχει κυλινδρική μορφή και μοιάζει να αιωρείται, δημιουργώντας αίσθηση χώρου και φωτεινότητας. Στο κέντρο δεσπόζει η κόκκινη διαφανής λυχνία των alarm – ένα καθαρό νεύμα στο παρελθόν. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών συνθέτουν ένα σύγχρονο, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Η διεπαφή βασίζεται στο σύστημα OpenR Link – με Google Maps, Assistant και Play – και συνοδεύεται από εύχρηστα γραφικά και μικρές οπτικοακουστικές «πινελιές» που προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Οι χρωματιστές λεπτομέρειες του ταμπλό και των θυρών είναι συντονισμένες με το χρώμα του αμαξώματος, ενισχύοντας το νεανικό στοιχείο, ενώ η καμπίνα χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα: υλικά προσεγμένα, εργονομία απλή και ορατότητα εξαιρετική.

Από πλευράς χώρων, το Twingo παραμένει υπόδειγμα ευχρηστίας. Παρά το μήκος των 3,79 μέτρων, το εσωτερικό θυμίζει μεγαλύτερο αυτοκίνητο – με τέσσερα κανονικά καθίσματα ενηλίκων, δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα (17 cm διαδρομή), ανακλινόμενη πλάτη για τον συνοδηγό και χώρο αποσκευών έως 360 λίτρα. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα ξεπερνά τα 1.000 λίτρα, ενώ το μήκος φόρτωσης φτάνει τα 2 μέτρα. Η πρακτικότητα ενισχύεται με πολυάριθμα ντουλαπάκια και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότητας 19 λίτρων, καθώς και με έξυπνες λύσεις, όπως τα YouClip accessories για στήριξη αντικειμένων ή φωτισμού, και επιλογές 3D-printed οργανωτών. Όλα δείχνουν ότι το Twingo E-Tech Electric σχεδιάστηκε με πραγματική έμφαση στην καθημερινότητα της πόλης – ένα μικρό, ευέλικτο αυτοκίνητο που αξιοποιεί κάθε εκατοστό.

Η ψυχή του νέου Twingo

Κάτω από το αμάξωμα κρύβεται η πλατφόρμα AmpR Small, η οποία μοιράζεται αρχιτεκτονική με τα επερχόμενα Renault 5 και 4 E-Tech Electric. Για το Twingo, η πλατφόρμα προσαρμόστηκε με στόχο τη μέγιστη απλότητα, την ελαφριά κατασκευή και το χαμηλό κόστος. Το ηλεκτρικό μοτέρ όπως και στα R4 & R5 βρίσκεται εμπρός, όπου μεταδίδεται και η κίνηση. Αποτελεί σημαντική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, παρ’ όλα αυτά, η απόδοση είναι η ίδια και… καλύτερη, λόγω της αμεσότητας του ηλεκτρομοτέρ. Αποδίδει 60 kW, δηλαδή 82 ίππους και 175 Nm ροπής, τιμές επαρκείς για το αστικό περιβάλλον. Με βάρος από 1.200 κιλά, το Twingo E-Tech επιταχύνει από 0 έως 50 km/h σε 3,85 δευτερόλεπτα και φτάνει έως τα 130 km/h. Η απόδοση δίνει έμφαση στην οικονομία ενέργειας και την ομαλότητα, όχι στις επιδόσεις.

Το μοτέρ συνδυάζεται με μπαταρία LFP (Lithium Iron Phosphate) – μια επιλογή που μειώνει την εξάρτηση από σπάνιες πρώτες ύλες, όπως το κοβάλτιο, και μειώνει το κόστος περίπου 20 %. Η ωφέλιμη χωρητικότητα είναι 27,5 kWh, ενώ το σύστημα φόρτισης AC 6,6 kW είναι στάνταρ. Προαιρετικά, μέσω του πακέτου Advanced Charge, προστίθεται 11 kW AC και 50 kW DC ταχυφόρτιση, καθώς και bidirectional φόρτιση (V2L και V2G).

Αυτονομία

Η LFP μπαταρία του Twingo E-Tech Electric, χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική (CdA 0,656 m²), προσφέρει αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα κατά το WLTP. Πρόκειται για τιμή που ευθυγραμμίζεται με τη χρήση για την οποία προορίζεται το αυτοκίνητο – την καθημερινή αστική μετακίνηση. Η κατανάλωση ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλή, αποτέλεσμα του περιορισμένου βάρους και της βελτιωμένης απόδοσης του κινητήρα. Το σύστημα προθέρμανσης καμπίνας μέσω της εφαρμογής My Renault επιτρέπει θέρμανση ή αποπάγωση πριν από την αναχώρηση, χωρίς απώλεια ενέργειας από την μπαταρία.

Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, με τον στάνταρ φορτιστή 6,6 kW AC, η μπαταρία φορτίζει 10-100 % σε 4 ώρες και 15 λεπτά. Με το προαιρετικό πακέτο Advanced Charge (11 kW AC + 50 kW DC), η φόρτιση AC μειώνεται στις 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε DC ταχυφορτιστή η φόρτιση 10-80 % ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά. Με τη δυνατότητα V2L (Vehicle-to-Load), ο χρήστης μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές έως 3,7 kW, ενώ μέσω V2G (Vehicle-to-Grid) μπορεί να επιστρέψει ενέργεια στο δίκτυο, μειώνοντας το κόστος χρήσης. Πρόκειται για τεχνολογία που μέχρι σήμερα συναντάται σε μεγαλύτερα και ακριβότερα ηλεκτρικά μοντέλα.

Εξοπλισμός

Η Renault επέλεξε μια απλοποιημένη γκάμα με δύο εκδόσεις – Evolution και Techno – ώστε να μειώσει τη βιομηχανική πολυπλοκότητα και να προσφέρει σαφή διαβάθμιση εξοπλισμού.

Η βασική Evolution περιλαμβάνει:

Ζάντες 16″ με καλύμματα,

Ψηφιακό πίνακα 7″ και κεντρική οθόνη 10″ με συνδεσιμότητα Android Auto / Apple CarPlay,

Cruise control,

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (AEB),

Διατήρηση λωρίδας (LKA),

Αυτόματο χειρόφρενο,

Ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα,

Χειροκίνητο κλιματισμό και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω.

Η Techno προσθέτει:

Σύστημα OpenR Link με Google built-in,

Ψηφιακό συνοδοιπόρο Reno Avatar ,

Προσαρμοζόμενο Cruise Control με Stop & Go,

One Pedal Driving,

Αυτόματο κλιματισμό,

Κάμερα οπισθοπορείας,

Έξι ηχεία Arkamys και χειριστήρια αφής με αισθητική Jean-Michel Jarre.

Η γκάμα ADAS είναι εντυπωσιακά πλούσια για την κατηγορία: 24 συστήματα υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένων blind-spot warning, rear cross traffic alert, hands-free parking, traffic sign recognition, καθώς και του My Safety Switch, που επιτρέπει ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πέντε βοηθημάτων με ένα πλήκτρο. Η ασφάλεια υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Human First, με έξι αερόσακους, σύστημα ανίχνευσης κόπωσης και απόσπασης προσοχής (κάμερα στη βάση του παρμπρίζ), καθώς και τεχνολογίες Fireman Access και QRescue για γρήγορη πρόσβαση στο σύστημα μπαταρίας σε περίπτωση ατυχήματος. Τέλος, το Twingo διαθέτει και το Safety Score & Coach, που αξιολογεί το οδηγικό στυλ και προτείνει βελτιώσεις μέσω της οθόνης ή της εφαρμογής My Renault. Η προσέγγιση είναι πιο ολοκληρωμένη από οποιοδήποτε άλλο Α-segment μοντέλο της αγοράς.

Απολογισμός

Με το Twingo E-Tech Electric, η Renault επανέρχεται στο γήπεδο που γνωρίζει καλύτερα: το μικρό αυτοκίνητο πόλης. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά το κάνει μέσα από το πρίσμα της ηλεκτροκίνησης και της βιωσιμότητας. Η επιλογή της Renault να αναπτύξει το αυτοκίνητο σε μόλις δύο χρόνια (πρόγραμμα “Leap 100”) δείχνει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις νέες αγοραστικές πιέσεις: προσιτή τιμή, παραγωγή στη Σλοβενία, και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα – 60 % μικρότερο σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Είναι μια λογική, προσιτή και ρεαλιστική πρόταση για τον οδηγό που θέλει να μπεί στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να αλλάξει τον τρόπο που ζει στην πόλη. Μένει να το οδηγήσουμε και να δούμε αν παραμένει το ίδιο ευχάριστο με το απερχόμενο θερμικό συγγενή του. Πάντως, ένα είναι σίγουρο: η τεχνική απλότητα είναι σκόπιμη. Η Renault ήθελε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσιτό, αξιόπιστο και ευκολόχρηστο, που δεν θα τρομάζει με τεχνολογικούς όρους, αλλά θα κάνει ομαλή τη μετάβαση από τα μικρά βενζινοκίνητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Twingo E-Tech Electric

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Twingo E-Tech Electric Ηλεκτροκινητήρας Διάταξη / Τύπος Μπροστά, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες Ισχύς Μέγιστη ισχύς 82 ίπποι (60 kW) Μέγιστη ροπή 175 Nm Μετάδοση Κίνηση Εμπρός Κιβώτιο Μονής σχέσης Επιδόσεις Τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα Επιτάχυνση 0-50 χλμ./ώρα 3,85 δλ. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 12,1 δλ. Κατανάλωση ενέργειας Κατασκευαστή (WLTP) — Μπαταρία Τύπος Ιόντων λιθίου LFP (Lithium Iron Phosphate) Ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh Αυτονομία Επίσημη (WLTP) έως 263 χλμ. Φόρτιση AC (στάνταρ) 6,6 kW σε 4 ώρες 15 λεπτά (10-100%) DC (προαιρετική) 50 kW σε ~30 λεπτά (10-80%) AC (προαιρετική) 11 kW σε 2 ώρες 35 λεπτά (10-100%) Αμάξωμα Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 3.789 x 1.720 x 1.491 χλστ. Μεταξόνιο 2.493 χλστ. Βάρος από 1.200 κιλά Χώρος αποσκευών Χωρητικότητα 305 λίτρα VDA (έως 360 λίτρα)

