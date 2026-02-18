quattroruote-icon
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Audi: Αυτό είναι το νέο RS5, διέρρευσαν φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
audi-afto-einai-to-neo-rs5-dierrefsan-fotografies-kai-technika-charaktiristika-793363

Παρά την φιλότιμή προσπάθεια της εταιρείας να αποκαλύψει πολύ λίγα εν όψει της επίσημης παρουσίασης, το «ίντερνετ» είχε άλλη γνώμη

Η Audi ανακοινώνει επίσημα την έλευση του RS5, ενός μοντέλου που φιλοδοξεί να αναμετρηθεί με τη BMW M3 και να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του RS4. Παρά τις προσπάθειες της εταιρείας να διατηρήσει τη μυστικότητα και να δημιουργήσει προσμονή μέσω ενός teaser video, το αυτοκίνητο διέρρευσε στο διαδίκτυο πολύ πριν η ίδια προλάβει να το παρουσιάσει επίσημα.

Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το RS5 παραπέμπει σε μικρογραφία RS6, με έντονές γραμμές, φαρδύ και δυναμικό προφίλ και χαμηλό κέντρο βάρους. Το αμάξωμα τόσο σε έκδοση sedan όσο και station wagon είναι πιο μεγάλο διαστασιακά από τα συνηθισμένα μοντέλα της σειράς, χωρίς όμως να αλλάζει το μεταξόνιο των 2.900 χλστ.

Η εμπρός όψη κυριαρχείται από επιθετικές εισαγωγές αέρα και μια επιβλητική γρίλια, ενώ τα διευρυμένα φτερά δίνουν στο αυτοκίνητο αθλητικό χαρακτήρα που παραπέμπει στην κληρονομιά του Quattro. Οι ζάντες, με τις έξι διπλές ακτίνες δίνουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα στο μοντέλο.

Πίσω, ένα μεγάλο diffuser και διπλές εξατμίσεις οβάλ σχήματος δηλώνουν τις προθέσεις του μοντέλου, ενώ το φανάρι πέδησης σε στυλ F1 είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητο. Τα εξωτερικά στοιχεία, όπως τα side skirts και τα καπάκια των καθρεπτών, διατίθενται σε γυαλιστερό μαύρο ή ανθρακόνημα.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το περιβάλλον συνδυάζει Alcantara, κόκκινες λεπτομέρειες και διακριτικά «RS» παντού. Το ψηφιακό σύστημα αποτελείται από τρεις οθόνες  (11,9, 14,5 και 10,9 ιντσών) που καλύπτουν τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «,μηχανικό»  κομμάτι, το RS5 θα κινείται με plug-in υβριδικό σύστημα, πιθανότατα τον γνωστό twin-turbo V6 των 2,9 λίτρων ενισχυμένο με ηλεκτροκινητήρες, ξεπερνώντας κατά πολύ (πολύ όμως..,.) τους 362 ίππους του S5. Η ανάρτηση και τα φρένα θα αναβαθμιστούν αναλόγως, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αυξημένη ισχύ. Βάση του όλου εγχειρήματος αποτελεί η αρχιτεκτονική PPC που μοιράζεται με τα A5 και S5.

Απέναντί του θα βρει τη BMW M3, αλλά και τη Mercedes-AMG η οποία ετοιμάζει τη δική της απάντηση με εξακύλινδρο υβριδικό σύστημα στο πλαίσιο της νέας C53, μια κίνηση που φέρνει τις δύο εταιρείες σε παρόμοιο μηχανολογικό μονοπάτι.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
