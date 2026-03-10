Audi RS3 Competition Limited: Είναι αυτό το κύκνειο άσμα στον θρυλικό 5κύλινδρο;

Η Audi γιορτάζει τα 50 χρόνια του 5κύλινδρου με το RS3 Competition Limited. Μόλις 750 αυτοκίνητα, coilover ανάρτηση και 0-100 km/h σε 3,8 δλ.

Η Audi κλείνει 50 χρόνια με τον εμβληματικό 5κύλινδρο κινητήρα της με έναν τρόπο που ταιριάζει στη φιλοσοφία της Audi Sport. Ένα RS3 που δεν είναι απλώς ειδική έκδοση εξοπλισμού, αλλά μια πιο “κοφτερή” εκδοχή του σημερινού μοντέλου, με αλλαγές σε πλαίσιο, ήχο, υλικά και λεπτομέρειες που απευθύνονται ξεκάθαρα σε όσους αγοράζουν RS για το συναίσθημα και την αίσθηση.

Το όνομα είναι RS3 Competition Limited και το ερώτημα που αιωρείται είναι προφανές. Αν αποτελεί το πιο “τελικό” RS3 με τον 2.5 TFSI, πριν ο 5κύλινδρος περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Μόνο 750 αυτοκίνητα παγκοσμίως

Η παραγωγή περιορίζεται σε 750 αυτοκίνητα συνολικά. Από αυτά, 585 είναι Sportback και 165 είναι Sedan. Για τη Γερμανία προορίζονται 187 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 158 Sportback. Η λογική της έκδοσης είναι ξεκάθαρη. Σπάνια, συγκεκριμένη και με χαρακτήρα συλλεκτικού αντικειμένου, όχι απλώς ακόμη ένα πακέτο εμφάνισης.

Μηχανικά, ο βασικός πυρήνας δεν αλλάζει. Ο υπερτροφοδοτούμενος 2.5 λίτρων αποδίδει 400 PS και 500 Nm. Το 0-100 km/h γίνεται σε 3,8 δλ. και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 290 km/h.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι να κυνηγήσει περισσότερη ισχύ, αλλά να ενισχύσει αυτό που ήδη κάνει καλά, την αμεσότητα, το κράτημα και τη χαρακτηριστική ταυτότητα του 5κύλινδρου.

Coilover ανάρτηση από το εργοστάσιο και πιο “δεμένο” πίσω μέρος

Η μεγαλύτερη είδηση για όσους κοιτάζουν το RS3 σαν εργαλείο οδήγησης είναι η ανάρτηση. Για πρώτη φορά το μοντέλο αποκτά εργοστασιακή coilover ανάρτηση εξελιγμένη ειδικά για το RS3, με δυνατότητα ρύθμισης σε τρεις άξονες που περιλαμβάνουν συμπίεση υψηλής και χαμηλής ταχύτητας και επαναφορά.

Το ύψος είναι χαμηλότερο κατά 10 mm σε σχέση με το απλό RS3 και υπάρχει προεπιλεγμένο set up δρόμου από το εργοστάσιο. Όσοι θέλουν να “παίξουν” με τις ρυθμίσεις έχουν εργαλεία και οδηγίες στο αυτοκίνητο.

Στο πίσω μέρος υπάρχει πιο σκληρή αντιστρεπτική ράβδος και αυξημένη σκληρότητα ελατηρίων, με στόχο πιο σταθερή συμπεριφορά και υψηλότερα περιθώρια πρόσφυσης.

Περισσότερος ήχος, λιγότερη μόνωση και διαφορετική χαρτογράφηση εξάτμισης

Η Audi επέλεξε κάτι σπάνιο για σύγχρονο αυτοκίνητο. Αφαίρεσε μόνωση από το διαχωριστικό ανάμεσα σε χώρο κινητήρα και καμπίνα, μειώνοντας το υλικό ηχομόνωσης κατά περίπου 4 kg, ώστε ο ήχος του 5κύλινδρου να περνά πιο άμεσα στους επιβάτες.

Παράλληλα, η RS sport εξάτμιση ρυθμίστηκε εκ νέου, με τις βαλβίδες να ανοίγουν νωρίτερα στα προγράμματα Dynamic, RS Performance και RS Torque Rear, ώστε ο ήχος να είναι πιο έντονος σε πραγματική οδήγηση, όχι μόνο στο ρελαντί.

Φρένα, ελαστικά και τροχοί που “φωνάζουν” special edition

Στον εμπρός άξονα τοποθετούνται στάνταρ carbon ceramic φρένα με κόκκινες δαγκάνες. Προαιρετικά υπάρχουν semi slick ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo R για όσους σκοπεύουν να αξιοποιήσουν το μοντέλο σε πίστα. Οι ζάντες είναι σφυρήλατες 19 ιντσών σε ματ Neodymium Gold, στοιχείο που κάνει το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο.

Carbon παντού και ένα έξυπνο Easter egg στα φώτα

Η εξωτερική εικόνα βασίζεται σε ματ carbon στοιχεία σε splitters, πλευρικά μαρσπιέ, diffuser και αεροτομή οροφής. Στα χρώματα υπάρχουν επιλογές όπως Daytona Gray, ματ Glacier White και το Malachite Green που παραπέμπει ιστορικά στο Audi Sport Quattro.

Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που απευθύνεται σε όσους προσέχουν τέτοιες αναφορές. Στο κλείδωμα και ξεκλείδωμα, τα Matrix LED daytime running lights “παίζουν” ακολουθία που μιμείται τη σειρά ανάφλεξης του 5κύλινδρου, 1-2-4-5-3.

Καμπίνα με RS bucket και αριθμημένη πλακέτα

Στο εσωτερικό, η έκδοση φέρνει RS bucket καθίσματα με carbon πλάτη και Dinamica σε απόχρωση neodymium gold, ενώ ραφές, ζώνες και το σημάδι στο τιμόνι έχουν απόχρωση ginger white. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υιοθετεί “λευκό” φόντο στα όργανα, με αναφορά στο RS2 Avant του 1994. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει αριθμημένη πλακέτα που επιβεβαιώνει τη θέση του αυτοκινήτου στη σειρά παραγωγής.

Τιμές και χρονοδιάγραμμα παραδόσεων

Στη Γερμανία, το RS3 Competition Limited Sportback ξεκινά από 100.680 ευρώ, ενώ το Sedan από 102.680 ευρώ. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2026.

Για την Ελλάδα δεν δίνεται ημερομηνία άφιξης ή τιμή. Με τα δεδομένα της παραγωγής και του περιορισμένου αριθμού, το κρίσιμο είναι αν θα εξασφαλιστούν αυτοκίνητα για την αγορά και πόσα.

Τι κρατάμε;