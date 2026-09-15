BMW M: Εννέα ειδικές εκδόσεις για τα 100 χρόνια του Nürburgring

Η BMW M και η BMW Motorrad τιμούν τα 100 χρόνια του Nürburgring με εννέα επετειακές εκδόσεις, αποκλειστικό πράσινο χρώμα και τεχνολογία με καταβολές από την πίστα.

Υπάρχουν πίστες που φιλοξενούν αγώνες και πίστες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα. Το Nürburgring βρίσκεται αναμφίβολα στη δεύτερη ομάδα, αποτελώντας εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία δοκιμών για οχήματα υψηλών επιδόσεων. Με τη θρυλική εγκατάσταση να συμπληρώνει 100 χρόνια το 2027, η BMW ετοιμάζει μια επετειακή οικογένεια που ενώνει δύο και τέσσερις τροχούς κάτω από την ίδια υπογραφή. Η σειρά «100 Jahre Nürburgring» περιλαμβάνει έξι αυτοκίνητα BMW M και τρεις μοτοσικλέτες BMW Motorrad M, με κοινά αισθητικά χαρακτηριστικά, ειδικό εξοπλισμό και σαφείς αναφορές στη Nordschleife. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στη βαφή και στα επετειακά λογότυπα, καθώς οι εξακύλινδρες προτάσεις διαθέτουν και τη νέα τεχνολογία ανάφλεξης BMW M Ignite.

Ένα πράσινο αποκλειστικά για την «Πράσινη Κόλαση»

Το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο των ειδικών εκδόσεων είναι το Nürburgring Green, μια απόχρωση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη σειρά. Συνδυάζεται με το περίγραμμα της Nordschleife, την επιγραφή «Nürburgring since 1927» και το επετειακό λογότυπο «100 Years», δημιουργώντας μια κοινή ταυτότητα για όλα τα μοντέλα. Στα αυτοκίνητα, τα γραφικά τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με το αμάξωμα, όπως στις εμπρός πόρτες, στις πίσω κολόνες και στα πίσω πλαϊνά τμήματα. Την εικόνα συμπληρώνουν ειδικές ρίγες στην οροφή, καθώς και πράσινες λεπτομέρειες στους τροχούς και στα πλαίσια της χαρακτηριστικής μάσκας της BMW. Οι M2, M3 Sedan, M4 Coupé και M5 Sedan διαθέτουν οροφή M από ανθρακονήματα, ενώ στις M3 Touring και M5 Touring οι ρίγες ακολουθούν την ατσάλινη οροφή. Για όσους προτιμούν μια πιο διακριτική βάση, τα αυτοκίνητα θα προσφέρονται επίσης στη μεταλλική απόχρωση Black Sapphire. Ανάλογη προσέγγιση ακολουθείται και στην καμπίνα, με μαύρες επενδύσεις και πράσινες και λευκές ραφές. Στα εξακύλινδρα μοντέλα συναντάμε τιμόνι M με επένδυση Alcantara και σήμανση της ευθείας, ενώ οι M5 αποκτούν αντίστοιχες επετειακές λεπτομέρειες στο δικό τους τιμόνι.

Από τη M2 μέχρι τη M5 Touring

Η επιλογή των μοντέλων καλύπτει διαφορετικές εκφράσεις της φιλοσοφίας της BMW M. Η M2 εκπροσωπεί την πιο compact πρόταση της οικογένειας, με εξακύλινδρο κινητήρα σε σειρά, οροφή από ανθρακονήματα και bucket καθίσματα M Carbon, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θέση και στην εμπειρία του οδηγού. Οι M3 Sedan και M3 Touring μεταφέρουν την ίδια επετειακή αισθητική σε δύο πιο πρακτικά αμαξώματα. Η πρώτη συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με τον χαρακτήρα ενός σπορ sedan, ενώ η δεύτερη προσθέτει τους χώρους και τις δυνατότητες μεταφοράς ενός station wagon. Η M4 Coupé διατηρεί τη δίθυρη συνταγή, με οροφή από ανθρακονήματα και ειδικές εξωτερικές λεπτομέρειες. Στην κορυφή της οικογένειας βρίσκονται οι M5 Sedan και M5 Touring, με το σύστημα κίνησης M HYBRID. Στη sedan ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι ζάντες 951 M με πράσινες πινελιές και το μαύρο κεντημένο λογότυπο «Nordschleife». Η ανακοίνωση δεν συνοδεύεται από ξεχωριστά στοιχεία ισχύος ή επιδόσεων για τις επετειακές εκδόσεις, επομένως το βάρος πέφτει στην ειδική διαμόρφωση, στον εξοπλισμό και στην κοινή σχεδιαστική ταυτότητα.

Τι φέρνει η τεχνολογία BMW M Ignite

Το σημαντικότερο τεχνικό στοιχείο για τις M2, M3 και M4 είναι το BMW M Ignite, το οποίο ενσωματώνεται στους εξακύλινδρους κινητήρες τους από το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία ανάφλεξης σε προθάλαμο, για την οποία η BMW έχει κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, βελτιώνει την αποδοτικότητα ιδιαίτερα όταν ο κινητήρας λειτουργεί υπό υψηλό φορτίο, περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου σε συνθήκες πίστας χωρίς απώλεια επιδόσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στην κάλυψη των απαιτήσεων του Euro 7. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξέλιξης των εξακύλινδρων BMW M και συνδέει την επετειακή σειρά με κάτι πιο ουσιαστικό από μια αλλαγή εμφάνισης.

Τρεις μοτοσικλέτες, μόλις 100 αντίτυπα η καθεμία

Στους δύο τροχούς, η επετειακή σειρά περιλαμβάνει τις M 1000 RR, M 1000 R και M 1000 XR, καθεμία από τις οποίες θα παραχθεί σε μόλις 100 αντίτυπα παγκοσμίως. Η M 1000 RR εκφράζει τον πιο έντονο προσανατολισμό στην πίστα, η M 1000 R μεταφέρει τη φιλοσοφία υψηλών επιδόσεων σε μια γυμνή μοτοσικλέτα, ενώ η M 1000 XR τη συνδυάζει με εργονομία κατάλληλη για μεγαλύτερες αποστάσεις. Κοινά στοιχεία αποτελούν το πακέτο M Track, οι τροχοί από ανθρακονήματα με πράσινες διακοσμητικές ρίγες, το μαύρο πίσω ψαλίδι και υποπλαίσιο, καθώς και η σέλα με εμφάνιση Alcantara και κεντημένο «100». Το ρεζερβουάρ φέρει τη σιλουέτα της Nordschleife, ενώ στο κάλυμμα του airbox εμφανίζεται η ένδειξη «one of 100». Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από ειδικό χαλάκι μοτοσικλέτας και σταντ πίσω τροχού, ενώ οι M 1000 RR και M 1000 R διαθέτουν επιπλέον το M Cover Kit. Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες Οι επετειακές M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupé, M5 Sedan και M5 Touring θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο του 2026, με τη M2 να ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2027. Οι λεπτομέρειες για τη διάθεση των μοτοσικλετών θα ανακοινωθούν ξεχωριστά, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές για την ελληνική αγορά. Πίσω από τη συλλεκτική εμφάνιση βρίσκεται μια σχέση που έχει πρακτικό αντίκρισμα. Στα 20,8 χιλιόμετρα της Nordschleife, η BMW δοκιμάζει τη συνεργασία πλαισίου, κινητήρα, αεροδυναμικής, φρένων και θερμικής διαχείρισης υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Αυτή ακριβώς τη σύνδεση ανάμεσα στην εξέλιξη στην πίστα και στην οδήγηση στον δρόμο έρχονται να τιμήσουν οι εννέα επετειακές εκδόσεις.