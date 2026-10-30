Aston Martin Valhalla Spider: Το απόλυτο supercar των Άγγλων τώρα και ανοιχτό

Με 1.079 ίππους, τρεις ηλεκτροκινητήρες και τελική ταχύτητα 350 km/h ακόμη και χωρίς οροφή, η Valhalla Spider γίνεται η ταχύτερη ανοιχτή Aston Martin που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η Aston Martin Valhalla Spider φέρνει μια επιπλέον διάσταση σε ένα από τα πιο φιλόδοξα αυτοκίνητα που έχουν βγει από το Gaydon. Μετά την κουπέ, η βρετανική εταιρεία παρουσιάζει την ανοιχτή εκδοχή του κεντρομήχανου supercar της, διατηρώντας το plug-in υβριδικό σύστημα των 1.079 ίππων και δίνοντας στους δύο επιβάτες ακόμη πιο άμεση πρόσβαση στον ήχο του V8. Το ζητούμενο για τους μηχανικούς ήταν να διατηρήσουν τις επιδόσεις και την ακρίβεια της κλειστής Valhalla, προσαρμόζοντας την αεροδυναμική και τα ηλεκτρονικά συστήματα στις διαφορετικές συνθήκες που δημιουργεί η απουσία οροφής. Στην εξέλιξη συμμετείχε ξανά η Aston Martin Performance Technologies, το τεχνολογικό και συμβουλευτικό σκέλος της ομάδας Formula 1 της μάρκας.

350 km/h με τον ουρανό πάνω από το κεφάλι

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η Valhalla Spider μπορεί να φτάσει τα 350 km/h και με την οροφή αφαιρεμένη. Η ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα παραμένει ίδια με εκείνη της κουπέ, χαρίζοντάς της τον τίτλο της ταχύτερης ανοιχτής Aston Martin. Η λύση για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες περιλαμβάνει δύο διαφορετικές επιλογές. Στον βασικό εξοπλισμό προσφέρεται μια αφαιρούμενη μαύρη υφασμάτινη οροφή, η οποία μπορεί να αποθηκευτεί στο αυτοκίνητο. Με αυτή τοποθετημένη, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα περιορίζεται στα 200 km/h. Για όσους θέλουν να έχουν διαθέσιμη ολόκληρη την απόδοση του αυτοκινήτου και με κλειστή οροφή, υπάρχει προαιρετικό σκληρό τμήμα από ανθρακονήματα. Με αυτό, η Valhalla Spider μπορεί να φτάσει κανονικά τα 350 km/h. Στις ΗΠΑ η ανθρακονημάτινη οροφή περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ προβλέπεται επίσης κάλυμμα βροχής για χρήση όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

V8 και τρεις ηλεκτροκινητήρες

Πίσω από τους επιβάτες βρίσκεται ένας V8 twin-turbo 4,0 λίτρων με επίπεδο στροφαλοφόρο, ο οποίος αποδίδει μόνος του 828 ίππους. Είναι ο κινητήρας που εξελίχθηκε ειδικά για τη Valhalla και συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι συνεισφέρουν επιπλέον 251 ίππους. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 1.079 ίππους και τα 1.100 Nm ροπής, με την Aston Martin να εκτιμά ότι το 0-100 km/h θα ολοκληρώνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες βρίσκονται στον εμπρός άξονα και επιτρέπουν την ανεξάρτητη διαχείριση της ροπής στους δύο τροχούς. Ο τρίτος είναι ενσωματωμένος στο σύνολο του οκτατάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη και υποστηρίζει τον V8 στην κίνηση των πίσω τροχών, όπου υπάρχει και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Ανάμεσα στους δύο άξονες δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση. Τον συντονισμό αναλαμβάνει το σύστημα Integrated Vehicle Dynamics Control, το οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος κίνησης, της ανάρτησης, των φρένων, του τιμονιού και της ενεργής αεροδυναμικής. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, Sport, Sport+, Race και EV. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η όπισθεν πραγματοποιείται μέσω των εμπρός ηλεκτροκινητήρων, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη σχέση στο κιβώτιο.

Η αεροδυναμική προσαρμόζεται στην ανοιχτή οροφή

Η αφαίρεση της οροφής αλλάζει τη ροή του αέρα πάνω από το αυτοκίνητο, επηρεάζοντας τόσο την άνεση των επιβατών όσο και την τροφοδοσία της εισαγωγής πίσω από την καμπίνα. Για αυτό η Spider διαθέτει ειδικό ανεμοθραύστη, ο οποίος τοποθετείται όταν αφαιρείται η οροφή. Η σχεδίασή του κατευθύνει τον αέρα πάνω από τους επιβάτες, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη ροή προς την εισαγωγή. Η τελευταία έχει διαφορετικό σχήμα και βρίσκεται 35 mm ψηλότερα σε σχέση με την κουπέ. Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο ανεμοθραύστης διπλώνει σε τρία τμήματα και αποθηκεύεται στους νέους χώρους στα μαρσπιέ, χωρητικότητας 15 λίτρων. Οι ενεργές αεροδυναμικές επιφάνειες εμπρός και πίσω μεταβάλλουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις συνθήκες και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Αντίστοιχα, οι ρυθμίσεις του συστήματος ευστάθειας έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της Spider. Με την οροφή τοποθετημένη, η μέγιστη κάθετη αεροδυναμική δύναμη ξεπερνά τα 600 κιλά.

Ανθρακονήματα και καθίσματα Touring

Στη βάση της κατασκευής βρίσκεται ένα ανθρακονημάτινο μονοκόκ, με αλουμινένια υποπλαίσια εμπρός και πίσω. Η Aston Martin ανακοινώνει ξηρό βάρος 1.680 κιλών με τις προαιρετικές επιλογές μειωμένου βάρους. Η εμπρός ανάρτηση χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια και διάταξη pushrod, ενώ πίσω υπάρχει σύστημα πολλαπλών συνδέσμων. Τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ προέρχονται από την Bilstein και τα κεραμικά φρένα διαθέτουν δίσκους 410 mm εμπρός και 390 mm πίσω. Στην καμπίνα κάνουν την εμφάνισή τους νέα ανθρακονημάτινα καθίσματα Touring, σχεδιασμένα για περισσότερη άνεση και ευκολότερη είσοδο και έξοδο. Όσοι προτιμούν μεγαλύτερη πλευρική στήριξη μπορούν να επιλέξουν, χωρίς επιπλέον χρέωση, τα καθίσματα της κουπέ. Οι χαρακτηριστικές πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω διατηρούνται, αποκτώντας αναθεωρημένο μηχανισμό και τζάμια χωρίς πλαίσιο. Η Valhalla Spider θα πραγματοποιήσει τη δημόσια πρεμιέρα της στο Concours at Wynn Las Vegas, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του 2027.