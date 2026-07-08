BYD SHARK: Το Super Hybrid pick-up των 436 ίππων που καίει μόλις 3,5 lt/100 km (Εκδόσεις)

Η BYD παρουσιάζει το νέο SHARK, το πρώτο pick-up στην ιστορία της και ένα μοντέλο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς φέρνει στην κατηγορία την τεχνολογία Super Hybrid DMO.

Πρόκειται για ένα διπλοκάμπινο pick-up πέντε θέσεων, μήκους σχεδόν 5,5 μέτρων, με τετρακίνηση, plug-in hybrid σύστημα κίνησης, ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα και συνδυαστική ισχύ 436 ίππων. Το μεγάλο του «χαρτί» είναι ότι επιχειρεί να συνδυάσει τις δυνατότητες ενός σκληροτράχηλου pick-up με αποδοτικότητα που μέχρι σήμερα δεν συναντούσαμε εύκολα στην κατηγορία. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, το BYD SHARK προσφέρει συνολική αυτονομία 675 χιλιομέτρων, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση κατά WLTP είναι μόλις 3,5 lt/100 km.

Σχεδιασμός: Επιβλητική παρουσία

Σχεδιαστικά, το BYD SHARK ακολουθεί μια έντονα μυώδη λογική, με ξεκάθαρη προσπάθεια να δείξει από την πρώτη ματιά ότι δεν πρόκειται για ένα απλό επαγγελματικό όχημα. Η ίδια η ονομασία του παραπέμπει στον καρχαρία και αυτή η έμπνευση περνάει και στην εικόνα του αμαξώματος. Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται ψηλά στις άκρες του καπό, ενώ η μεγάλη μάσκα και το χαμηλότερο τμήμα του προφυλακτήρα δημιουργούν μια επιθετική όψη. Στο πλάι, η έντονη γραμμή της οροφής, οι πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις, τα φουσκωμένα τόξα των τροχών και τα πλαϊνά σκαλοπάτια ενισχύουν τον off-road χαρακτήρα του.

Πίσω, ξεχωρίζει η φωτεινή λωρίδα που διατρέχει το πλάτος της πόρτας του χώρου φόρτωσης, αλλά και το μεγάλο λογότυπο BYD, το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε επιβατικό μοντέλο της μάρκας. Οι διαστάσεις του είναι αντίστοιχες ενός μεγάλου διπλοκάμπινου pick-up. Το μήκος φτάνει τα 5.457 mm, το πλάτος τα 1.971 mm, το ύψος τα 1.925 mm, ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται στα 3.260 mm. Η απόσταση από το έδαφος είναι 230 mm όταν το όχημα είναι άδειο και 210 mm με πλήρες φορτίο.

Εσωτερικό: Εργονομική καμπίνα

Στο εσωτερικό, η BYD θέλει να απομακρύνει το SHARK από τη σκληρή, καθαρά επαγγελματική εικόνα που έχουν αρκετά pick-up. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση, με μαλακά υλικά σε βασικές επιφάνειες, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, αλλά και μεγάλους διακόπτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ακόμη και με γάντια. Το ταμπλό ακολουθεί τη γνωστή τεχνολογική λογική της BYD, με δύο οθόνες. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει οθόνη infotainment 15,6 ιντσών, η μεγαλύτερη στην κατηγορία των pick-up σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από πλήρως επίπεδο δάπεδο, μεγάλη απόσταση για τα γόνατα που αγγίζει τα 90 εκατοστά και κλίση πλάτης πίσω καθισμάτων στις 27 μοίρες, στοιχεία που κάνουν την καμπίνα να θυμίζει περισσότερο SUV παρά επαγγελματικό pick-up. Σε επίπεδο πρακτικότητας, το BYD SHARK διαθέτει χώρο φόρτωσης 1.200 λίτρων, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 790 kg και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.500 kg με φρένα. Έτσι, παραμένει ένα pick-up με ουσιαστικές επαγγελματικές δυνατότητες, χωρίς να χάνει τον lifestyle χαρακτήρα που θέλει να προβάλλει.

Κινητήρας: 436 ίπποι και 90 χλμ ηλεκτρικής αυτονομίας

Η τεχνολογία Super Hybrid DMO βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 231 ίππους και 310 Nm, ενώ ο πίσω προσφέρει 204 ίππους και 340 Nm. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 436 ίππους και τα 650 Nm ροπής, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία είναι τύπου BYD Blade Battery, με χωρητικότητα 32,2 kWh, και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 675 km, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 km/h. Ακόμη και όταν η μπαταρία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης, η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 9,6 lt/100 km, ενώ η σταθμισμένη τιμή WLTP είναι 3,5 lt/100 km. Η φόρτιση γίνεται με AC 11 kW, ενώ υποστηρίζεται και ταχυφόρτιση DC 55 kW. Σε τριφασικό φορτιστή AC, η φόρτιση από 15% έως 100% απαιτεί περίπου 3,2 ώρες, ενώ σε DC ταχυφορτιστή το 30-80% ολοκληρώνεται σε 21 λεπτά.

Τεχνολογίες: Η μπαταρία ενσωματώνεται στο ladder frame

Το BYD SHARK βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας, λύση που παραμένει σημαντική για την αντοχή και την εκτός δρόμου χρήση ενός pick-up. Παράλληλα, η Blade Battery είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα μέσω τεχνολογίας Cell-to-Chassis, ενισχύοντας τη δομική ακαμψία και την προστασία της μπαταρίας σε απαιτητικές συνθήκες. Η τετρακίνηση συνοδεύεται από ειδικά προγράμματα για διαφορετικά τερέν, όπως άμμο, λάσπη, χιόνι και χώμα, ενώ η ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει άνεση και δυνατότητες σε σκληροτράχηλες επιφάνειες. Στον στάνταρ εξοπλισμό ανήκει και το Hill Descent Control. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η λειτουργία Vehicle-to-Load, με ισχύ έως 6 kW. Μέσω αυτής, το αυτοκίνητο μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές ή εργαλεία, είτε από τη θύρα φόρτισης AC είτε από ειδική πρίζα στον χώρο φόρτωσης.

Εκδόσεις: Μια επιλογή είναι (μάλλον) αρκετή

Το BYD SHARK θα διατίθεται σε μία έκδοση εξοπλισμού, την Design, η οποία περιλαμβάνει πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Σε αυτόν ανήκουν επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ηχοσύστημα Dynaudio 12 ηχείων, head-up display, οθόνη infotainment 15,6 ιντσών, πλοήγηση, φωνητικός βοηθός, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση smartphone 50 W και keyless entry/start. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες τιμές για την ελληνική αγορά. Το διαθέσιμο στοιχείο είναι ότι το μοντέλο θα λανσαριστεί αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Πότε θα κυκλοφορήσει;

Μετά την πρεμιέρα του στο Goodwood Festival of Speed, το BYD SHARK θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πότε θα το δούμε στην Ελλάδα.

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