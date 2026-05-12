Audi Q9: Έχει πανοραμική οροφή που φτάνει το 1,5 τετραγωνικό μέτρο – Εικόνες

Το νέο Audi Q9 αποκαλύπτει το εσωτερικό του με έως 7 θέσεις, ηλεκτρικές πόρτες και πανοραμική οροφή 1,5 τ.μ.

Η Audi δίνει την πρώτη επίσημη εικόνα από το εσωτερικό του νέου Q9, του μεγαλύτερου SUV που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της SUV γκάμας της γερμανικής μάρκας και, πριν ακόμη την πλήρη αποκάλυψή του, η Audi επιλέγει να εστιάσει σε αυτό που φαίνεται ότι θα είναι ένα από τα βασικά του όπλα, την καμπίνα.

Το νέο Audi Q9 θα προσφέρει έως 7 θέσεις, ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, προηγμένη ατμόσφαιρα φωτισμού, νέο ηχοσύστημα Bang & Olufsen με 4D ήχο και μια πανοραμική οροφή που φτάνει περίπου το 1,5 τετραγωνικό μέτρο.

Το μεγαλύτερο SUV της Audi μέχρι σήμερα

Το Q9 έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από το Q7 και το Q8, καλύπτοντας το κενό της Audi στην κατηγορία των μεγάλων full-size premium SUV. Πρόκειται για μια κατηγορία όπου ο χώρος, η άνεση, η πολυτέλεια και η τεχνολογία έχουν μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από την ίδια την ισχύ.

Η Audi αναφέρει ότι το εσωτερικό του Q9 έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος για οικογένεια, επαγγελματικές μετακινήσεις και μεγάλα ταξίδια. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για ένα μεγαλύτερο SUV, αλλά για ένα μοντέλο που θέλει να λειτουργεί ως κινητός χώρος άνεσης.

Ο CEO της Audi, Gernot Döllner, σημείωσε ότι με το Q9 το «Vorsprung durch Technik» ορίζεται όλο και περισσότερο από την εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο. Η δήλωση αυτή δείχνει καθαρά τη νέα προτεραιότητα της μάρκας που θέλει την τεχνολογία να μην περιορίζεται πλέον στην απόδοση ή στο πλαίσιο, αλλά να περνά στην καθημερινή εμπειρία των επιβατών.

Έξι ή επτά θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες

Το νέο Audi Q9 θα διατίθεται με δύο διαφορετικές διαμορφώσεις καθισμάτων. Η πρώτη είναι η πιο οικογενειακή, με 7 θέσεις, ενώ η δεύτερη είναι η πιο πολυτελής, με 6 θέσεις και δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά.

Στην εξαθέσια διάταξη, η δεύτερη σειρά αποκτά λογική business class. Τα δύο ανεξάρτητα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και διαθέτουν ενεργό αερισμό τόσο στο μαξιλάρι όσο και στην πλάτη. Είναι μια διαμόρφωση που στοχεύει σε όσους θέλουν κορυφαία άνεση στις πίσω θέσεις και όχι απλώς περισσότερες θέσεις επιβατών.

Για οικογένειες, η επταθέσια έκδοση έχει πρακτικό πλεονέκτημα, καθώς και τα τρία καθίσματα της δεύτερης σειράς μπορούν να δεχθούν παιδικά καθίσματα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σε πολλά επταθέσια SUV η μεσαία σειρά δεν προσφέρει πάντα την ίδια ευκολία για τρία παιδικά καθίσματα.

Η τρίτη σειρά έχει πλάτες που αναδιπλώνονται ηλεκτρικά και ανεξάρτητα, ώστε ο οδηγός να μπορεί να αλλάζει γρήγορα τη διάταξη ανάμεσα σε μεταφορά επιβατών και περισσότερο χώρο αποσκευών.

Ηλεκτρικές πόρτες για πρώτη φορά σε Audi

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του νέου Q9 είναι οι ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες. Για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, όλες οι πόρτες μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν ηλεκτρικά.

Η λειτουργία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με το κλειδί, μέσω της εφαρμογής myAudi, από το σύστημα MMI, με το πεντάλ του φρένου ή ακόμη και με την πόρπη της ζώνης ασφαλείας.

Η Audi έχει δώσει έμφαση και στην ασφάλεια αυτής της λειτουργίας. Οι πόρτες υποστηρίζονται από αισθητήρες περιμετρικής επιτήρησης, οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν εμπόδια και να σταματούν το άνοιγμα αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Αυτό είναι χρήσιμο σε στενά parking, αλλά και σε περιπτώσεις όπου πλησιάζει ποδηλάτης ή άλλος χρήστης του δρόμου.

Πανοραμική οροφή 1,5 τετραγωνικού μέτρου

Το στοιχείο που τραβά περισσότερο την προσοχή είναι η νέα πανοραμική οροφή. Στο Audi Q9 είναι στάνταρ και έχει επιφάνεια περίπου 1,5 τετραγωνικό μέτρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ανοιχτή και φωτεινή αίσθηση στην καμπίνα.

Η οροφή μπορεί να ανοίγει για πιο έντονη αίσθηση open-air, όμως το πιο ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα εναλλαγής της διαφάνειας. Το γυαλί αποτελείται από εννέα ανεξάρτητα ελεγχόμενα τμήματα, τα οποία μπορούν να γίνουν αδιαφανή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες μπορούν να περιορίσουν την έντονη ηλιοφάνεια χωρίς να χρειάζεται συμβατικό σκίαστρο. Η επίστρωση του γυαλιού αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία και μπλοκάρει πάνω από 99,5% της UV ακτινοβολίας, σύμφωνα με την Audi.

Όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο, η οροφή γίνεται αυτόματα αδιαφανής, ώστε να περιορίζεται η ορατότητα προς το εσωτερικό. Όταν το αυτοκίνητο εκκινεί ξανά, επανέρχεται η τελευταία ρύθμιση που είχε επιλέξει ο οδηγός ή οι επιβάτες.

Στην κορυφαία έκδοση, η οροφή αποκτά και φωτισμό, με 84 LED που μπορούν να τη φωτίσουν σε μία από 30 αποχρώσεις, σε συνδυασμό με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας.

Φωτισμός και 4D ήχος στην καμπίνα

Η Audi δίνει μεγάλη σημασία στην ατμόσφαιρα του εσωτερικού. Στο Q9, ο φωτισμός δεν περιορίζεται σε διακοσμητικά στοιχεία. Υπάρχει φωτισμός περιγράμματος στο ταμπλό και στις πόρτες, έμμεσος φωτισμός κάτω από την πανοραμική οθόνη MMI και στην κεντρική κονσόλα, αλλά και δυναμική φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της καμπίνας.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τους επιβάτες, καθώς μπορεί να υποστηρίζει οπτικές ειδοποιήσεις και αλληλεπίδραση με το όχημα.

Το νέο Bang & Olufsen premium sound system με 4D ήχο προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην εμπειρία. Εκτός από το 3D ηχητικό πεδίο, υπάρχουν ηχεία στα προσκέφαλα για πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, τηλεφωνικές κλήσεις και οδηγίες πλοήγησης, χωρίς να ενοχλούνται οι υπόλοιποι επιβάτες.

Παράλληλα, στα εμπρός καθίσματα η μουσική είναι αισθητή και σωματικά, μεταφέροντας παλμούς στον επιβάτη. Ο φωτισμός μπορεί να συγχρονίζεται με τον ρυθμό της μουσικής και να προσαρμόζει τα χρώματα ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται.

Πιο ήσυχη και πολυτελής προσέγγιση στα υλικά

Η Audi αναφέρει ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα προσεγμένη γκάμα υλικών και χρωμάτων για το Q9. Στο εσωτερικό θα υπάρχουν νέες υφασμάτινες και ξύλινες επενδύσεις, υλικά από μαλλί, ίνες alpaca, μικροΐνες Dinamica, συνδυασμοί δέρματος και τεχνητού δέρματος, καθώς και λεπτό δέρμα Nappa.

Οι διακοσμητικές επιφάνειες θα διατίθενται σε πληθώρα επιλογών. Η Audi τονίζει επίσης ότι μειώνει τη χρήση γυαλιστερών επιφανειών, επιλέγοντας περισσότερο ματ και ανάγλυφα υλικά, ώστε να περιορίζονται οι δαχτυλιές και να ενισχύεται η premium εικόνα.

Νέες αποχρώσεις όπως tamarind brown και stone beige συμπληρώνουν την παλέτα, δίνοντας στο εσωτερικό πιο ήρεμη και εκλεπτυσμένη αίσθηση.

Χώροι και πρακτικότητα για οικογένεια και ταξίδι

Το νέο Q9 δεν περιορίζεται στην πολυτέλεια. Ως το μεγαλύτερο SUV της Audi, δίνει έμφαση και στην πρακτικότητα. Η νέα κεντρική κονσόλα προσφέρει σύγχρονες δυνατότητες φόρτισης, με δύο ασύρματες θέσεις φόρτισης συμβατές με το πρότυπο Qi2.2 και θύρες USB-C με ισχύ έως 100 watt.

Ο διπλός ασύρματος φορτιστής επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση δύο smartphone ταυτόχρονα, κάτι που έχει πρακτική αξία σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ταξίδια.

Στον χώρο αποσκευών υπάρχει νέο σύστημα αλουμινένιων ραγών στα πλευρικά τμήματα, με συρόμενους γάντζους και ρυθμιζόμενα σημεία πρόσδεσης. Έτσι, τα φορτία μπορούν να ασφαλίζονται χωρίς να καταλαμβάνεται το δάπεδο του πορτμπαγκάζ.

Επιπλέον, η Audi αναφέρει ότι κάθε νέο Q9 θα συνοδεύεται από σχάρα οροφής για τις στάνταρ ράγες, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα.

Πότε θα αποκαλυφθεί πλήρως

Η Audi δίνει προς το παρόν την πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του Q9, ενώ η πλήρης παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με τη μάρκα, το λανσάρισμα απέχει περίπου δύο μήνες, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα μάθουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες για κινητήρες, εκδόσεις, διαστάσεις και τεχνολογία πλαισίου.

Με βάση όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, το Q9 δεν θέλει απλώς να γίνει το μεγαλύτερο SUV της Audi. Θέλει να ορίσει μια νέα κορυφή για την εμπειρία επιβατών μέσα στη γκάμα της μάρκας.

